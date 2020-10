Igiene in viaggio: 10 must have “anti Covid” da mettere in valigia

In questo periodo, siamo costretti a prestare ancora più attenzione all’ambiente che ci circonda quando siamo in viaggio, specialmente se ci spostiamo con treni o aerei. In queste situazioni, è bene non distrarsi per non correre inutili rischi. L’attenzione all’igiene deve essere una priorità! Senza cadere nel panico o nella psicosi, quello che possiamo fare per salvaguardare la nostra salute (e quella di chi ci sta intorno) per affrontare gli spostamenti in sicurezza è introdurre nella nostra routine di viaggio alcuni oggetti e piccole abitudini che possono aumentare le nostre “difese” e rendere il viaggio, per quanto possibile, sereno e sicuro. In questo senso, anche il nostro modo di fare la valigia è cambiato: ai classici indispensabili per un weekend fuori porta, si sono aggiunti alcuni dispositivi di sicurezza irrinunciabili come i guanti, la mascherina, il gel disinfettante per le mani e il termometro. Ecco quali sono gli altri “must have” per preparare una valigia sicura e mantenere alto il livello di igiene in viaggio!