Tour di Santiago del Cile: cosa fare e vedere nella capitale e nei dintorni

Santiago del Cile, capitale vibrante e cuore pulsante del Paese, è una destinazione che sorprende per la sua varietà di attrazioni culturali, paesaggistiche e storiche. Circondata dalle maestose Ande, la città è un perfetto mix tra modernità e tradizione, con un panorama urbano in continua evoluzione e angoli che raccontano secoli di storia. Un tour di Santiago permette di esplorare non solo i monumenti e i quartieri più iconici della città, ma anche i suoi dintorni, altrettanto meritevoli di una sosta.

Cosa vedere a Santiago del Cile

La capitale del Cile, Santiago, viene fondata da Pedro De Valdivia, militare e conquistatore spagnolo, il 12 febbraio 1541. Oggi è una città moderna, ma capace di custodire il proprio cuore antico. Noi vi proponiamo un breve tour alla scoperta della città che sconfina al mare e ai monti, per raggiungere due località amatissime dai cileni della capitale: Valparaiso e il Parque Cordillera Yerba Loca.

Santiago ha un cuore pulsante in Plaza de Armas, il punto di partenza ideale per comprendere le radici storiche della città: sulla piazza si affacciano l’antica cattedrale dedicata a San Giacomo (Santiago), il museo storico nazionale, il palazzo del municipio, il palazzo arcivescovile. In piazza, ammirate la scultura di Enrique Villalobos dedicata “Al Pueblo Indígena”.

Passeggiando per le vie limitrofe, ci si immerge invece rapidamente nell’atmosfera di quartieri come Lastarria e Bellavista, noti per le loro gallerie d’arte, i ristoranti alla moda e la vivace vita notturna. Lastarria, in particolare, colpisce per le sue stradine acciottolate e le architetture in stile europeo, che lo rendono uno dei quartieri più pittoreschi della città.

Per chi è appassionato di musei, vi consigliamo di visitare il Museo Nazionale di Belle Arti e il Centro Culturale La Moneda, entrambi tappe imperdibili per chi desidera esplorare il patrimonio artistico cileno e latinoamericano. Inoltre, il Museo della Memoria e dei Diritti Umani offre un’importante testimonianza della recente storia politica del Cile, con un’esposizione emozionante sulla dittatura di Pinochet.

Il Cerro San Cristóbal, domina la città e vi aspetta per permettervi di guardare il panorama da un punto di vista incredibile: salendo sulla cima, sia a piedi che in funicolare, si ammira l’intera metropoli e, nelle giornate limpide, si possono scorgere le vette innevate delle Ande sullo sfondo. Si tratta comunque di un luogo storico, dove Pedro de Valdivia fondò la città nel lontano 1541.

Se siete fra quei turisti che amano immergersi in pieno nel folclore dei luoghi che visitano, il 18 settembre è una data da ricordare in quanto i cileni festeggiano l’indipendenza dalla Spagna avvenuta nel 1810. In questa occasione Santiago del Cile e le città grandi e piccole organizzano diverse manifestazioni patriottiche, si potranno vedere esibizioni del ballo popolare la cueca ammirando i costumi tradizionali e ascoltando musica popolare degustare le prelibatezze del territorio.

Visitare centro storico è il modo migliore per scoprire la vera essenza, la più autentica, di Santiago del Cile. Adesso però il vostro viaggio non è giunto al termine, perché a poca distanza dalla giungla urbana vi aspettano due meraviglie che non potete assolutamente perdere. A breve distanza dalla città, infatti, si trovano alcune delle attrazioni più suggestive del Cile centrale. A circa un’ora di macchina, si può raggiungere la valle vinicola del Maipo, famosa per la produzione di alcuni dei migliori vini del paese, in particolare il Cabernet Sauvignon. Le cantine offrono tour guidati con degustazioni, che permettono di scoprire la tradizione vitivinicola cilena a 360°.

Valparaiso, Patrimonio Unesco

Valparaiso, che tradotto significa Valle del Paradiso, onora pienamente il nome che porta grazie all’incantevole meraviglia dei suoi luoghi. La città dista da Santiago del Cile poco più di 100 km e può essere raggiunta con gli autobus della compagnia Autobus. Fondata nel 1536 è il capoluogo dell’omonima regione cilena. Sorge a sud di un’ampia baia a forma semicircolare che è compresa tra la Punta Angeles e la Punta Gruesa. A breve distanza dalla costa, le 42 colline (dette Cerros) con altezze che variano dai 30 ai 40 metri di altitudine consentono un buon riparo del territorio.

