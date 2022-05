Vuole comprare un angolo d’Italia per regalarlo agli italiani

Non è italiano, ma è disposto a vendere la propria casa e a investire un milione di euro per acquistare uno dei luoghi più incontaminati d’Italia e regalarlo agli italiani. Stiamo parlando di Erlend Øye, cantante norvegese del duo Kings of convenience e produttore musicale che ha lanciato un messaggio sui social affinché “la Pillirina resti di tutti”.

Il cantante ha, infatti, raccontato di essere stato portato alla Pillirina la prima volta che è venuto a Siracusa nel 2008, di essersi innamorato del “mix tra la bellezza del centro storico e la costa selvaggia e libera” e di aver quindi deciso di comprare casa lo scorso anno. Adesso, però, che ci voleva andare in vacanza avrebbe trovato la strada sbarrata da un “custode” che gli avrebbe impedito di accedere alla splendida spiaggia. “Don’t take Pillirina away from us” (“non portateci via la Pillirina”) ha così postato. Di fatto la Pillirina fa parte di una proprietà privata fin dal lontano 1982.

La spiaggia della Pillirina

La Pillirina o Punta della Mola si trova nei pressi di Siracusa, in Sicilia, in particolare nella Penisola della Maddalena ed è considerata una delle spiagge più belle della regione. Si tratta di un’insenatura naturale con due piccole spiagge bagnate da acque cristalline e una vista spettacolare sull’isola di Ortigia, specie all’ora del tramonto.

Proprio qui, nel 415 a.C., gli ateniesi conclusero il loro primo attacco a Siracusa per conquistare una delle città in quel momento più importanti a livello strategico. Nelle campagne intorno alle spiagge, ancora oggi si trovano i resti delle tombe dei soldati rimasti uccisi in quella famosa battaglia.

Ma fu anche un importante approdo durante la Seconda guerra mondiale, tanto che sulla spiaggia vi si trovano ancora oggi reperti storici di caserme e ipogei risalenti al conflitto.

Da Siracusa dista solamente 10 chilometri e la si può raggiungere tranquillamente in auto seguendo le indicazioni per la Riserva naturale del Plemmirio oppure in barca.

La Leggenda della Pillirina

“Pillirina” è un termine dialettale siciliano che significa “pellegrina”. Secondo la leggenda locale, una ragazza giovane e bella s’innamorò perdutamente di un giovane marinaio. La loro storia d’amore, però, come spesso accade, era ostacolata dalla famiglia della giovane, per cui i due amanti erano spesso costretti a incontrarsi di nascosto in una grotta, sulla cosiddetta Punta del Gigante, oggi chiamata Grotta della Pillirina.

Una notte, però, a causa delle avverse condizioni del mare, il marinaio non riuscì a raggiungere la sua amata che, credendo che l’avesse lasciata per sempre, in preda alla follia decise di gettarsi in mare togliendosi la vita. Ancora oggi si narra che i marinai, durante le notti di Luna piena, avvistino lo spettro di Pillirina che attende in eterno il ritorno l’arrivo del suo amato.

Il destino della Pillirina

Proprio di recente, la Pillirina è balzata alle cronache – finora locali ma adesso anche nazionali – per una battaglia civile combattuta dai siracusani per far dichiarare questa zona Riserva naturale. L’intenzione, infatti, era che nascesse un resort privato che avrebbe negato l’accesso a questo stupendo tratto di costa ancora incontaminato a tutti. Motivo per cui anche Erlend Øye si sarebbe preso a cuore la faccenda e sarebbe sceso in campo in prima persona in difesa della Pillirina.