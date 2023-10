Nel 2024 viaggeremo per vivere: le tendenze

In un clima quotidiano che, negli ultimi anni, si è arricchito di notizie sempre più terribili, per moltissime persone andare in vacanza diventa “vita”, e non più solo una semplice evasione dalla routine. E così, viaggiare significherà raccontarsi, prendersi cura di sé e scoprire i piaceri più ancestrali, come quelli legati ai sapori sconosciuti. Una nuova ricerca condotta da Booking ha evidenziato i trend per il turismo nel 2024, scopriamoli insieme.

Turismo, le nuove tendenze del 2024

L’indagine condotta da Booking rivela alcuni trend davvero insoliti, a simboleggiare l’esigenza dei turisti di vivere l’esperienza in maniera del tutto innovativa. Una delle più originali consiste senza dubbio nel trasformarsi in un’altra persona: il 30% degli intervistati, infatti, ha affermato di voler viaggiare per incontrare nuove amicizie e raccontare così delle storie di fantasia sulla propria vita, astraendosi per un po’ dalla realtà. Sebbene possa sembrare una scelta decisamente bizzarra, trova fondamento nel bisogno di distaccarsi dal proprio vissuto, almeno per qualche giorno.

È poi sempre più intenso il desiderio di partire senza organizzare la propria vacanza: il 42% dei turisti vorrebbe provare l’ebrezza di prenotare un viaggio a sorpresa, di cui non conosce la destinazione sino al momento dell’arrivo, mentre il 36% ha intenzione di andare all’avventura con persone sconosciute. Un trend, questo, che ben si abbina con la nuova – e sempre più frequente – abitudine di acquistare il biglietto aereo direttamente al terminal dell’aeroporto, scegliendo quindi all’ultimo secondo la propria meta di viaggio.

Tra lusso e bellezza sostenibile: i trend

Per quanto riguarda le destinazioni più in voga per il prossimo anno, a farla da padrone è l’esigenza di fuggire al caldo afoso che ormai caratterizza le nostre estati. Il 55% degli intervistati, in effetti, ha dichiarato di voler cercare refrigerio altrove, approfittando delle vacanze per lasciare il clima rovente della propria città. Ma il riscaldamento globale non è l’unico problema con cui i turisti devono fare i conti: l’inflazione e i rincari mettono a dura prova chi vuole viaggiare. E se in molti cercano dunque il risparmio, non manca quello che viene chiamato il “lusso à la carte”, ovvero qualche esperienza a cinque stelle per sentirsi ricchi solo per un momento.

Tra gli obiettivi principali per viaggiare, nel 2024, spicca ancora una volta il desiderio di scoprire tradizioni culinarie lontane dalla nostra. Il 93% delle persone ha affermato di voler provare pietanze locali, vivendo così un’esperienza autentica e, possibilmente, anche sostenibile: un’idea sempre più in voga consiste infatti nello scegliere locande a gestione familiare, per sostenere economicamente le comunità presso cui si va in visita. A questo proposito, un altro trend interessante è quello della ricerca della bellezza in armonia con la natura, per tutelare l’ambiente e viaggiare in modo responsabile.

Infine, per molte persone la vacanza è un modo per prendersi cura di sé, approfittando delle ferie per cercare di scoprire qual è il modello di vita più adatto per ciascuno di essi. Oltre al turismo del wellness, quindi, nasce quello del sonno: il 38% degli intervistati vorrebbe provare un’esperienza di riposo diversa, dove verranno assistiti da uno staff dedicato per trovare il modo migliore di dormire per tutta la notte. C’è chi, invece, sceglie di imboccare la strada del ritorno al passato, immergendosi in uno stile di vita semplice come quello di qualche comunità locale, e magari apprendendo qualche trucco per cambiare la propria routine quotidiana una volta tornato a casa.