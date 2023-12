È la regina delle destinazioni visitate dagli italiani

Qual è la meta straniera più scelta dagli italiani per le vacanze? La Spagna quest'anno è andata per la maggiore, e per il 2024 ci sono tante sorprese

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock | Ph. arcady_31 La Spagna è la meta preferita dagli italiani

Gli italiani amano molto il proprio Paese, ma quando si tratta di vacanze sono in tanti a scegliere alcune delle più belle destinazioni straniere: in vetta alle preferenze c’è sicuramente la Spagna, perfetta sia per l’estate che per l’inverno. Dalle città d’arte ai piccoli borghi, passando per le sue splendide spiagge e la movida, c’è davvero tutto ciò di cui si può avere bisogno per un viaggio a cinque stelle. Scopriamo qualcosa in più.

La Spagna è la meta preferita dagli italiani

Sarà un po’ la voglia di scoprire luoghi nuovi, o forse la spinta post-pandemia che ha portato moltissimi italiani ad andare all’estero: nel 2023, secondo i dati riportati dall’Ente Spagnolo del Turismo, sono stati quasi 5 milioni i nostri connazionali che hanno scelto la Spagna per le loro vacanze. Un vero e proprio record, soprattutto considerando che i numeri sono in aumento del 20% rispetto al 2022. In ascesa anche la spesa media dei turisti, che segna un incremento di ben 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

“Abbiamo raggiunto risultati straordinari, un record per quanto riguarda il numero di arrivi. L’Italia è il quarto mercato internazionale e il terzo sulla connessione aerea. Questo rapporto tra Italia e Spagna deriva dalle esperienze che offriamo e dalle iniziative sia sportive che turistiche che culturali proposte” – ha affermato Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente Spagnolo del Turismo di Roma, ad askanews – “Abbiamo lavorato molto sulla sostenibilità turistica, ambientale, sociale, culturale. Tanto che Lonely Planet ci ha definito migliore destinazione sostenibile”.

La Spagna è la meta perfetta per ogni occasione: in estate, le sue località di mare sono tra le più apprezzate in tutto il mondo – non dimentichiamo che il territorio spagnolo consta anche delle isole Baleari e delle Canarie. Proprio queste ultime sono una delle prime scelte degli europei per godersi un po’ di clima caldo anche durante l’inverno, viste le temperature gradevoli che caratterizzano l’arcipelago. E poi ci sono tantissime città d’arte da scoprire, destinazioni ideali per l’autunno e la primavera, quando il sole non picchia troppo forte.

Cosa vedere in Spagna nel 2024

Dopo un 2023 da record, la Spagna si attende un nuovo anno ricco di presenze italiane sul suo territorio. Ma quali sono le sorprese in serbo per i turisti? Innanzitutto, ci sarà Valencia che è stata eletta Capitale Verde Europea per il 2024: si tratta di un titolo importante, ottenuto per i suoi meriti nell’impegno in una transizione sostenibile (l’Italia non lo ha ancora mai ottenuto). La splendida città sarà dunque la meta perfetta per chi vuole organizzare un city break non troppo lontano da casa e visitare una delle più belle località d’arte della Spagna.

Un altro appuntamento da non perdere è quello con la nuova Capitale Gastronomica spagnola: per il prossimo anno sarà Oviedo a detenere questo titolo, e moltissimi turisti sono attesi presso l’incantevole città asturiana, per assaporare le sue specialità. A proposito, quali sono? Il piatto tipico è la fabada, a base di fagioli bianchi, pancetta, chorizo e morcilla. Mentre la bevanda più amata dai locali è il sidro, molto apprezzata anche dai turisti. Infine, per quanto riguarda il turismo religioso, Caravaca de la Cruz si prepara a vivere il suo anno giubilare.