easyJet ha annunciato i nuovi sedili Kestrel: dal 2028, ci sarà più spazio per le gambe e meno emissioni di CO2 grazie a un design ultra-leggero e sostenibile

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio stampa Ecco come appariranno gli interni della flotta easyJet a partire dal 2028

Volare è spesso il primo passo necessario per un’avventura incredibile da qualche parte nel mondo, ma diciamocelo: il viaggio in sé non ha quasi mai nulla di entusiasmante (almeno per chi non è seduto al finestrino) o confortevole. In particolare, a rimetterci sono soprattutto le nostre gambe considerando lo spazio ristretto tra i sedili. Ecco perché l’annuncio di easyJet potrebbe segnare una svolta attesa da milioni di passeggeri.

La compagnia di bandiera britannica ha infatti confermato l’adozione di una nuova generazione di sedili ultra-leggeri che promettono di trasformare l’esperienza a bordo della sua futura flotta, unendo un comfort superiore alla riduzione delle emissioni. A partire dal 2028, i nuovi aeromobili Airbus A320neo e A321neo saranno equipaggiati con i sedili Kestrel, progettati dall’azienda britannica Mirus Aircraft Seating.

I nuovi sedili di easyJet per aumentare il comfort sui voli

La novità annunciata da easyJet risiede nel design ergonomico del modello Kestrel. Grazie a una struttura estremamente sottile e a un sistema pre-reclinato, questi sedili permettono di guadagnare fino a circa 5 centimetri di spazio extra per le gambe. È importante sottolineare che questo incremento non deriva da un aumento della distanza fisica tra le file di sedili (il cosiddetto pitch), ma da un’ottimizzazione degli ingombri della struttura stessa.

Per noi passeggeri, questo si traduce in una maggiore libertà di movimento per le ginocchia e gli stinchi, eliminando quella sensazione di costrizione tipica delle cabine più affollate. La scelta di un sedile pre-reclinato, inoltre, è stata studiata specificamente per le tratte europee di durata contenuta: garantisce una posizione di riposo ottimale fin dal momento dell’imbarco, migliorando la postura generale durante il volo. Il risultato è un ambiente di cabina che appare visivamente più arioso e, all’atto pratico, decisamente più accogliente per chiunque superi la statura media.

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Comfort per i passeggeri e meno emissioni per l’ambiente

Se il comfort è il vantaggio immediato per chi viaggia, l’anima tecnologica di questi nuovi sedili risiede nella loro incredibile leggerezza. Il modello Kestrel è infatti più leggero del 20% rispetto ai sedili attualmente in uso. In aviazione, meno peso significa meno carburante e, di conseguenza, meno emissioni di CO2. Si stima che l’alleggerimento complessivo (circa 500 kg per aereo) permetterà a easyJet di risparmiare oltre 12.000 tonnellate di carburante all’anno, evitando l’immissione in atmosfera di circa 40.000 tonnellate di anidride carbonica.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia di sostenibilità più ampia che easyJet, riconosciuta tra le migliori compagnie aeree low cost del mondo, sta portando avanti con investimenti in ogni dettaglio operativo. Dalla scelta di vernici speciali per la carrozzeria, capaci di ridurre l’attrito e il peso complessivo del velivolo, fino alla digitalizzazione totale dei manuali di volo per eliminare la carta a bordo. Anche il fine vita dei nuovi sedili è stato pianificato: la loro struttura è riciclabile al 98%.

In aggiunta, un’altra iniziativa che unisce sostenibilità e benessere dei passeggeri è l’introduzione degli aggiornamenti SpaceFlex. Questo sistema ottimizza lo spazio della cucina posteriore e delle toilette, consentendo di inserire una fila extra di sedili sull’aereo.