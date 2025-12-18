Voli scontati dall’Italia verso alcune delle città europee più affascinanti, ideali per viaggi tra inverno e primavera, con partenze comode e flessibili

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Le meravigliose case a graticcio a Strasburgo

La nuova promozione Volotea rappresenta un’ottima opportunità per organizzare un viaggio nei primi mesi del 2026 approfittando di tariffe vantaggiose. L’iniziativa prevede voli a partire da 9 euro riservati esclusivamente ai clienti del programma Megavolotea, mentre tutti gli altri viaggiatori possono prenotare da 19 euro su diverse tratte selezionate.

È importante sapere che le prenotazioni sono attive fino al 19 dicembre 2025 incluso, mentre il periodo di viaggio va dal 1° gennaio al 30 aprile 2026. Una combinazione ideale per chi desidera pianificare con anticipo la prossima vacanza, scegliendo mete affascinanti e ben collegate dall’Italia.

Ecco 3 idee di viaggio da prenotare subito.

Barcellona, tra arte, mare e spirito mediterraneo

Barcellona è una città capace di conquistare al primo sguardo grazie al suo mix perfetto di cultura, mare e vitalità urbana. Passeggiando tra le strade del centro si respira un’energia unica, che nasce dall’incontro tra tradizione catalana e modernità.

Le architetture di Antoni Gaudí, come la celebre Sagrada Familia o le forme sinuose di Casa Batlló, raccontano un’anima artistica inconfondibile e inimitabile. Allo stesso tempo, gli autentici quartieri come El Born e Gràcia offrono locali caratteristici, mercati storici e piazze animate a ogni ora del giorno.

La primavera è uno dei momenti migliori per visitare questa città, quando le giornate si allungano e il clima invita a trascorrere tempo all’aperto, magari tra una passeggiata sul lungomare e una sosta gastronomica a base di tapas.

Grazie alla promo Volotea, è possibile volare da Ancona a Barcellona con tariffe a partire da 19 euro, ad esempio il 20 aprile, rendendo questa meta ancora più accessibile per un city break ricco di esperienze.

Asturie, natura selvaggia e tradizioni autentiche

Le Asturie sono una destinazione ideale per chi cerca un viaggio diverso, lontano dalle mete più affollate. Questo Principato del nord-ovest della Spagna sorprende con i suoi paesaggi verdi, le montagne che si affacciano sul mar Cantabrico e una natura ancora incontaminata.

Da non perdere: il Parco Nazionale dei Picos de Europa e i laghi di Covadonga. Qui il ritmo è più lento e permette di apprezzare appieno borghi pittoreschi, sentieri panoramici e scogliere spettacolari battute dal mare.

Oltre alla bellezza naturale, le Asturie vantano una forte identità culturale e gastronomica. La cucina locale, semplice ma ricca di sapore, è parte integrante dell’esperienza, così come la tradizione del sidro (a base di mele) versato secondo rituali antichi.

Visitare la regione in inverno significa godere di un’atmosfera autentica e rilassata. Con la promo Volotea si può andare da Milano Bergamo verso le Asturie a partire da 19 euro, con disponibilità ad esempio il 26 febbraio, un’occasione perfetta per scoprire una Spagna meno conosciuta.

iStock

Strasburgo, eleganza europea e fascino alsaziano

Strasburgo incarna un’eleganza senza tempo, dove l’incontro tra cultura francese e tedesca crea un’atmosfera unica. Il centro storico, con le sue case a graticcio e i canali che attraversano il quartiere della Petite France, sembra uscito da una cartolina. La città è anche simbolo dell’Europa moderna, sede di importanti istituzioni, ma riesce a mantenere un’anima accogliente e raccolta.

In inverno Strasburgo si veste di un fascino particolare: le luci, le pasticcerie tradizionali e le strade meno affollate permettono di esplorare questa meravigliosa meta con calma. È il periodo ideale per assaporare la cucina alsaziana, scoprire musei e l’imponente Cattedrale di Notre-Dame senza fretta.

All’interno della promo Volotea, è disponibile il collegamento Roma Fiumicino-Strasburgo da 24 euro, ad esempio il 12 febbraio, una soluzione conveniente per un viaggio culturale indimenticabile.