Occhi puntati verso il cielo: lo spettacolo dell’eclissi parziale è cominciato

È un ottobre all’insegna della grande bellezza quello che stiamo vivendo adesso. Il nostro pianeta, infatti, si è trasformato nel palcoscenico degli spettacoli più belli messi in scena da Madre Natura. Non solo quelli che ci circondano tutto intorno, e che si tingono dei suggestivi colori dell’autunno, ma anche quelli che prendono vita nel cielo e che lasciano senza fiato.

Stelle, pianeti e satelliti allietano le nostre serate con danze, congiunzioni e apparizioni straordinarie in quel calendario ricco di eventi da ammirare a testa in su. Ma ce n’è uno che, più di tutti, è destinato a incantare.

Si tratta di un’eclissi solare parziale, visibile anche dal nostro Paese, che oscurerà in pieno giorno una porzione del disco solare. La data da segnare in calendario è quella di martedì 25 ottobre alle ore 11:20. Mettetevi comodi: lo spettacolo ha inizio!

Tutto pronto per l’eclissi solare parziale

Quello dell’eclissi solare è uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del cielo e da tutte le persone che si lasciano ispirare e suggestionare da quello che accade sulle nostre teste. Si tratta di un fenomeno raro e straordinario, ottico e astronomico, che si verifica quando Luna, Sole e Terra si avvicinano tra loro. Se si allineano perfettamente danno vita a un eclissi solare totale, come quella attesa nel 2023. Nel caso in cui la Luna si trovi tra il Sole e la Terra, invece, possiamo assistere a un’eclissi solare parziale.

Ed è proprio un’eclissi solare parziale quella che si verificherà nel nostro cielo in pieno autunno. In questo caso il nostro satellite naturale oscurerà solo una porzione del disco solare, regalandoci comunque una visione magica e suggestiva. L’appuntamento è previsto martedì 25 ottobre, dalle ore 11:20. E sì, se ve lo state chiedendo anche nel Bel Paese sarà possibile ammirare questo show.

Essendo di tipo parziale, in nessun luogo nel mondo sarà possibile assistere all’oscuramento totale del sole anche se, in alcune parti del mondo, questo raggiungerà quasi l’80%. È il caso della Siberia, dove lo spettacolo si preannuncia grandioso nella città di Nizhnevartovsk.

L’eclissi sarà ben visibile anche in Groenlandia, nel Nord Africa, in Asia e in gran parte dell’Europa, tranne in Portogallo. Nel nostro Paese invece il disco solare si ridurrà di appena il 20%. Il momento migliore per osservare il fenomeno nella sua totalità è previsto intorno alle 12:20.

Come osservare l’eclissi del 25 ottobre

L’eclissi solare parziale del 25 ottobre sarà visibile in tutta Italia, anche se in alcune regioni lo spettacolo sarà più accentuato, come in Friuli Venezia Giulia, per esempio. In Sardegna, invece, la copertura del Sole sarà di appena del 10%.

Il fenomeno astronomico durerà per circa due ore, dalle 11:20 alle 13.00, e se le condizioni meteorologiche lo permetteranno sarà possibile assistere a un parziale oscuramento. Anche se la visione sarà limitata, lo spettacolo si prospetta incredibile. Quando la Luna passerà davanti al Sole, infatti, il disco solare apparirà come mangiucchiato in una sua piccolissima parte.

Come tutti i fenomeni che prevedono l’osservazione diretta del Sole, anche in questo caso è necessario munirsi di dispositivi di protezione visiva, come gli occhiali speciali per osservare le eclissi solari, evitando quindi lo sguardo diretto sul disco solare. Buona visione!