Il centro di Valparaiso – che si estende dalle pendici delle colline fino alla fascia costiera del Cile – è stato danneggiato più volte dai terremoti: quello avvenuto nel 1906, distrusse gran parte della città e fu avvertito anche dagli abitanti di Santiago del Cile. Oggi dopo la ricostruzione offre ai visitatori un aspetto moderno dando spazio, specie in prossimità del porto, a quartieri commerciali come Almedral e Baron e ad ampie vie quali Avenida Brasil, Prat, dove si collocano importanti edifici pubblici.

Valparaiso è dotata di ascensori e funivie che collegano la parte alta della città (parte vecchia) a quella nuova dove sono situate la maggior parte delle abitazioni private. La città è conosciuta per i dipinti e i graffiti dai colori vivaci e brillanti che decorano buona parte dei palazzi, regalando così all’intero centro urbano un’atmosfera frizzante e allegra, così diversa dall’austera Santiago del Cile. È possibile ammirare il museo a cielo aperto, una sorta di tour tra le strade del Cerro Bellavista dove murales coloratissimi vi lasceranno a bocca aperta.

Sicuramente Valparaiso deve la sua importanza al porto, il maggiore scalo navale dell’America meridionale sul Pacifico, oltre ad essere il fulcro nonché linfa di tutto il traffico cileno. Sviluppatosi nel 1863 dopo la realizzazione della ferrovia che riuscì ad unire Valparaiso a Santiago del Cile, divenne uno sbocco di grande importanza per tutta la zona centrale e in particolare per le province.

Sempre nel quartiere del porto è possibile visitare l’iglesia de la Matriz diventata nel 1971 monumento nazionale. Costruita nel 1559, questa chiesa – ricostruita più volte in seguito ad incendi e terremoti – era considerata luogo di preghiera dove la comunità era solita riunirsi per la celebrazione di messe per chiedere la protezione dei pescatori.

Per chi ama fare shopping è d’obbligo una passeggiata nella zona per acquistare souvenir e prodotti tessili in particolare articoli realizzati con lana di alpaca (tosata a nord del Paese) e raggiungere dopo pochi minuti Plaza Sotomayor di fronte al Molo Prat, che ospita boutique e numerosi negozi di abbigliamento, che fanno concorrenza a quelli della capitale Santiago del Cile.

Percorrendo i vicoli di questa pittoresca città si può far tappa in uno dei numerosi locali per degustare la chorillana piatto tipico a base di patate fritte, uova in camicia, cipolla fritta e bocconcini di carne, un piatto unico della tradizione cilena che soddisferà anche i più affamati turisti.

La regione di Valparaiso, oltre alle bellezze del suo capoluogo vanta ben 36 spiagge: e per questo è considerata la destinazione balneare d’elezione dei cittadini di Santiago del Cile; ma solo alcune sono adatte alla balneazione. Se non sapete resistere al richiamo e volete trascorrere comunque qualche ora al mare, sicuramente Playa Las Torpederas, nonostante non sia molto estesa, è fra quelle maggiormente frequentate. Si trova alla base del Cerro Ancha sulla parte superiore della Avenida Altamirano.

Trekking e natura nei pressi di Santiago

Chi invece alle spiagge preferisce la vista di imponenti cime, non potrà fare a meno di organizzare un’escursione e dirigersi alla Cordigliera Yerba Loca Park. Il parco si trova a circa un’ora e mezzo d’auto dal centro di Santiago del Cile. Il Nature Sanctuary Yerba Loca è una riserva che si estende dalla cima de Cerro La Paloma alla vetta Cerro El Plomo.

La vista del ghiacciaio La Paloma è imperdibile, così come la bellezza della vegetazione composta da boschi di conifere e arbusti che ne caratterizzano il territorio: se la fortuna è dalla vostra parte, inoltre, potrebbe capitarvi di scorgere un’aquila o un condor mentre passeggiate vicino ai torrenti d’acqua dal colore blu intenso. Il momento ideale per visitare quest’area protetta è dalla fine di ottobre fino a maggio, poiché la neve in inverno copre buona parte dei sentieri.