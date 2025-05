Spiagge selvagge, vigneti e siti archeologici bellissimi, ma non troppo affollati: per quest'anno, The Guardian consiglia questa zona meno nota della Sicilia

Fonte: iStock Spiaggia Le Solette, vicino a Menfi

C’è chi non resiste e si lascia attrarre dalle location più famose come Taormina, soprattutto dopo il successo mondiale della seconda stagione di White Lotus, e chi invece preferisce rifugiarsi tra i luoghi di una Sicilia meno conosciuta e nelle sue spiagge poco affollate. Il quotidiano The Guardian fa sicuramente parte della seconda categoria e, in uno dei suoi articoli, ha raccontato ai suoi lettori una zona meno nota dell’isola, Menfi, e le sue spiagge, a partire dal borgo marinaro di Porto Palo fino a Le Solette, incastonata tra affioramenti rocciosi e con basse colline a fare da sfondo.

Se anche voi state programmando un viaggio in Sicilia e volete inserire nel vostro itinerario delle mete meno affollate, Menfi è la destinazione da scegliere secondo The Guardian.

Menfi, tra vigneti e specialità gastronomiche Slow Food

Se per il vostro viaggio in Sicilia non prevedete di noleggiare sdraio e ombrelloni e, anzi, vorreste totalmente evitarli, la località da cercare è Menfi, sinonimo di mare e vino. Situata in provincia di Agrigento, a circa un’ora e 20 minuti di auto in direzione sud da Palermo, rappresenta una meta fuori dalle classiche rotte turistiche (tranne ad agosto), ma ben nota a chiunque sia appassionato del mondo vinicolo. Menfi, infatti, è stata riconosciuta Città del Vino nel 2023, un omaggio alla cultura della vite che qui esiste fin dai tempi della colonizzazione greca di Selinunte.

La terra fertile e baciata dal sole intorno a Menfi è nota anche per le olive e gli ortaggi, in particolare il carciofo spinoso registrato Slow Food, di stagione da dicembre ad aprile. Questi e altri prodotti, come pomodori, peperoni, melanzane ed erbe aromatiche, insieme a formaggi e salumi, possono essere acquistati al mercato cittadino: un’esperienza che contribuisce a rendere la vostra vacanza più autentica, soprattutto se avete affittato un appartamento e avete bisogno di fare un po’ di spesa.

Non manca la produzione di olio d’oliva, che potrete scoprire partecipando a diversi tour e degustazioni organizzate dalle aziende locali.

Fonte: iStock

Le spiagge di Menfi

Oltre ad attirare per il suo vino, Menfi vanta anche spiagge bellissime, poco affollate e riconosciute da oltre vent’anni con la Bandiera Blu. Raggiungibili anche con la bici grazie alla presenza di una pista ciclabile lunga 17 chilometri, citiamo Porto Palo, dove ammirare la Torre Anticorsara e dove ogni anno, nel mese di giugno, le femmine di tartaruga Caretta Caretta depongono le uova. C’è poi la spiaggia Le Solette, un angolo di paradiso incontaminato grande 25 ettari e dall’importante valore naturalistico.

Compresa tra Porto Palo e il fiume Belice, vanta splendide calette di sabbia chiara incastonate nella macchia mediterranea, che fa contrasto con un mare cristallino e trasparente. Infine, c’è la spiaggia di Lido Fiori, la più frequentata insieme a Porto Palo grazie anche alla presenza di servizi e comfort, ideali per chi viaggia con la famiglia.

Il parco archeologico di Selinunte

Meno conosciuto rispetto alla più nota Valle dei Templi, il parco archeologico di Selinunte è una tappa imperdibile se state organizzando un viaggio nella zona di Menfi perché distante soli 20 minuti di auto. Insediamento greco fondato nel 628 a.C., la città di Selinunte rappresentò un importante centro urbano in Sicilia tanto che, al suo apice, ospitò circa 30mila abitanti. Il sito archeologico che visiterete è famoso per i suoi numerosi templi, tra i quali il più antico risale al 550 a.C.

Gli edifici che compongono questo vasto parco archeologico sono divisi in quattro grandi gruppi: la collina Manuzza, l’acropoli, la necropoli e la collina Gaggera. Quando visitato in bassa stagione, soprattutto la mattina, non è impossibile che lo abbiate tutto per voi!