Non avete ancora viaggi in programma per il 2026? L’offerta last minute di WizzAir potrebbe fare al caso vostro! Prenotando entro la mezzanotte di oggi, 23 dicembre 2025, potrete volare dal 12 gennaio al 26 marzo 2026 sfruttando il 15% di sconto su tante destinazioni.

È l’occasione perfetta per raggiungere quella capitale che sognate di visitare da tempo o per cominciare a pianificare la prima fuga primaverile, lasciando a casa i cappotti pesanti e volando verso mete baciate dal sole. State cercando ispirazione? Abbiamo dato un’occhiata alle offerte e queste, secondo noi, sono quelle da non lasciarsi scappare!

Da Milano Malpensa a Cracovia

Sfruttate l’offerta WizzAir per raggiungere Cracovia in primavera con voli a partire da 19,68 euro. Come dice un proverbio polacco, marzo è imprevedibile, ma tra cieli azzurri e improvvisi cambi di luce, la città regala tante giornate perfette per camminare. Il Planty Park, che abbraccia il centro storico medievale dichiarato Patrimonio UNESCO, si riempie di fiori e colori, mentre i cittadini si fermano sulle panchine a godersi i primi raggi di sole.

È il momento giusto per esplorare Stare Miasto, con la sua immensa piazza, la Basilica di Santa Maria e il suggestivo suono del trombettiere, per poi salire verso il Castello del Wawel, simbolo della storia polacca. Una passeggiata conduce anche a Kazimierz, quartiere affascinante e ricco di memoria, oggi vivace e creativo, e a Podgórze. Non andate via senza aver provato la cucina locale, ta pierogi appena fatti, zurek servito nel pane e dolci come il sernik!

Da Roma Fiumicino a Siviglia

Con voli a partire da 36 euro, invece, potrete raggiungere la soleggiata Siviglia! L’inizio della primavera è uno dei momenti migliori per scoprire questa splendida città andalusa, quando il sole diventa protagonista, le giornate cominciano ad allungarsi e la luce accende piazze, palazzi e vicoli. Gli aranci in fiore annunciano l’arrivo delle grandi feste primaverili e invitano a vivere la città all’aperto, tra terrazze, tapas bar e passeggiate senza fretta. È un periodo ideale per visitarla prima che arrivi la folla tipica della Semana Santa e della Feria de Abril.

Oltre ai classici luoghi da inserire nell’itinerario, consigliamo di andare oltre e di avventurarvi in quartieri come La Alameda e San Lorenzo, caratterizzati da una scena culturale vivace che unisce tradizione e contemporaneità. Tra gallerie d’arte, spazi creativi e locali storici, qui si respira un’atmosfera dinamica, solare e davvero speciale.

Da Bari a Yerevan

Volete che il vostro primo viaggio del 2026 sia una meta diversa dal solito? Raggiungete Yerevan con voli a partire da 39 euro! Conosciuta come la “Città Rosa” per il tufo rosato utilizzato negli edifici, la città mostra un’identità unica, dove l’eredità sovietica convive con una scena culturale particolarmente vivace.

Il simbolo della città è la Cascade, una monumentale scalinata che in primavera si anima di giardini, fontane e sculture contemporanee, offrendo dalla cima una vista spettacolare sulla città con il Monte Ararat sullo sfondo. Poco distante, il monumento di Mother Armenia domina il parco circostante e racconta un capitolo importante della storia del Paese. La sera, invece, Republic Square diventa il cuore pulsante della città, tra musica, passeggiate e fontane danzanti.