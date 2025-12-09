Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Il viaggio invernale da prenotare subito

Il mese di dicembre in Campania ha un fascino particolare: luci che si accendono nei borghi, profumo di castagne e vin brulé nell’aria, mercatini che trasformano le piazze in piccoli villaggi incantati, nonostante la regione sia legata all’estate e al mare. A rendere tutto ancora più suggestivo arriva una delle iniziative più amate degli ultimi anni: i viaggi a bordo del treno storico dell’Irpinia Express. Una proposta che unisce nostalgia, turismo lento e scoperta del territorio, ideale per chi desidera vivere un’esperienza autentica lontano dalla routine.

Quest’anno il calendario offre tre appuntamenti, distribuiti nei weekend prima di Natale, che permettono di attraversare l’Irpinia a bordo delle affascinanti automotrici ALN 668 in livrea originale. Partenza al mattino dalla stazione di Avellino, tappe in borghi ricchi di storia e rientro in serata: un formato semplice, sì, ma capace di riportare il viaggiatore indietro nel tempo.

L’Irpinia Express, il treno storico della Campania

L’Irpinia Express nasce grazie alla collaborazione tra Regione Campania e Fondazione FS, con un obiettivo chiaro: trasformare la storica linea Avellino-Rocchetta Sant’Antonio in un itinerario turistico capace di far scoprire paesaggi, tradizioni e sapori dell’Irpinia. Ogni viaggio è curato dall’Associazione InLocoMotivi, che da anni lavora per valorizzare questo tratto ferroviario considerato uno dei più scenografici del Sud Italia.

Il vero protagonista è il treno d’epoca: le automotrici ALN 668, in particolare la numero 1882, riportate alla loro bellezza originale con interni in velluto che profumano di storia. È un modo di viaggiare diverso, più lento, dove il tragitto diventa parte essenziale dell’esperienza. Dal finestrino scorrono vigneti, colline morbide, piccoli paesi arrampicati e campanili che spuntano all’improvviso, componendo un paesaggio che racconta la Campania rurale e autentica.

I mercatini di Natale da vedere con l’Irpinia Express

Le tappe del 14 e del 21 dicembre sono quelle più attese dagli amanti del Natale. Grazie all’Irpinia Express, appunto, i mercatini di Gesualdo e Aquilonia diventano facilmente raggiungibili e, soprattutto, parte di un’esperienza che inizia già a bordo del treno.

A Gesualdo, il borgo medievale avvolto dalla musica del suo castello, i mercatini si snodano tra vicoli in pietra, botteghe artigiane, presepi, stand gastronomici e un’atmosfera che alterna tradizione e modernità. È il tipo di luogo in cui fermarsi a lungo, gustando prodotti locali o partecipando a piccole attività che animano il paese. Il borgo di Gesualdo, inoltre, riconosciuto tra i “borghi più belli d’Italia”, propone l’evento “The Magic of Christmas” che si svolge ogni sabato e domenica dal 22 novembre al 21 dicembre 2025.

Aquilonia offre un’esperienza diversa, più intima e raccolta, ma altrettanto suggestiva. I mercatini illuminano le stradine del centro e spesso includono esposizioni artigiane, percorsi enogastronomici e iniziative pensate per i visitatori che arrivano appositamente con il treno storico. È un’occasione per scoprire borghi meno conosciuti ma ricchi di identità, dove il Natale diventa un’occasione per valorizzare la comunità.

Infine, anche il capoluogo Irpino, Avellino, partecipa al clima festivo: fino al 7 gennaio 2026 (con possibile proroga) il centro storico e commerciale di Avellino si trasforma in un vero villaggio natalizio, con circa 25 casette per mercatini, luminarie, eventi musicali e laboratori per bambini.

Come prenotare e info su biglietti

Per dicembre 2025 sono previsti due itinerari principali in occasione dei weekend natalizi a bordo dell’Irpinia Espress (la data del 7 dicembre, infatti, è già trascorsa):

14 dicembre: Avellino-Paternopoli / Gesualdo (mercatini)

21 dicembre: Avellino-Calitri / Aquilonia (mercatini)

Il biglietto andata e ritorno per adulti costa generalmente 10-16 euro, per ragazzi (4–12 anni) metà prezzo, gratuito per bambini sotto i 4 anni (prenotazione comunque obbligatoria per riservare posto).

Per prenotare, invece, si consiglia di verificare disponibilità tramite il circuito ufficiale (spesso su Trenitalia o tramite l’organizzazione), mentre nel caso di mercatini come quelli di Gesualdo può essere utile contattare i numeri indicati sulla pagina dell’evento per informazioni su orari, ticket d’ingresso e dettagli logistici.