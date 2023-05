Voli a prezzi bassissimi per viaggiare in Europa

Fonte: 123rf

La nuova offerta low cost di Ryanair è una di quelle da non farsi sfuggire. La compagnia aerea ha messo in vendita centinaia di biglietti aerei a partire da 24,99 euro per volare in tutta Europa nei mesi di maggio e di giugno.

L’importante è prenotare entro il 17 maggio. Inutile dire che, anche se c’è ancora tempo prima della scadenza, le mete migliori sono già quasi sold out.

Ma niente paura, perché abbiamo qualche consiglio da darvi, per trovare ancora biglietti disponibili per scoprire alcune destinazioni meravigliose ma poco note alla maggior parte dei turisti.

Visitare Aarhus, la seconda città danese

Una di queste è Aarhus, la seconda città della Danimarca dopo Copenhagen. Nel 2017 è stata Capitale europea della cultura ed è stata eletta anche Regione europea della gastronomia. Le premesse sono quindi ottime. Aarhus è famosa per via della sua ricchezza culturale e anche grazie alla sua posizione geografica. Infatti, si trova tra i boschi da una parte e spiagge e laghi dall’altra. Sulla costa ci sono dei fiordi che sono considerati tra i più romantici del mondo.

Qui la chiamano la “città dei sorrisi” in quanto si tratta di una città dalle atmosfere rilassate. La Città Vecchia è il cuore di Aarhus, dove si passa da antichi edifici e vicoli storici ad architetture avveniristiche sviluppate lungo il porto, fino ai quartieri dello shopping. Questa città offre l’opportunità di assaporare lo stile di vita danese green e rilassato, nonché l’ottima gastronomia nordica, con una varietà di esperienze per tutti i gusti, dai mercati di street food alla cucina gourmet e stellata.

Pafos, la Grecia fuori rotta

Anche questa splendida località sull’isola di Cipro è stata Capitale europea della cultura nel 2017. Si tratta infatti della più importante e antica città della costa occidentale dell’isola, nota in tutto il mondo per via del mito della dea Afrodite. Secondo l’antica leggenda, infatti, la dea dell’amore sarebbe nata proprio sul litorale dell’isola di Pafos, in prossimità della località di Capo Aspron, dove sorge uno scoglio, noto con il nome di “petra tou Romiou”, che avrebbe dato i natali alla divinità greca.

L’incanto arcaico della splendida dea vive ancora oggi in questa terra e su un litorale mozzafiato, che ogni estate attrae numerosissimi visitatori. Ma non nei mesi di maggio e giugno.

La città di Pafos fu la Capitale di Cipro e il suo importante ruolo politico-amministrativo è visibile negli innumerevoli reperti archeologici sparsi lungo tutto il territorio. Il suo grandissimo e prestigioso passato, i suoi splendidi mosaici e i siti di grandissimo interesse culturale hanno fatto in modo che nel 1980 Pafos venisse iscritta nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità da parte dell’Unesco.

Faro, il Portogallo più selvaggio

La splendida Capitale della regione storica dell’Algarve, nel Portogallo meridionale, offre tantissime attrazioni affascinanti ricche di tradizioni e cultura. La città vanta anche un territorio con bellissime spiagge e paesaggi naturali di grande fascino che attraggono ogni anno migliaia di visitatori, come il Parco nazionale della Ria Formosa, oltre il quale si estendono le isole di Faro, famose per le loro spiagge incontaminate.

La Città Vecchia, chiamata anche Vila Adentro o Cidade Velha, delimitata dalla Ria Formosa e dalla Marina, è rimasta tale e quale e regala ai visitatori un luogo davvero affascinante che si visita facilmente a piedi. Circondata in parte da mura antiche, vi si accede attraverso una delle quattro porte medievali che portano al castello.

Al centro di Faro si erge la meravigliosa cattedrale del XIII secolo, restaurata dopo il terremoto del 1755 con ricostruzioni che fondono elementi rinascimentali e barocchi. Di grande interesse è il presbiterio rivestito di tipici azulejo, le ceramiche dipinte a mano della tradizione portoghese.