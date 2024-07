Lazio in Tour, l’iniziativa per giovani con bus e treni gratuiti

Torna l'appuntamento estivo con Lazio in Tour, una splendida iniziativa che consente ai giovani di viaggiare in autobus e in treno gratuitamente

Fonte: iStock Lazio in Tour, come funziona l'iniziativa per viaggiare gratis

Viaggiare è importante, apre la mente e permette di scoprire posti nuovi, ma anche di immergersi in culture e tradizioni ancora vive nel tempo. E non c’è bisogno di andare troppo lontano per godersi un’esperienza sensazionale: è proprio con l’obiettivo di promuovere il turismo di prossimità che torna Lazio in Tour, l’iniziativa dedicata ai più giovani residenti nel Lazio, che consente loro di spostarsi gratuitamente su tutto il territorio regionale con autobus e treni. Scopriamo come funziona.

Lazio in Tour, l’iniziativa per i più giovani

Non è certo una novità, ma un graditissimo ritorno per i giovani che amano viaggiare: si tratta di Lazio in Tour ed è un’iniziativa che consente spostamenti gratuiti (in presenza di alcuni requisiti) tra tantissime località storiche, artistiche e turistiche dell’intera regione. Prima di scoprire i dettagli, vediamo perché questo progetto di mobilità sostenibile continua ad avere così grande successo, tanto da essere nuovamente replicato. È un’occasione imperdibile per i ragazzi, perché consente di spostarsi rapidamente sia in città che tra i tantissimi luoghi raggiunti dai mezzi pubblici, senza dover sborsare un centesimo.

Per chi abita a Roma, ad esempio, poter viaggiare in città senza pagare il biglietto o l’abbonamento è una gran convenienza, seppur solamente per la breve durata dell’iniziativa. E naturalmente c’è la possibilità di andare alla scoperta delle tante bellezze della regione, allontanandosi per un po’ dal caos cittadino e immergendosi nella storia, nell’arte e nella cultura che si nascondono in tanti piccoli borghi dell’entroterra. Lazio in Tour è infatti valido su tutto il territorio regionale, sia nelle principali città come Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo che negli altri 373 comuni raggiungibili in autobus o in treno.

Come funziona Lazio in Tour

Ma entriamo nel vivo della questione: chi può usufruire dell’iniziativa promossa dalla Regione Lazio e in che modo? Innanzitutto, i (pochi) requisiti necessari: Lazio in Tour è infatti rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, purché residenti sul territorio regionale e iscritti alla Lazio Youth Card. Il progetto ha una durata piuttosto breve: ha inizio il 1° luglio e termina il 30 settembre 2024 – allungandosi dunque di ben 20 giorni rispetto allo scorso anno. È in questa fascia di tempo che i ragazzi hanno l’opportunità di iniziare il loro viaggio.

Per 30 giorni, coloro che partecipano all’iniziativa possono viaggiare gratuitamente sui treni regionali di Trenitalia e sui mezzi pubblici Cotral. Rimangono esclusi, come gli altri anni, il Leonardo Express (che collega la stazione Termini con l’aeroporto di Fiumicino), il Roma-Lido, la metropolitana di Roma e i bus cittadini di altre aziende di trasporti. Il primo passo per poter accedere al programma consiste nell’iscriversi alla Lazio Youth Card e nello scaricare l’apposita app: basta pochissimo per registrarsi. A questo punto, non resta che attivare Lazio on Tour – da quel momento, si avranno a disposizione i 30 giorni di spostamenti gratuiti. Nessun biglietto: il controllore chiederà solamente il QR code presente sull’app per verificare la validità dell’iscrizione.

“È un segnale di grande attenzione che vogliamo dare ai nostri ragazzi, per incentivarli ad utilizzare il trasporto pubblico su ferro e su gomma e per dare loro la possibilità di scoprire tutte le bellezze della nostra regione senza spendere soldi per gli spostamenti” – hanno affermato Fabrizio Ghera, assessore alla Mobilità e Trasporti, e Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia.