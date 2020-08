Cuba: oltre 200 dinosauri ti aspettano in questa valle

editato in: da

Surreale e intrigante, questo paesaggio apparentemente cinematografico trasporta chiunque abbia il coraggio di spingersi fin qui, in un’epoca assai lontana e antica, quella della preistoria.

E a guardare le foto, non ci stupirebbe se chi finisse qui, pensasse di essere capitato all’interno di una delle ambientazioni del celebre film Jurassic Park.

In realtà ci troviamo in un territorio lontano dai set cinematografici, nella provincia di Santiago de Cuba: è qui che è stato portato avanti, dai detenuti di una vicina prigione, un progetto che ha previsto un vero e proprio ritorno al passato.

Un bizzarro parco tematico che non ci si aspetta di trovare a Cuba, terra di mare e bellezza, ma che sa stupire per la sua magnificenza e per la sua stessa esistenza.

Siamo nella Valle della Preistoria, a Santiago de Cuba, qui più di 200 produzioni a grandezza naturale creano un’ambientazione quasi favolistica, ispirata però a un mondo che è realmente esistito. Tirannosauri, brontosauri e anche riproduzioni di uomini dell’età della pietra: passeggiare tra queste impressionanti statue è un’esperienza incredibile.

La Valle della Preistoria presenta, sotto gli occhi increduli dei visitatori, un mondo ormai scomparso che affonda le sue radici in oltre due milioni di anni fa. Qui giganteschi dinosauri in calcestruzzo e raffigurazioni di uomini delle caverne convivono, pacificamente in questo caso, in un’area di 11 ettari.

La valle è situata all’interno del Parque Baconao dichiarato Riserva della Biosfera dall’UNESCO per la presenza di oltre 1800 specie di flora autoctona e molte specie di pipistrelli e ragni in via d’estinzione. Il luogo in sé vale la pena di un viaggio intero per godere della natura e di tutte le attività praticabili, che vanno dalle immersioni, ai rodei, passando per un’ampia varietà di musei e attività culturali.

Non solo la Valle della Preistoria, meritevoli di essere conosciute anche La Gran Piedra e i dintorni della piantagione La Isabelica, il Giardino Botanico, il Prato delle Sculture e tanti altri luoghi di interesse.

Il Parque Baconao, che si trova ad un centinaio di chilometri ad est di Santiago, preserva una serie di bellissime spiagge, le più incantevoli del territorio, e tantissime altre meraviglie da scoprire come appunto il parco preistorico con la riproduzione di animali a grandezza naturale.

Cosa penseranno di questa valle preistorica i creatori di Jurassic Park?