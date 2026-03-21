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Ph Ufficio Stampa Altra Pagina Veduta panoramica di Villa Pallavicino delle Peschiere

La primavera 2026 segna un nuovo capitolo per Villa Pallavicino delle Peschiere, una delle dimore rinascimentali più importanti di Genova, che torna ad aprirsi al pubblico con un ricco programma rivolto in particolare alle nuove generazioni.

L’iniziativa porta la firma di Palazzo Foundation, nata dall’impegno del gruppo assicurativo Lockton P.L. Ferrari, e si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione culturale e sociale del patrimonio storico territoriale.

Visite immersive tra arte e storia

La riapertura ufficiale al pubblico è fissata per sabato 21 marzo, con due turni di visite guidate in programma tra le 10.00 e le 12.15: si tratta di vere e proprie esperienze immersive condotte da divulgatori culturali, capaci di far coesistere racconto storico, interpretazione artistica e coinvolgimento diretto dei visitatori.

Durante il percorso sarà possibile ammirare gli affreschi manieristi firmati da Giovanni Battista Castello e Luca Cambiaso, due protagonisti della stagione artistica genovese del Cinquecento: gli ambienti interni dialogano con gli spazi esterni, dove il Ninfeo e la grotta decorata a mosaici restituiscono l’idea originaria della villa come luogo di meraviglia e rappresentanza.

La fama della villa, del resto, non è circoscritta al contesto locale: nel corso dei secoli, la sua bellezza ha conquistato figure di primo piano della cultura europea come Peter Paul Rubens e Charles Dickens, per un prestigio internazionale.

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Il progetto dedicato ai giovani

Accanto alle visite, il progetto di Palazzo Foundation pone un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani, interpretando la valorizzazione culturale anche come opportunità formativa e professionale. Nel pomeriggio del 21 marzo, infatti, la villa ospiterà un workshop dedicato alla divulgazione culturale, rivolto agli studenti del Liceo D’Oria.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con OPEN APS, si propone di far conoscere un profilo professionale emergente, quello del divulgatore scientifico e culturale, sempre più centrale nella comunicazione del patrimonio artistico. A guidare l’incontro sarà Marianna Pisanu, che accompagnerà gli studenti in un percorso di scoperta delle competenze e delle prospettive legate a questo ambito.

OPEN: un nuovo modo di vivere il patrimonio

Il cuore del progetto è rappresentato da OPEN per Palazzo Foundation, iniziativa che ridefinisce il concetto stesso di visita culturale: l’obiettivo è superare l’approccio puramente nozionistico per proporre esperienze partecipative, capaci di coinvolgere pubblici diversi tramite linguaggi contemporanei.

Performance artistiche, laboratori, incontri e attività educative si affiancano alle visite guidate, così da rendere la villa un luogo vivo e inclusivo: in questa prospettiva, il patrimonio storico non è più soltanto da osservare, ma da vivere e reinterpretare.

Come sottolineato da Filippo Fabbri, presidente di Palazzo Foundation e amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari, il progetto nasce da una visione precisa: il successo professionale deve tradursi in responsabilità culturale e sociale. Da qui l’impegno nel sostenere iniziative educative rivolte ai giovani e nel promuovere un modello di fruizione più consapevole del patrimonio.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda poi la promozione di un turismo culturale sostenibile con l’idea di valorizzare la villa anche come luogo di relazione tra comunità, territorio e visitatori.

Grazie alla collaborazione tra Palazzo Foundation e OPEN APS, si punta a costruire un modello replicabile, in cui la tutela del patrimonio si accompagni alla sua accessibilità e alla partecipazione attiva del pubblico: Villa Pallavicino delle Peschiere diventa un laboratorio di sperimentazione culturale, tra tradizione e innovazione.

I prossimi appuntamenti

Dopo l’inaugurazione del 21 marzo, il programma proseguirà con nuovi appuntamenti già fissati.

Sabato 11 aprile verranno organizzate ulteriori visite guidate, mentre il 16 maggio sarà la volta di un laboratorio dedicato a bambini e famiglie, pensato per avvicinare anche i più piccoli alla storia e agli spazi della villa con attività ludiche e creative.