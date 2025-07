Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Spiaggia dei Conigli, una delle baie di sabbia più belle della Sicilia

La Sicilia sa regalare emozioni soprattutto per gli amanti delle vacanze al mare. Oltre alle spiagge di scogli, alle scogliere e ai fondali di ciottoli, però, esistono autentici paradisi da scoprire con fondali bassi e sabbiosi perfetti per chi viaggia con i bambini. Le spiagge di sabbia in Sicilia sono tutte da scoprire, regalano un mix di natura, storia e relax senza rinunciare ai servizi. Alcune sono gratuite e libere, altre propongono a noleggio ombrelloni e lettini.

San Vito Lo Capo

Tra le spiagge di sabbia più belle della Sicilia partiamo con una vera chicca, un paradiso incastonato tra monte Cofano e la riserva dello Zingaro. Siamo a San Vito Lo Capo e forse è una delle località di mare più note della regione La sabbia? Bianchissima e fine. Il mare? Incredibilmente azzurro da sembrare dipinto. È la meta top per famiglie con bambini, per amanti di Instagram e Tik Tok in cerca dello scatto perfetto e per chi vuole rilassarsi. Attenzione però, in alta stagione si riempie facilmente. Come plus ha una passeggiata brulicante di ristoranti e bar.

Spiaggia dei Conigli

È stata riconosciuta, più volte, come una delle spiagge più belle al mondo: la spiaggia dei Conigli è una tappa imperdibile per chi vuole una vacanza di mare di alto livello. Sabbia chiara, mare cristallino e tutt’attorno natura incontaminata. Siamo sull’isola di Lampedusa e ha come plus la facilità di accesso tramite una breve passeggiata. L’acqua qui è così limpida che puoi vedere i pesci anche senza maschera. E se sei fortunato, potresti avvistare anche le tartarughe Caretta Caretta, che scelgono questo tratto di costa per deporre le uova.

Mondello

Chi dice che le grandi città non abbiano belle spiagge? A soli 15 minuti da Palermo c’è Mondello, una spiaggia di sabbia dorata lunga quasi un chilometro, accarezzata da acque trasparenti e calme. Vivi l’atmosfera allegra del lungomare ricco di locali, gelaterie e lidi, oppure trova un angolino libero per rilassarti all’ombra di una palma. È ideale per chi non vuole allontanarsi troppo dal centro ma sogna un bagno in un mare da cartolina.

Cefalù

Un’altra meraviglia? Quella di Cefalù rientra tra le spiagge di sabbia più belle della Sicilia e fa battere il cuore per il mix tra paesaggio urbano e bellezza naturale. La si raggiunge a piedi durante un weekend nel borgo medievale dominato dalla cattedrale normanna e vanta una sabbia dorata e un mare trasparente. C’è chi la vive a piene alternando tuffi e bagni di sole con piatti della tradizione a base di pesce in uno dei ristorantini presenti in centro. È sicuramente tra i luoghi più scenografici della regione Sicilia.

iStock

Menfi

Se sogni una vacanza lontano dal turismo di massa, Menfi è una gemma nascosta. Sabbia dorata, mare calmo e trasparente, dune naturali e una quiete incredibile.

È il posto ideale per famiglie, coppie e amanti del silenzio. Anche in pieno agosto, trovi spazio e tranquillità. Una vera oasi per chi ama la Sicilia più autentica.

Punta Braccetto

Vicino a Ragusa, Punta Braccetto è un mix di spiaggia ampia, alte dune sabbiose e vegetazione mediterranea. È uno dei posti più belli per godersi un tramonto spettacolare, con il sole che scivola sul mare tra le curve delle dune. Offre sia tratti liberi che stabilimenti, ed è perfetta per chi vuole alternare natura selvaggia e comodità.

Giardini Naxos

A pochi minuti da Taormina, Giardini Naxos offre una delle più lunghe spiagge di sabbia chiara della costa orientale. Da qui puoi vedere l’Etna da una parte e il mare aperto dall’altra: il panorama è pazzesco. Spiaggia servitissima con bar, stabilimenti e tanto spazio per prendere il sole, fare snorkeling o semplicemente rilassarti tra sabbia e panorama vulcanico.

Fontane Bianche

Spostandoci a sud di Siracusa consigliamo come imperdibile Fontane Bianche: una vera perla che unisce servizi turistici con la natura. La spiaggia sabbiosa deve il suo nome alle sorgenti d’acqua dolce che sgorgavano in zona e oggi la sabbia chiara crea un contrasto con il mare turchese rendendola una delle baie più amate del sud-est siciliano. Tratti liberi si alternano a stabilimenti attrezzati: che tu voglia leggere sotto l’ombrellone o prendere un cocktail al chiosco, qui puoi farlo.

Marina di Ragusa

Se cerchi una spiaggia comoda, accessibile e ben organizzata, Marina di Ragusa è la tua meta. Lunga distesa di sabbia dorata, fondali bassi e mare limpido: l’ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. Il lungomare animato ospita gelaterie, ristoranti e locali trendy. Dopo una giornata in spiaggia, puoi concludere con un aperitivo vista tramonto. Un perfetto mix tra spiaggia e movida leggera.

Calamosche

Un vero gioiello è la spiaggia di Calamosche: la baia sabbiosa protetta da promontori rocciosi fa parte della riserva naturale di Vendicari e spicca per la sua anima selvaggia. L’acqua? Forse così cristallina non l’abbiamo mai vista ed è anche incredibilmente calma, restando riparata in una baia. Servono circa 15 minuti di camminata per arrivarci ma la fatica viene ripagata da tanta meraviglia.

iStock

Punta Secca

I fan della serie del Commissario Montalbano già conoscono Punta Secca, la baia sabbiosa in provincia di Ragusa bagnata da un mare turchese e limpido. Il fondale è basso e sicuro, quindi ideale anche per bambini o per chi non sa nuotare ed è una vera meraviglia al tramonto quando il paesaggio regala sfumature incredibilmente intense.

San Lorenzo

Tra Marzamemi e la riserva di Vendicari c’è un’altra spiaggia di sabbia siciliana: siamo a San Lorenzo, un luogo che per i suoi colori ha poco da invidiare ai Caraibi. Acqua bassa, sabbia fine e strutture ricettive: non a caso è una delle spiagge del sud-est siciliano più apprezzate.

Tonnarella

8 chilometri di sabbia bianchissima: sembra un sogno? È la realtà della spiaggia di Tonnarella, a Mazara del Vallo. Ideale per famiglie con bambini, grazie ai fondali bassi e alla sabbia soffice, è anche perfetta per lunghe passeggiate in riva al mare. In estate l’atmosfera è vivace, ma mai caotica, e Capo Feto, con le sue dune e la natura selvaggia, è a pochi minuti.