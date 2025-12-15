Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Dyker Heights, il quartiere natalizio di New York

Chi ama il Natale e la sua anima brillante, colorata e un po’ esagerata deve assolutamente vedere almeno una volta nella vita Dyker Heights, il quartiere di New York che rivela un’anima festiva imbattibile. Si trova a Brooklyn, lontano dallo scintillio del centro della Grande Mela, eppure riesce a brillare grazie alla sua anima natalizia.

Chi ha la fortuna di visitare New York dal ringraziamento al periodo di Natale non può perderselo: il quartiere non turistico è una chicca che fa tornare bambini e conquista tutti grazie a un tripudio di luci, colori e magia.

Il quartiere di Dyker Heights a Natale

Dyker Heights è nato tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento come quartiere esclusivamente residenziale e quindi poco turistico; nel tempo ha saputo attirare i viaggiatori per le sue particolari decorazioni natalizie.

Seppur alcune abitazioni storiche siano state ristrutturate o riconvertite, l’anima del quartiere è stata mantenuta intatta. Ancora oggi, infatti, è una zona tranquilla e residenziale con strade alberate e un’atmosfera elegante. Durante il periodo di Natale, però, il quartiere si trasforma completamente e racconta la sua anima più festiva.

iStock

Da fine novembre, e nelle settimane che precedono il 25 dicembre, sono tantissime le case addobbate con decorazioni scenografiche e dalle dimensioni imponenti. Non ha nulla a che vedere con le lucine sobrie a cui siamo abituati in Italia, qui ci sono vere e proprie installazioni con Santa Claus giganti, omini di pan di zenzero, pupazzi animati, cascate di luci che rivestono facciate e balconi ma non solo. Renne, schiaccianoci e altri trend cambiano di anno in anno per lasciare tutti a bocca aperta.

In alcuni casi, i residenti si affidano a decoratori professionisti per creare allestimenti sempre più elaborati, dando vita a una sorta di competizione non dichiarata che rende lo spettacolo ancora più impressionante.

In quali vie si può assistere a questa meraviglia?

Tra la l’83ª e l’86ª Street;

Tra la 11ª e la 13ª Avenue.

Percorrendole ci si rende conto dell’impegno e servirà un po’ di tempo per esplorarle così da cogliere l’anima autentica di questa zona. Va sottolineato che si tratta di abitazioni private, quindi è importante visitare le case con rispetto non oltrepassando mai, e per nessun motivo, cancelli e recinzioni. Chi ha la fortuna di vistare New York a Natale non può perdersi questa chicca.

iStock

Dove si trova Dyker Heights e come raggiungerlo

Dyker Heights è un quartiere di New York da visitare nel periodo di Natale, sorge nella parte sud occidentale di Brooklyn ed è lontana dalle aree più turistiche. Confina con zone quali Bay Ridge, Bensonhurst e Borough Park.

Per raggiungerlo ci sono vari modi con i mezzi pubblici. Partendo da Manhattan si può utilizzare la linea D tenendo la direzione Coney Island e scendendo alla fermata 79th Street. Da quel punto si prosegue a piedi con una camminata di una ventina di minuti. L’alternativa è prendere la linea R e scendere alla fermata 86th per arrivare il più vicino possibile alle vie interessate. Questo quartiere imperdibile di New York è un sogno durante le feste di Natale.