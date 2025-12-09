Irpinia Express e mercatini di Natale: dicembre in Campania tra borghi e tradizioni sul treno storico

Viaggiare sull’Irpinia Express a dicembre significa unire la magia delle feste alla scoperta di una Campania diversa, lontana dai circuiti più battuti, ma incantevole

Foto di Priscilla Piazza

Priscilla Piazza

iStock
Il mese di dicembre in Campania ha un fascino particolare: luci che si accendono nei borghi, profumo di castagne e vin brulé nell’aria, mercatini che trasformano le piazze in piccoli villaggi incantati, nonostante la regione sia legata all’estate e al mare. A rendere tutto ancora più suggestivo arriva una delle iniziative più amate degli ultimi anni: i viaggi a bordo del treno storico dell’Irpinia Express. Una proposta che unisce nostalgia, turismo lento e scoperta del territorio, ideale per chi desidera vivere un’esperienza autentica lontano dalla routine.

Quest’anno il calendario offre tre appuntamenti, distribuiti nei weekend prima di Natale, che permettono di attraversare l’Irpinia a bordo delle affascinanti automotrici ALN 668 in livrea originale. Partenza al mattino dalla stazione di Avellino, tappe in borghi ricchi di storia e rientro in serata: un formato semplice, sì, ma capace di riportare il viaggiatore indietro nel tempo.

L’Irpinia Express, il treno storico della Campania

L’Irpinia Express nasce grazie alla collaborazione tra Regione Campania e Fondazione FS, con un obiettivo chiaro: trasformare la storica linea Avellino-Rocchetta Sant’Antonio in un itinerario turistico capace di far scoprire paesaggi, tradizioni e sapori dell’Irpinia. Ogni viaggio è curato dall’Associazione InLocoMotivi, che da anni lavora per valorizzare questo tratto ferroviario considerato uno dei più scenografici del Sud Italia.

Il vero protagonista è il treno d’epoca: le automotrici ALN 668, in particolare la numero 1882, riportate alla loro bellezza originale con interni in velluto che profumano di storia. È un modo di viaggiare diverso, più lento, dove il tragitto diventa parte essenziale dell’esperienza. Dal finestrino scorrono vigneti, colline morbide, piccoli paesi arrampicati e campanili che spuntano all’improvviso, componendo un paesaggio che racconta la Campania rurale e autentica.

I mercatini di Natale da vedere con l’Irpinia Express

Le tappe del 14 e del 21 dicembre sono quelle più attese dagli amanti del Natale. Grazie all’Irpinia Express, appunto, i mercatini di Gesualdo e Aquilonia diventano facilmente raggiungibili e, soprattutto, parte di un’esperienza che inizia già a bordo del treno.

A Gesualdo, il borgo medievale avvolto dalla musica del suo castello, i mercatini si snodano tra vicoli in pietra, botteghe artigiane, presepi, stand gastronomici e un’atmosfera che alterna tradizione e modernità. È il tipo di luogo in cui fermarsi a lungo, gustando prodotti locali o partecipando a piccole attività che animano il paese. Il borgo di Gesualdo, inoltre, riconosciuto tra i “borghi più belli d’Italia”,  propone l’evento “The Magic of Christmas” che si svolge ogni sabato e domenica dal 22 novembre al 21 dicembre 2025.

Aquilonia offre un’esperienza diversa, più intima e raccolta, ma altrettanto suggestiva. I mercatini illuminano le stradine del centro e spesso includono esposizioni artigiane, percorsi enogastronomici e iniziative pensate per i visitatori che arrivano appositamente con il treno storico. È un’occasione per scoprire borghi meno conosciuti ma ricchi di identità, dove il Natale diventa un’occasione per valorizzare la comunità.

Infine, anche il capoluogo Irpino, Avellino, partecipa al clima festivo: fino al 7 gennaio 2026 (con possibile proroga) il centro storico e commerciale di Avellino si trasforma in un vero villaggio natalizio, con circa 25 casette per mercatini, luminarie, eventi musicali e laboratori per bambini.

Come prenotare e info su biglietti

Per dicembre 2025 sono previsti due itinerari principali in occasione dei weekend natalizi a bordo dell’Irpinia Espress (la data del 7 dicembre, infatti, è già trascorsa):

  • 14 dicembre: Avellino-Paternopoli / Gesualdo (mercatini)
  • 21 dicembre: Avellino-Calitri / Aquilonia (mercatini)

Il biglietto andata e ritorno per adulti costa generalmente 10-16 euro, per ragazzi (4–12 anni) metà prezzo, gratuito per bambini sotto i 4 anni (prenotazione comunque obbligatoria per riservare posto).

Per prenotare, invece, si consiglia di verificare disponibilità tramite il circuito ufficiale (spesso su Trenitalia o tramite l’organizzazione), mentre nel caso di mercatini come quelli di Gesualdo può essere utile contattare i numeri indicati sulla pagina dell’evento per informazioni su orari, ticket d’ingresso e dettagli logistici.

