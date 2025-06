Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista aerea dei Bungle Bungles nel Parco Nazionale di Purnululu

L’Australia non smette mai di sorprendere. È il continente che ospita gli animali più letali del pianeta, ma anche alcuni dei paesaggi più incredibili e inaspettati: deserti che sembrano distese lunari, barriere coralline che si vedono dallo spazio e formazioni rocciose che sfidano la logica. Ed è proprio qui, nel cuore remoto dell’Australia Occidentale, che si trova un vero capolavoro della natura: i Bungle Bungles, un complesso di enormi cupole di arenaria striate che sembrano uscite da un altro pianeta.

Sconosciute al grande pubblico fino agli anni Ottanta, queste incredibili strutture si ergono fino a 300 metri tra le pianure erbose del Purnululu National Park, nella regione del Kimberley. Per le popolazioni aborigene locali, questo luogo è sacro da millenni, ma anche per i viaggiatori di oggi, Bungle Bungles è quasi un’esperienza ultraterrena.

Arrivarci non è semplice e forse proprio per questo l’esperienza è tanto speciale. L’accesso via terra parte dalla Great Northern Highway, con una deviazione su un tratto sterrato lungo 53 km che richiede circa due ore e mezza di guida 4×4. In alternativa, esistono tour guidati e voli panoramici che offrono viste spettacolari dall’alto, perché sì, da lassù l’effetto “altro pianeta” è ancora più evidente.

Cosa vedere nei Bungle Bungles

Il parco si divide in due aree principali, ciascuna con paesaggi e percorsi unici, perfettamente segnalati e immersi in una natura incontaminata, come d’altronde ci si aspetta da questa regione dell’Australia. Nella parte settentrionale del parco si trovano due tra i sentieri escursionistici più emozionanti. Echidna Chasm è una stretta fessura tra le rocce che si accende di colori caldi grazie ai raggi del sole, che penetrano verticalmente verso mezzogiorno.

A poca distanza, il Mini Palms Walk conduce attraverso una gola popolata da eleganti palme Livistonia, un raro tocco di verde brillante che contrasta con i toni caldi della pietra arenaria.

Fonte: iStock

La magia di Cathedral Gorge

La parte meridionale del parco ospita le vere protagoniste del paesaggio: le celebri cupole a strisce dei Bungle Bungles. Di forma simile ad alveari, queste incredibili formazioni rocciose sono composte da strati alternati di arenaria e cianobatteri fossili, responsabili delle loro affascinanti bande arancioni e nere.

Tra le formazioni più spettacolari si trova Cathedral Gorge, un enorme anfiteatro naturale di roccia rossa con un’acustica sorprendente e, nella stagione umida, una piscina naturale dove, in certe condizioni, è persino possibile nuotare. Imperdibile anche il Picaninny Creek Walk, che segue il letto di un torrente asciutto, regalando scenari sempre diversi a seconda della luce e del periodo dell’anno.

Come visitare i Bungle Bungles, consigli utili

La soluzione più autonoma per arrivare a Bungle Bungles è con un veicolo a trazione integrale, affrontando i 53 km di pista sterrata che conducono all’interno del parco. Per chi preferisce viaggiare in modo più comodo, esistono numerosi tour organizzati da Kununurra o Broome, con possibilità di pernottamento in tende safari, cabine o nei camping attrezzati del parco.

I più scenografici sono i voli panoramici: in elicottero o aereo leggero, sorvolare i Bungle Bungles è come fluttuare su un’opera d’arte naturale, una visione che resta impressa per sempre nella memoria. Il Purnululu National Park è comunque aperto al pubblico da aprile a novembre, durante la stagione secca, quando i sentieri sono facilmente accessibili.

Tuttavia, durante i mesi più umidi, da dicembre a marzo, è possibile ammirare i Bungle Bungles in tutta la loro gloria tropicale grazie a tour organizzati. In questo periodo, le piogge portano nuova vita al paesaggio, le gole si riempiono d’acqua e alcune escursioni guidate permettono anche un tuffo rinfrescante nelle piscine naturali di Cathedral Gorge.