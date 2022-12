Per il “Guardian” Cala dell’Uzzo è una delle migliori scoperte di viaggio del 2022

La Sicilia è una terra unica, magica, piena di capolavori paesaggistici da lasciare letteralmente senza fiato. Una Regione che sa incantare chiunque la visiti e che offre la possibilità ai viaggiatori di tutto il mondo, di godere della bellezza paradisiaca delle sue spiagge e del suo mare calmo e cristallino. Luoghi indimenticabili, suggestivi ed esclusivi come, per esempio, Cala dell’Uzzo. Una minuscola baia inserita nelle riserva dello Zingaro e che, proprio per le sue caratteristiche e incredibile bellezza, è stata nominata dal “Guardian” tra le migliori scoperte di viaggio del 2022.

E dopo tutto come dargli torno. Questa spiaggia, infatti, è un vero e proprio scrigno di tesori, facile da raggiungere e sita a pochi chilometri dalla nota località di San Vito Lo Capo, nella zona occidentale della Sicilia. Una spiaggia che prende il suo nome dall’omonima grotta preistorica dell’Uzzo, visitabile a pochi passi dalla costa e dalla cala stessa. Un luogo suggestivo, casa e covo protettivo di moltissimi volatili e custode di un tesoro del passato. Qui, infatti, sono stati rinvenuti dei reperti che testimoniano il passaggio di un popolo di contadini di circa 8.000 anni fa, aumentando ancora di più il valore culturale di questo luogo pieno di fascino.

Uno scrigno di tesori naturali

Una spiaggia che, di fatto, conquista fin dal primo sguardo. Per arrivarci, infatti, si percorre un piccolo sentiero costiero lungo circa 700 metri e che, dopo una piacevole camminata di 20 minuti nella suggestiva e selvaggia macchia mediterranea, tra mandorle, palme nane e carrubi, all’improvviso si apre in tutta la sua maestosità. Mostrando l’infinità bellezza paesaggistica di Cala dell’Uzzo e di tutti i suoi incredibili colori e sfumature.

Un panorama mozzafiato che, dalla ghiaia bianchissima della spiaggia, porta al blu e verde smeraldo limpido del mare. Uno specchio d’acqua trasparente e pulito come l’aria di montagna, fatto di sfumature e riflessi unici capaci di incantare e di conquistare gli occhi e il cuore di chi le osserva. Scorci di pura bellezza che trasportano i viaggiatori a paesaggi esotici e luoghi da sogno, entrando come un fermo immagine nella memoria di chi ha la fortuna di avvicinarsi a questa perla naturale, per non uscirne mai più.

Cala dell’Uzzo, una bellezza da preservare

Esattamente come l’intero paesaggio che domina la zona della riserva dello Zingaro, un concentrato di natura incontaminata e in cui si susseguono, in modo armonioso, le bianche colline calcaree, le baie frastagliate e la ricca e lussureggiante vegetazione subtropicale. Tutti particolari che hanno portato questa zona della Sicilia a essere la prima inserita tra le aree protette dell’isola, preservandone il grandissimo valore e la vasta quantità di specie di fauna e flora, oltre alle tante spiagge nascoste tra la vegetazione.

Un museo naturale a cielo aperto che vale davvero la pena di visitare in ogni stagione dell’anno. E una spiaggia che, a ragion veduta, viene spesso inserita tra le più belle d’Italia, entrando di diritto tra le mete da scoprire durante il vostro prossimo viaggio. Per vivere un’esperienza unica in un luogo dalla bellezza eccezionale che il mondo ci invidia e che vi saprà far innamorare a prima vista.