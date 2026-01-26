iStock Sciare a Bjelasnica, vicino a Sarajevo

Se avete voglia di neve, sci e aria frizzante senza svenarvi, questa è una di quelle occasioni da segnare al volo. Wizz Air ha lanciato una promo che può far scendere parecchio il costo dei biglietti: fino al 15% di sconto su una selezione di voli andata/ritorno.

La promozione, che vale solo fino alla mezzanotte del 26 gennaio, è applicabile a voli dal 26 gennaio al 1° aprile 2026. La soluzione è perfetta per una fuga invernale last minute sulla neve… anche nel weekend.

Da Milano Malpensa a Budapest

Budapest non è la classica destinazione “da sci”. Ed è proprio questo il bello: ci arrivate con un volo che parte da 33,28 euro e vi ritrovate in una capitale elegante, viva, perfetta anche se non volete passare tutto il giorno sulle piste.

Se però l’obiettivo è vedere un po’ di neve e magari fare due discese senza allontanarvi troppo, avete un’opzione facile e vicina: Normafa, sulle colline di Buda. È una delle zone più alte e accessibili nei dintorni, e quando imbianca diventa un posto molto amato per slittare e sciare su colline innevate. Non aspettatevi un comprensorio gigante: le piste sono brevi e il dislivello è limitato (circa 77 metri). Però è la soluzione giusta se vi basta un assaggio, soprattutto se viaggiate leggeri e volete evitare trasferimenti lunghi.

iStock

Da Roma Fiumicino a Sarajevo

Sarajevo è una meta che sorprende: costa poco raggiungerla (voli da 39,98 euro) e soprattutto vi permette di fare una vacanza “ibrida”. Se vi piace lo sci di fondo o volete un posto con storia sportiva, c’è Malo Polje-Igman, ex sede olimpionica: un’area ideale per chi cerca discese semplici e un contesto tranquillo, con tre impianti tra 1.250 e 1.500 metri.

Se invece volete qualcosa di più strutturato, guardate Bjelasnica, a 36 km da Sarajevo. Non è un posto pieno di alberghi (qui si parla di tre hotel 3 e 4 stelle), ma le piste sono un altro discorso: sono illuminate, quindi potete anche sciare la sera, e tra 1.270 e 2.067 metri l’aria diventa decisamente “montagna vera”. Gli impianti sono 7, e il mix tra fondo e discesa funziona bene per gruppi con esigenze diverse. E già che siete qui non perdete l’occasione di visitare la suggestiva fortezza di Srebrenik.

iStock

Da Napoli a Katowice

Da Napoli potete volare a Katowice da 44 euro e puntare su una soluzione più “mordi e fuggi”. Non aspettatevi grandi altitudini o chilometri di piste come in Alto Adige: qui si parla del comprensorio Sopelek – Katowice-Kostuchna (Kattowitz), nel Voivodato della Slesia.

I numeri sono piccoli, chiari, senza promesse esagerate: un impianto e un’altitudine tra 270 e 287 metri. È il classico posto dove andate se volete fare un po’ di pratica, se siete alle prime armi o se vi basta una giornata sulla neve giusto per cambiare scenario. Anche perché, con un volo così economico, la vera forza è la combinazione: spendete poco per arrivare e vi organizzate senza troppi vincoli. Ovviamente approfittate del weekend per visitare Katowice… ha un centro storico futuristico che lascia a bocca aperta.

iStock

Se vi va di inseguire la neve con un budget contenuto, questa promo Wizz Air è un assist perfetto. Avete una finestra di acquisto di un solo giorno, ma un periodo di viaggio che copre tutta la parte migliore della stagione. Ora tocca a voi: scegliete se volete la fuga “soft” vicino Budapest, la sorpresa super conveniente di Sarajevo o l’opzione Polonia per un weekend diverso dal solito.