È lo show più atteso dell’anno: ecco come osservare l’eclissi solare ibrida

Fonte: iStock Quando e come ammirare l'eclissi solare ibrida

La primavera, ormai lo sappiamo, non smette mai di sorprenderci. È proprio questa stagione, infatti, che con le sue meraviglie ci invita a scoprire i luoghi del mondo che si tingono di magia.

Deserti fioriti, foreste fitte e lussureggianti, parchi e giardini delle meraviglie: basta guardarci intorno per ammirare show straordinari che lasciano senza fiato. Non sono gli unici che ci attendono questa stagione però, perché è proprio sopra le nostre teste che sta per andare in scena lo spettacolo più atteso e incredibile dell’anno.

Stiamo parlando dell’eclissi solare ibrida, un fenomeno ottico astronomico tanto raro, quanto suggestivo, che ci permetterà di osservare l’oscuramento del disco solare in pieno giorno. L’appuntamento è previsto per giovedì 20 aprile 2023. Mettetevi comodi: lo show ha inizio.

L’eclissi solare ibrida sta arrivando: tutto pronto per lo show

Che questo sarebbe stato un anno straordinario, ricco di colpi di scena per gli amanti delle stelle e delle galassie, lo avevamo già anticipato parlandovi di quel calendario fittissimo di eventi che andranno in scena nei prossimi mesi. Stelle cadenti, Super Lune, congiunzioni e danze dei pianeti sono solo alcuni degli show celesti che illumineranno le nostre notti.

Ma a catturare l’attenzione, la nostra e non solo, è stata la notizia della rara e attesissima eclissi solare ibrida che si paleserà nel cielo di aprile, uno dei più ricchi dal punto di vista degli spettacoli da ammirare a testa in su.

Questo fenomeno ottico astronomico, infatti, ci consentirà di vivere un’esperienza unica e irripetibile in pieno giorno nel momento in cui la Luna oscurerà il nostro disco solare. L’appuntamento, come abbiamo già detto, è previsto per il mese di aprile, ma dobbiamo anticiparvi che assistere allo show sarà impossibile per chi resterà in Italia o in Europa.

L’eclissi, infatti, oscurerà il cielo nei territori bagnati dall’Oceano Indiano e in quelli situati nel Pacifico. Tuttavia ci sono alcuni modi che ci permetteranno di osservare il fenomeno, sia dalla terra ferma che dall’acqua. Scopriamoli insieme.

Come e quando osservare l’oscuramento del disco solare

È un evento straordinario e di rara portata, quello dell’eclissi solare, quel fenomeno che si verifica solo quando il Sole, la Luna e la Terra sono perfettamente allineate. È a quel punto, infatti, che l’ombra del nostro satellite naturale oscura completamente la luce della stella madre. Quella di aprile, in realtà, sarà un’eclissi ibrida che mostrerà sia una copertura totale che anulare, rendendo lo show ancora più suggestivo.

L’appuntamento è previsto per giovedì 20 aprile e, come abbiamo anticipato, sarà impossibile osservarlo dal BelPaese. Se non volete rinunciare a questa visione avete due opzioni: la prima è quella di salire a bordo di una nave che ha come destinazione l’eclissi solare ibrida. Il viaggio, che si farà a bordo della Le Lapérouse di Ponant, porterà i passeggeri nel cuore dell’Oceano Indiano per permettergli di ammirare il grande spettacolo.

L’altra opzione, invece, è un invito ad attraversare il mondo per raggiungere l’unico luogo sulla terra ferma dove sarà possibile osservare il fenomeno. Exmouth, cittadina situata nella regione della Coral Coast, sarà infatti la sola città che offrirà una vista diretta sull’eclissi solare alle ore 11.27 (ora locale).

C’è un’altra alternativa, forse meno suggestiva delle precedenti, ma sicuramente più accessibile a tutti. Ed è quella di ammirare l’eclissi solare ibrida direttamente da casa grazie a una diretta streaming messa a disposizione da Timeanddate.