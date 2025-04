Cosa conviene comprare a Monaco di Baviera? La città tedesca è celebre nel mondo per la sua birra, ma non mancano altri splendidi souvenir

Viaggiare significa fare il pieno di esperienze, colmare lo sguardo di location stupende e conoscere culture più o meno distanti dalla nostra. Quando si torna da una vacanza si desidera sempre portare con sé un po’ dell’atmosfera di quei giorni e di quei luoghi, non solo con immagini speciali, o video, non solo con ciò che si è collezionato imprimendolo nella nostra memoria, ma anche con oggetti e sapori.

Ecco che, quando si va a Monaco di Baviera, in Germania, sono diversi i souvenir che possiamo riportare a casa con noi: abbigliamento, oggetti per la casa, ma anche qualcosa che stuzzichi il palato e che ci faccia sentire ancora per un po’ di tempo in vacanza.

Le cose più originali che conviene comprare a Monaco di Baviera durante un viaggio.

Cibo e bevande: cosa comprare a Monaco di Baviera

La birra è senza alcun dubbio una delle bevande più celebri e rinomate della Germania e, in particolare, di Monaco di Baviera dove ogni anno si svolge un appuntamento amatissimo che diventa un viaggio sensoriale nel cibo e nei sapori di questo Paese cuore dell’Europa, ovvero l’Oktoberfest.

Quindi non si può dire di aver visitato la città senza portare a casa con sé la birra, per consumo personale ma anche da utilizzare come cadeau per amici e parenti. Ce ne sono di tante tipologie differenti, per accontentare tutti i palati.

E poi il celebre bretzel, una tipologia di pane annodato, molto gustoso e che è tipico proprio della Germania e rientra tra gli acquisti golosi e speciali da fare. Così come vale la pena, se il tempo e il bagaglio lo consentono, acquistare dei weisswurst, ovvero wurstel bianchi che sono proprio specifici della Baviera.

Per chi ama i dolci, infine, ce ne sono due in particolare che possono fare la felicità di tutti i palati. Uno è il apfelstrudel, ovvero lo strudel di mele che si prepara con uvetta e cannella, oppure la prinzregententorte, una torta composta da dischi di pasta biscotto che si alternano con crema al burro al cioccolato ed è poi rifinita con una copertura di glassa al cioccolato.

Oggetti per la casa: i più tipici da acquistare a Monaco di Baviera

Se il sogno, invece, è quello di comprare dei souvenir preziosi e per la casa allora a Monaco di Baviera ci sono alcuni oggetti che sono imperdibili.

Per chi ama la birra, come abbiamo già detto, questa è una tappa fondamentale, basti pensare che in città ci siano diverse fabbriche che producono la celebre bevanda oltre a locali in cui poterla gustare. Con che cosa? Con un boccale, naturalmente, che poi è la tipologia di bicchiere da acquistare e da portare a casa dopo la vacanza, per poter essere utilizzato. Ce ne sono davvero di tantissime tipologie e materiali differenti, basta scegliere quello che piace di più.

Un’altra cosa speciale da comprare in questa città della Germania è la porcellana, infatti questa città è molto celebre per quanto riguarda la realizzazione di oggetti di questo materiale. Quando ci pensa, del resto, la mente non può che correre subito a quella nota come porcellana di Nymphenburg, che si chiama così perché veniva prodotta nell’omonimo castello. Fine ed elegante, è davvero un dono prezioso da farsi e un ricordo indimenticabile da trattare con cura.

Monaco di Baviera, poi, è una città ricca di musei e di luoghi bellissimi da visitare: acquistare un ricordo in questi posti significa fare incetta di libri, oppure cartoleria, ma anche piccoli pensieri più tradizionali come cartoline e stampe.

Vestiti, perché comprarli a Monaco di Baviera

Tra negozi di marchi celebri, centri commerciali o boutique, a Moanco c’è davvero l’imbarazzo della scelta in ogni senso, compreso il settore dell’abbigliamento. Qua si può unire l’utile al dilettevole e si possono comprare capi da indossare tutti i giorni, oppure più particolari, si possono intercettare nuove mode e fare shopping come più piace.

Ma ci sono degli abiti che, per chi ama le tradizioni, sono irrinunciabili. Si tratta di quelli bavaresi, per lei e per lui, da portare a casa come ricordo di una vacanza, si tratta di una scelta adatta a tutti coloro che viaggiano alla ricerca dello spirito autentico di un luogo.

Senza dubbio non si tratta di un acquisto utile, ma non si sa mai: e allora un Trachten si può trasformare in un souvenir speciale e originale. Quindi via libera a pantaloni al ginocchio, giacca e cappello per lui, oppure agli abiti per lei con camicia e grembiule.

Mercatini di Natale (ma non solo)

Se si viaggia in direzione Monaco durante il periodo dei mercatini di Natale, si ha la certezza di immergersi nella perfetta atmosfera delle feste: ce ne sono diversi, ma tra i più celebri vale la pena segnalare il Christkindlmarkt a Marienplatz che si dice affondi le sue radici nel XIV secolo.

A parte questi, che si tengono intorno alle festività natalizie, Monaco di Baviera offre mercatini di prodotti alimentari da visitare e dove fare compere, o una sosta golosa, durante il resto dell’anno: si tratta di una tappa molto interessante se si vuole conoscere bene il luogo in cui si è andati in vacanza, perché è un’esperienza autentica e che permette di fare un viaggio nei sapori. Ed è anche l’occasione per acquistare qualche specialità da portare a casa. Tra i più celebri vi è il Viktualienmarkt, che si trova nel centro storico cittadino e che è accessibile tutti i giorni dal lunedì al sabato, con alcune attività aperte anche la domenica. Qui si trovano prodotti alimentari, fiori, pane e anche locali.