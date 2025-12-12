La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Il Piemonte è una destinazione d’eccellenza in inverno perché offre numerose esperienze in una suggestiva cornice imbiancata. Esperienze che soddisfano tutti i gusti e le esigenze: da chi cerca una vacanza attiva sciando su uno dei comprensori più vasti delle Alpi a chi, invece, preferisce attività più tranquille, ma non meno divertenti, come una passeggiata sulle ciaspole o un giro in motoslitta.

Se questa splendida regione italiana è tra le vostre idee per le vacanze, questi sono i nostri consigli su cosa fare quest’inverno in Piemonte!

Sciare in uno dei comprensori più vasti delle Alpi

Se amate sciare, una delle cose più belle da fare in Piemonte è divertirvi sulle piste della Via Lattea, uno dei domini sciabili più vasti d’Europa. Con i suoi 400 chilometri di piste collegate tra Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana, Oulx, Pragelato, Claviere e la francese Monginevro, il comprensorio offre itinerari adatti a ogni livello, dai pendii più tecnici alle discese panoramiche ideali per famiglie e principianti. Grazie alla neve programmata di ultima generazione, la stagione ha preso il via già a inizio dicembre, garantendo condizioni affidabili anche in periodi climatici incerti.

Passeggiare con le ciaspole

Camminare con le ciaspole sulla neve fresca, nell’aria frizzante e nel silenzio dei boschi, è sicuramente un’altra esperienza indimenticabile da provare d’inverno in Piemonte.

Le Alpi torinesi e le valli piemontesi, infatti, offrono itinerari da sogno per tutti i livelli: dalla facile ciaspolata al Colle Bercia da Bardonecchia, perfetta per famiglie, fino al panoramico percorso intorno al lago di Ceresole Reale nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, ideale per principianti e amanti dei paesaggi incantati. Altre escursioni affascinanti si trovano nelle valli Varaita e Valsesia, tra boschi innevati e viste mozzafiato sulle cime alpine.

Tour in slitta con gli husky

Cerchi un’avventura diversa dal solito? Prova lo sleddog, il tour in slitta con gli husky perfetto sia per gli adulti che per i bambini. Il percorso, lungo circa 3 chilometri, permette di apprendere la tecnica di guida grazie agli istruttori, che insegnano come comunicare con i cani e come sostenerli nelle salite per poi lasciarsi trasportare nei tratti pianeggianti e nelle discese.

Dopo un primo momento dedicato alla didattica, essenziale per imparare a muoversi in sicurezza, arriva anche il momento più atteso: quello della corsa in slitta tra boschi e paesaggi innevati!

Pattinare sul ghiaccio

Pattinare sul ghiaccio è sicuramente una delle attività invernali più divertenti! In Piemonte, ci sono numerose piste sia in città che nelle principali località montane. A Torino spicca il Palavela, una delle strutture più scenografiche della regione, mentre nelle vallate alpine si può pattinare in contesti suggestivi come Bardonecchia, Sestriere e Pragelato, dove le piste all’aperto offrono un’atmosfera magica tra neve e montagne.

Tour con la motoslitta

Un’escursione in motoslitta è un’avventura adatta a tutti, dalle famiglie ai gruppi di amici, dove attraverserete fantastici pianori innevati, boschi di pini e larici, vivendo la montagna in un modo completamente diverso. In particolare, i percorsi di Pragelato e Sansicario, nel comprensorio della Via Lattea, offrono scenari spettacolari dove sfrecciare a bordo di moderne motoslitte potenti e affidabili.

Lezioni di yoga

Dopo una giornata intensa sulle piste, le lezioni di yoga rappresentano il modo ideale per ritrovare equilibrio, sciogliere le tensioni muscolari e rigenerare corpo e mente. Grazie a esercizi di stretching profondo, respirazione consapevole e rilassamento guidato, lo yoga post-sci aiuta a migliorare la flessibilità, ridurre l’affaticamento e prevenire i piccoli dolori tipici dell’attività invernale.

In Piemonte ci sono delle baite dove vengono organizzate sessioni di yoga pomeridiane, perfette per unire sport e benessere.

E-bike sulla neve

Pedalare sulla neve con una e-bike in Piemonte significa scoprire la montagna invernale da una prospettiva nuova e avventurosa. Le valli piemontesi, dalle Valli di Susa e Chisone fino alle aree del Cuneese, offrono itinerari innevati perfetti per escursioni in totale sicurezza, grazie alle gomme larghe e al supporto elettrico che facilitano la pedalata sulla neve.

Sci e snowboard con Heliski

Infine, per un’esperienza esclusiva e adrenalinica, potete provare il servizio di Heliski. In Piemonte, decollano elicotteri diretti verso oltre 80 itinerari mappati nei cinque settori della valle, con discese che variano tra 800 e 1.600 metri di dislivello. Le guide selezionano ogni giorno i percorsi in base alle condizioni della neve e al livello dei partecipanti!