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iStock L'isola di Mullagrach (sulla destra) è in vendita: quanto costa

In Scozia i paesaggi sono un sogno, ma alcuni sono ancora più esclusivi: è il caso dell’isola di Mullagrach, la più settentrionale delle Summer Isles, che è stata messa in vendita.

Chi sogna di poter acquistare un’isola privata tutta per sé ha finalmente un’occasione: paesaggi incontaminati tra brughiera e oceano caratterizzano questo patrimonio naturale di quasi 36 ettari.

Mullagrach, l’isola scozzese in vendita

Chi può resistere al richiamo di un’isola scozzese immersa nel verde, circondata dall’oceano più selvaggio e con una cabina a energia solare? Chi cerca pace, natura e il sogno di un territorio tutto suo potrebbe fare la follia e acquistarla. Non manca nulla: spiagge di ciottoli, calette riparate, grotte, archi naturali e scogliere a picco sul mare, tra cui Am Fang, la grotta più profonda di tutte le Summer Isles. Mullagrach è ufficialmente in vendita con le sue acque che brulicano di vita tra capesante, scampi, astici e granchi… ma la vera meraviglia è che è facile avvistare foche e delfini.

Da oltre trent’anni nessuna pecora pascola più su quel terreno, e la biodiversità ne ha risentito in senso positivo: salici, sorbi e betulle crescono accanto a erica, felci e licheni, mentre in primavera il terreno si colora di armeria marittima, orchidee, primule, campanule e violette del cane.

Sull’isola sorge già una cabina firmata Northwoods Design, costruita per sopportare le intemperie del nord della Scozia e pensata per avere il minor impatto possibile sull’ambiente circostante. Il tetto curvo, ricoperto di erica, si confonde quasi con il paesaggio. Dentro c’è una zona cucina con angolo pranzo, una stufa a legna e due letti a baldacchino ricavati nelle pareti, secondo la tradizione scozzese.

Quanto costa l’isola di Mullagrach

Il prezzo dell’isola di Mullagrach è incredibile, ma nemmeno così tanto proibitivo se lo si confronta con il costo di una casa in città come Milano o Roma. L’asta di vendita parte da 350.000 sterline, ovvero circa 450.000 euro.

Dove si trova l’isola di Mullagrach e come arrivarci

Mullagrach si trova alla foce di Loch Broom, nell’estremo nordovest della Scozia, ed è la più a nord di un arcipelago che conta una ventina di isole, le Summer Isles appunto. Si estende per circa 88,7 acri, poco più di 35 ettari, e fa parte della Wester Ross Marine Protected Area, oltre che del primo geoparco europeo riconosciuto in territorio scozzese. Scrutando l’orizzonte verso ovest è possibile scorgere il Minch con le Ebridi; verso sud e est le acque danno modo di scorgere le incredibili montagne di Skye e Torridon.

Per poterla raggiungere serve un viaggetto di circa 2 miglia di mare da Old Dornie Harbour, oppure 15 miglia da Ullapool, dove attraccano anche i traghetti Caledonian MacBrayne diretti alle Ebridi Esterne. Per chi ha fretta e non ha problemi di budget è anche possibile usare un elicottero.

Un’isola tutta per sé, insomma, a una manciata di miglia dalla costa scozzese, e a quanto pare più alla portata di quanto si potrebbe immaginare. Un sogno per molti, ma per qualcuno fortunato con un budget disponibile simile a quello di una casa in centro a Milano o Roma potrebbe essere assolutamente accessibile.