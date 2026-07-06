La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il Veneto è la regione più visitata dai turisti nell'estate 2026

L’Italia si conferma la protagonista indiscussa del turismo europeo per l’estate del 2026. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, il nostro Paese sta registrando un tasso di prenotazioni online superiore rispetto ai principali concorrenti storici del Mediterraneo (Grecia, Francia e Spagna), posizionandosi come la meta più desiderata della stagione.

A spingere questa crescita è la combinazione tra l’immenso patrimonio naturale e culturale della nostra penisola, tariffe competitive e un netto potenziamento dei collegamenti aerei, che stanno portando visitatori da ogni angolo del continente, anche se, soprattutto, verso le località più famose.

Turismo lacuale, termale e balneare

Guardando i dati di saturazione delle piattaforme di prenotazione online (OTA), l’Italia raggiunge una media nazionale del 51,2%, superando il 42,8% della Spagna e il 32,9% della Francia. Ma quali sono i luoghi e le ambientazioni che stanno catturando l’interesse dei turisti in questa estate 2026?

A sorpresa, in cima alla classifica non c’è il classico turismo costiero: a guidare le preferenze sono le aree lacustri, che registrano il tasso di occupazione online più alto in assoluto (54%). I laghi italiani si confermano così l’alternativa ideale per chi cerca relax, natura e attività all’aria aperta.

Subito dopo, a pari merito con un tasso di saturazione del 51%, si posizionano le località termali, segno di una forte attenzione al benessere e alla cura di sé anche nei mesi caldi, e le tradizionali destinazioni balneari, che continuano ad attirare gli amanti del mare, delle spiagge e del relax costiero.

Le regioni più prenotate dai turisti

Analizzando i tassi di saturazione online più elevati, troviamo il Veneto (57,5%), l’Emilia-Romagna (56,7%) e le province autonome di Trento (55,7%) e Bolzano (54,9%), seguite da Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Toscana.

Se questi dati mostrano l’ottima tenuta dei grandi classici del viaggio in Italia, i dati del Viminale relativi alla piattaforma Alloggiati Web mostrano uno scenario ancora più ampio del primo semestre, registrando una crescita complessiva degli arrivi del 4,43% a livello nazionale. Questa seconda rilevazione mette in luce le performance di regioni emergenti o balneari come la Calabria (+10,54%), l’Umbria (+9,70%), il Piemonte (+9,22%) e la Sardegna (+8,24%), con un particolare favore dei viaggiatori verso il settore extra-alberghiero (+7,46%).

I dati evidenziano anche un altro aspetto: la forte concentrazione delle prenotazioni nei mesi di giugno e luglio (che crescono rispettivamente del +13,4% e del +10% rispetto al 2025) e il primato delle mete tradizionali confermano come l’estate rimanga il fulcro dell’esperienza di viaggio in Italia.

Sebbene si parli spesso di destagionalizzazione e di flussi distribuiti lungo tutto l’anno, i numeri estivi dimostrano che il richiamo dei mesi centrali e delle destinazioni iconiche, dai laghi alpini alle coste del Sud, esercita ancora l’attrazione più potente, confermando la penisola come la più ricercata delle vacanze europee grazie anche a una tariffa media di 153 euro, che si mantiene competitiva rispetto ai 170 euro della Spagna e ai 195 euro della Grecia.