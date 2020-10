Trenitalia, perché non si può prenotare e quando si potrà fare

editato in: da

Perché sul sito e sull’applicazione di Trenitalia non è più possibile prenotare viaggi a partire dalla seconda metà di dicembre? Nei giorni scorsi, in molti hanno notato questo dettaglio e i sospetti hanno iniziato a circolare tra i viaggiatori: visto il periodo storico che stiamo vivendo, i timori riguardavano una possibile nuova stretta sui trasporti interregionali su rotaia.

La risposta arriva da Ferrovie dello Stato Italiane, che con una nota ha diradato ogni dubbio. Il motivo di questo improvviso disservizio non riguarda l’incerto futuro dei trasporti ferroviari, bensì un piccolo ritardo sull’organizzazione delle tratte invernali. Come ogni anno, Trenitalia aggiorna i suoi orari a metà giugno e a metà dicembre, date in cui entrano in vigore rispettivamente il periodo estivo e il periodo invernale. Dunque, a seconda delle diverse esigenze di trasporto che si verificano in base alle stagioni, FSI effettua due cambi orari che ormai fanno parte della normale organizzazione delle ferrovie, e che non desta alcuna preoccupazione.

Con un breve comunicato sul sito ufficiale, Trenitalia ha avvisato i viaggiatori che “sono in corso le necessarie interlocuzioni con RFI”, rivelando infine la data in cui entrerà in vigore l’orario invernale: domenica 13 dicembre. “Dagli inizi di novembre è previsto il caricamento sui sistemi di vendita di Trenitalia dei treni in circolazione da quella data in poi” – si legge ancora. E sui motivi che spiegano il ritardo: “Trenitalia ha costruito l’offerta in base alle esigenze di mobilità previste nel periodo invernale che non possono essere semplicemente rimodulate sulla base delle esperienze degli anni passati, ma impongono una approfondita valutazione del mutato contesto”.

Ricapitoliamo dunque quello che è emerso in merito alla questione tanto dibattuta: per il momento non è ancora possibile prenotare viaggi a partire dal 13 dicembre, per motivi organizzativi. Tuttavia, nei primi giorni di novembre la situazione verrà sistemata e chi desidera acquistare biglietti per l’inverno potrà tornare a farlo tranquillamente. E poiché finora non sono state predisposte limitazioni particolari negli spostamenti, anche tra regioni, questa potrebbe essere l’occasione per concedersi un bel weekend alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese.

Una vacanza all’insegna della natura, verso mete selvagge e incontaminate, o una gita fuori porta tra splendide città d’arte, per fare un tuffo nella cultura millenaria che caratterizza l’Italia intera: la scelta è pressoché infinita, e qualsiasi destinazione vi regalerà emozioni incredibili.