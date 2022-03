Quali viaggi si potranno fare con la Carta Giovani Nazionale

Viaggiare costa meno dai 18 ai 35 anni. Basta una semplice card, da utilizzare online e offline, per poter usufruire di sconti su voli, navi, mezzi di trasporto locale, eventi culturali, alberghi e ristoranti. L’iniziativa rivolta a ragazzi italiani ed europei, prende il nome di Carta Giovani Nazionale, e si inserisce nel circuito EYCA (European Youth Card Association), dove trovare agevolazioni su viaggi, intrattenimento, mobilità sostenibile e acquisti.

Cos’è la Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale non è nient’altro che una carta digitale (che si ottiene in modo totalmente gratuito) con la quale poter avere sconti su beni e servizi pubblici e privati. Molti delle agevolazioni sono a tema viaggio. Una rete europea: le offerte e i prezzi scontati ottenuti con la Carta Giovani Nazionale, inoltre, sono usufruibili anche in altri 36 Paesi europei, Italia compresa. Fanno parte del circuito di EYCA (European Youth Card Association).

I Paesi in cui si può viaggiare usufruendo di sconti su trasporti, ristoranti, alberghi ed eventi sono: Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Cieca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Irlanda, Inghilterra, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Malta, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Macedonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina.

Come richiedere e utilizzare la Card

La Carta Giovani Nazionale si può attivare dall’App IO tramite Spid o Cie. Basterà selezionare nella sezione servizi, il bottone per attivare la carta. Una procedura molto veloce, in quanto accedendo con Spid o Cie, sono già presenti le credenziali. Sarà sufficiente una rapida verifica per generare la carta digitale, sempre disponibile sull’App IO nella sezione “Portafoglio”. La Carta Giovani Nazionale potrà servire sia per prenotare voli, hotel o acquistare biglietti di concerti direttamente online, ma anche offline mostrandola al gestore o all’esercente privato.

Cliccando sulla carta verrà visualizzato l’elenco con tutti i partner attuali e quelli futuri che aderiscono a sconti ed agevolazioni sui propri beni o servizi. Una volta selezionato un partner si aprirà una scheda con tutte le informazioni per ottenere i diversi sconti proposti, come un codice da copiare.

Costa Crociere, ad esempio, è tra i partner della Carta Giovani Nazionale, ed offre la possibilità di scoprire ben 179 destinazioni nel mondo con il 10% di sconto, tra Mediterraneo occidentale con Ibiza, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia, Turchia e Grecia, Nord Europa, per visitare le capitali del Baltico, i fiordi norvegesi, Capo Nord e l’Islanda. A Roma, invece, è possibile fare un tour dello Stadio Olimpico (sconto 46%), o usufruire di un prezzo del biglietto a meno 30% per Zoomarine.

La carta in Italia è valida fino ai 35 anni di età, mentre nei Paesi europei aderenti al circuito European Youth Card Association è valida fino a 30 anni.

Sconti su viaggi e non solo

Tra i partner che aderiscono alla Carta Giovani Nazionale a tema viaggio, troviamo Airbnb, Costa Crociere (sconto 10%), Federalberghi (sconto 5%), Flixbus (sconto 15%), Ita airways (sconto 15% per voli intercontinentali e sconto 20% per voli in Italia e Europa), Italo (sconto 30%), Autogrill (sconto 10%), Grimaldi lines (sconto 12%) per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia.

Visto che il viaggiare sostenibile è sempre più in cima alle preferenze dei viaggiatori, sono previsti sconti anche per la mobilità green: Bad bike (sconto 15%), Free now (5 corse gratis e 5 euro per corsa taxi), Bird monopattini elettrici (sconto 10%).