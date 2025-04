Fonte: Getty Images Monte Isola sul Lago d'Iseo

Lo scorso 5 febbrario, le Nazioni Unite hanno lanciato il contest per candidare i migliori borghi che entreranno a far parte dei Best Tourism Villages 2025. Ogni Paese ha diritto di candidare otto borghi e solo la Regione Lombardia ne ha scelti tre. La data di scadenza per le candidature è il prosismo 19 maggio e i vincitori saranno annunciati in occasione di un evento porganizzato da UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, nell’ultimo trimestre del 2025.

I tre borghi della Lombardia candidati

La Lombardia punta su tre autentiche meraviglie per rappresentare l’Italia in questo importante concorso internazionale: Clusone (BG), Bellano (LC) e Monte Isola (BS). “Abbiamo scelto borghi che rappresentano autentiche narrazioni viventi del nostro territorio”, ha spiegato Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda. “Clusone, con i suoi 8.575 abitanti, è un gioiello artistico e culturale incastonato nella Val Seriana, celebre per l’affresco della Danza Macabra e l’ingegnoso orologio planetario. Bellano, affacciato sul Lago di Como, ha registrato una crescita esponenziale in termini di attrattività: nel solo 2023 ha superato le 61.000 presenze turistiche, grazie al suo paesaggio suggestivo, all’Orrido e a un’offerta culturale di grande eleganza. E poi Monte Isola, il nostro scrigno lacustre: un luogo fuori dal tempo, dove si respira ancora il profumo del pesce essiccato e dell’olio d’oliva, dove storia e semplicità si intrecciano in modo autentico”.

“Candidarli al Best Tourism Villages”, ha detto l’assessore “significa portare sulla scena internazionale una Lombardia che sa sorprendere e accogliere con profondità. I tre borghi condividono elementi fondamentali: fanno parte della rete dei ‘Borghi più belli d’Italia’, dispongono di Infopoint ufficiali, partecipano attivamente a progettualità regionali come il bando ‘Lombardia Style’ e mostrano una crescita costante sia dell’offerta ricettiva sia delle presenze turistiche. L’ingresso di Clusone, Bellano e Monte Isola nel network internazionale del Best Tourism Villages è già un traguardo importante: significa accedere a un circuito di promozione globale, scambio di buone pratiche e percorsi di valorizzazione. Aspettiamo con fiducia l’esito della selezione finale da parte dell’UNWTO, previsto per l’ultimo trimestre del 2025, consapevoli di aver messo in campo il meglio della nostra identità turistica”.

Cosa sono i Best Tourism Villages di UN Tourism

Si tratta di un’iniziativa che coinvolge i Paesi membri delle Nazion Unite e che ha lo scopo di promuovere il turismo rurale quale catalizzatore per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione, celebrando, al contempo, il ricco patrimonio culturale e naturale, i valori della comunità e le pratiche sostenibili che rendono uniche queste destinazioni. Best Tourism Villages seleziona ogni anno i borghi sotto i 15.000 abitanti. Da quando è nata, nel 2021, l’iniziativa ha ottenuto un riconoscimento intrernazionale. Nelle quattro edizioni precedenti, UN Tourism ha ricevuto oltre 800 candidature da oltre cento Paesi. Oggi, la rete UN Tourism Best Tourism Villages comprende 254 membri in tutto il mondo: oltre 180 villaggi riconosciuti come Best Tourism Villages e 70 partecipanti al programma di upgrade, in rappresentanza di quasi 60 Paesi in cinque regioni del mondo. La scelta dipender da un comitato esterno composto da esperti di tutto il mondo. Sono nove i loro criteri di valutazione:

Risorse culturali e naturali Promozione e conservazione delle risorse culturali Sostenibilità economica Sostenibilità sociale Sostenibilità ambientale Sviluppo turistico e integrazione della catena del valore Governance e priorità del turismo Infrastrutture e connettività Salute, sicurezza e protezione

Per quelle destinazioni che non rientrano tra i criteri, esiste comunque un programma di upgrade che fornisce supporto mirato ai villaggi che non soddisfano pienamente i criteri di riconoscimento. Questi villaggi beneficiano di un programma di orientamento personalizzato per colmare le lacune e migliorare la loro offerta turistica.

I borghi italiani nella lista dei Best Tourism Villages

Dal 2021, sono entrati a fare parte della prestigiosa lista dei Best Tourism Villages delle Nazioni Unite cinque borghi italiani: nel 2021 è entrato San Ginesio, il balcone dei Monti Sibillini. Nel 2022 sono stati due i borghi entrati nel network ovvero l’Isola del Giglio, nell’Arcipelago Toscano, e Sauris, nel Friuli-Venezia Giulia. Nel 2023, è toccato a Lerici, in Liguria, e lo scorso anno a San Casciano dei Bagni, in Toscana.