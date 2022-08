I grattacieli più instagrammati al mondo

Il 3 settembre ricorre la Giornata Mondiale dei Grattacieli e, per l’occasione, Musement, la piattaforma digitale che permette di prenotare più di 55.000 esperienze di viaggio in oltre 140 paesi del mondo, ha stilato una classifica dei grattacieli più instagrammati di tutto il mondo.

Per realizzare lo studio, sono stati presi in considerazione i 100 grattacieli più alti ed è stato analizzato il numero di menzioni su Instagram dei due hashtag più popolari di ogni edificio con i dati aggiornati a luglio 2022.

È nata così la particolare classifica di 10 incredibili e vertiginose opere architettoniche che lasciano senza fiato.

One Vanderbilt, New York

Inaugurato appena due anni fa, è uno dei grattacieli più recenti dello skyline newyorkese con l’osservatorio panoramico, tra i piani 91 e 93, che è subito diventato una delle maggiori attrazioni della metropoli.

Alto 427 metri, unisce tecnologia e arte: se non soffrite di vertigini, potrete vivere un’avventura immersiva mozzafiato in uno dei cubi di vetri trasparenti a 325 metri sopra Madison Avenue, progettata da Kenzo Digital.

Su Instagram, One Vanderbilt ha ottenuto oltre 59.000 menzioni.

Hudson Yards, New York

Al numero 30 nel quartiere di Hudson Yards, a ovest di Midtown Manhattan, il grattacielo è celebre grazie a The Edge, la piattaforma panoramica inaugurata a marzo 2020, la più grande e più alta terrazza all’aperto dell’emisfero occidentale, sospesa a 335 metri di altezza.

Da qui lo sguardo emozionato spazia tra le attrazioni più iconiche della Grande Mela, tra cui Central Park e la Statua della Libertà.

Su Instagram, ha ottenuto oltre 74.000 menzioni.

Shanghai Tower, Shangai

In ottava posizione, ecco la Shanghai Tower di Shanghai che, con i suoi 632 metri di altezza, è il grattacielo più alto della Cina.

Oltre alla facciata in vetro dal design sinuoso, suo punto di forza è il Top of Shanghai Observatory, lo spettacolare belvedere situato al 118° piano, con un panorama a 360 gradi sulla città.

Su Instagram, ha ricevuto più di 104.000 menzioni.

Lotte World Tower, Seul

Grattacielo certificato LEED gold, riconoscimento ottenuto grazie agli altissimi standard di sostenibilità ambientale, il Lotte World Tower svetta nei cieli di Seul e vanta un design moderno ispirato dalla tradizione, dalla porcellana e dalla calligrafia coreana.

Una delle sue attrazioni più famose è Seoul Sky che, con i 478 metri di altezza, è per ora la piattaforma di osservazione con pavimento in vetro più alta del mondo.

Su Instagram, ha ottenuto oltre 110.000 menzioni.

Torri Petronas, Kuala Lumpur

Al sesto posto spiccano le famose torri gemelle di Kuala Lumpur, uno dei simboli più riconoscibili della capitale della Malesia, collegate, a 170 metri di altezza, dallo Skybridge lungo 58,4 metri.

Fiore all’occhiello è il belvedere all’86° piano, da cui ammirare il paesaggio urbano da 370 metri di altezza.

Su Instagram, ha ricevuto più di 221.000 menzioni.

Willis Tower, Chicago

Quinta la Willis Tower, nel cuore di Chicago, il cui successo sui social è dovuto in gran parte allo Skydeck, la piattaforma panoramica sospesa nel vuoto al 103° piano, che attira ogni anno più di 1,7 milioni di visitatori.

Ma non è tutto: nel 2009 è stato inaugurato The Ledge, un terrazzo in vetro che offre una prospettiva incredibile sulla città, a più di 400 metri di altezza.

Su Instagram, ha ottenuto oltre 561.000 menzioni.

One World Trade Center, New York

Avvicinandosi al podio, in quarta posizione svetta l’One World Trade Center, l’edificio più alto dell’emisfero occidentale (547 metri, riferimento all’anno in cui è stata firmata la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti).

Raggiunto in 47 secondi l’osservatorio panoramico tra i piani 100 e 102, è possibile godere di una vista impagabile e approfondire la storia della città e dell’edificio grazie a mostre interattive.

Su Instagram, ha ricevuto più di 797.000 menzioni.

Taipei 10, Taipei

Nella capitale di Taiwan, ricorda uno stelo di bambù in vetro verde acqua, simbolo nella cultura asiatica di forza e longevità.

Oltre al design elegante e alla tecnologia all’avanguardia, il grattacielo è celebre per le sue piattaforme panoramiche, interne ed esterne, situate all’88°, 89° e 91° piano.

Su Instagram, ha ottenuto oltre 816.000 menzioni.

Empire State Building, New York

In seconda posizione troviamo l’Empire State Building, icona della Grande Mela, costruito in tempi record, in soli 410 giorni.

Le viste panoramiche a 360 gradi sullo skyline che si ammirano dai due osservatori, all’86° e al 102° piano, sono uno spettacolo indescrivibile a parole, sia di giorno che di notte.

Su Instagram, ha ricevuto più di 4.200.000 menzioni.

Burj Khalifa, Dubai

Vincitore della classifica dei grattacieli più instagrammati del mondo è il Burj Khalifa di Dubai, con oltre 6 milioni di menzioni.

Con i suoi 828 metri d’altezza, il grattacielo emiratino rappresenta oggi l’edificio più alto al mondo. Ascensori ad alta velocità conducono ai punti panoramici di At the Top, situati ai piani 124 e 125, e At the Top Sky, al 148° piano, da cui si ha una vista senza eguali sul deserto e sul Golfo Persico, a ben 555 metri sul livello del mare.