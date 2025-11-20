Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Raggiungere Piani di Bobbio con i Treni della Neve

Andare a sciare in treno? Una comodità non da poco. Tornano i treni della Neve in Italia e ci danno modo di partire sia dal Piemonte sia dalla Lombardia per un’avventura da sogno durante i mesi invernali. Se cercate un modo pratico, pop e super conveniente per vivere la montagna, i Treni della Neve sono la risposta… dal Piemonte alla Lombardia. Ecco tutto ciò che dovete sapere per organizzare la vostra snow-adventure su rotaie.

Treni della Neve in Piemonte

Nel 2025 il Piemonte rinnova l’esperienza neve più comoda di sempre: sali in città e scendi direttamente ai piedi degli impianti della Riserva Bianca di Limone Piemonte. Un’unica soluzione, pensata per chi vuole massimizzare il tempo in pista senza pensieri.

Si parte il 14 dicembre alle 7:25 da Torino Porta nuova, dalle 8:10 da Savigliano e alle 8:54 da Cuneo. Si arriva a Limone Piemonte Nel 2025 il Piemonte rinnova l’esperienza neve più comoda di sempre: sali in città e scendi direttamente ai piedi degli impianti della Riserva Bianca di Limone Piemonte. Un’unica soluzione, pensata per chi vuole massimizzare il tempo in pista senza pensieri.

Il pacchetto (59 euro, 49 euro under 12) è pensato per un’esperienza “tutto in uno”:

treno andata e ritorno ,

, skipass giornaliero consegnato a bordo ,

, navetta a/r tra stazione e impianti,

assicurazione RC sciatore.

E per il ritorno? Si parte alle 18:00 da Limone Piemonte e si arriva a Torino alle 19:40 con tappa intermedia a Cuneo e Savigliano.

Come prenotare

Per assicurarvi un posto non dovete fare altro che acquistare il pacchetto online sul sito ufficiale del servizio arenaways.it. La disponibilità è limitata, quindi meglio muoversi per tempo. Basta selezionare la stazione di partenza, indicare se si viaggia con sci o snowboard, completare l’acquisto e presentarti al binario con la propria attrezzatura. Una volta a bordo, riceverete lo skipass e potrete godervi il panorama fino alla Riserva Bianca.

iStock

Treni della Neve in Lombardia

Anche la Lombardia rilancia il suo viaggio bianco: per tutta la stagione invernale 2025–26 i Treni della Neve di Trenord tornano con un’offerta completa e super competitiva. Sono perfetti per chi vuole sciare senza preoccuparsi di parcheggi, strade ghiacciate e costi extra. Le destinazioni? Aprica, Domobianca, Madesimo, Piani di Bobbio e Chiesa in Valmalenco con opzione di ciaspole incluse. Il pacchetto include il viaggio di andata e ritorno, i bus navetta dedicati per raggiungere gli impianti e lo skipass giornaliero.

Come prenotare

Le offerte saranno disponibili online dallo stesso dicembre 2025. L’acquisto è totalmente digitale e avviene attraverso il portale dedicato giteintreno.trenord.it. Una volta scelta la località, selezionate la data, il punto di partenza e si conclude il pagamento. Il biglietto elettronico comprende già tutto ciò che serve per la vostra giornata in montagna.

Grazie a questo sistema si evita lo stress del traffico, la difficoltà di individuare parcheggio e l’eventuale impedimento causato dalla neve su strada. Ci si gode il viaggio senza problemi, si arriva puntuali e ci si diverte sulla neve in cornici da sogno. I Treni della Neve sono un’occasione di viaggio da non perdere proprio come i treni per i mercatini di Natale.