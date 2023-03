Eclissi solare e Luna Rosa: il cielo di aprile è sorprendente

Fonte: iStock Luna piena di primavera

Aprile è un mese sorprendente. Lo è perché siamo nel pieno della primavera, e ci ritroviamo quindi circondati da tutti quei meravigliosi paesaggi dipinti sapientemente da Madre Natura, ma anche perché il cielo si trasforma, durante queste settimane, nel palcoscenico ideale di spettacoli destinati a lasciare senza fiato.

Luna, pianeti e stelle, congiunzioni ed eclissi, diventano protagonisti assoluti delle nostre notti di primavera, popolando un calendario ricco di appuntamenti imperdibili da seguire a testa in su.

Il consiglio, come sempre, è quello di raggiungere parchi, giardini, spiagge, montagne e, più in generale, tutti quei luoghi dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo, per ammirare gli spettacoli del cielo in una condizione privilegiata. Mettetevi comodi: lo show ha inizio.

Luna piena Rosa: la magia nel cielo di aprile

Che questo 2023 sarebbe stato un anno sorprendente, lo avevamo già annunciato tempo fa, con l’elenco di tutti gli spettacoli previsti nel cielo in questi 12 mesi. Stelle cadenti, Superlune, congiunzioni e danze dei pianeti, e poi, ancora, la rara e attesissima eclissi solare ibrida.

Il mese di aprile, come annunciato, è uno dei più ricchi dal punto di vista degli eventi celesti. Uno dopo l’altro, infatti, si susseguiranno show mozzafiato da ammirare con le teste rivolte verso il cielo. Tutto inizierà il sesto giorno del mese, quando dopo il crepuscolo farà capolino la meravigliosa Luna piena Rosa, situata nella costellazione della Vergine.

In realtà il nostro satellite naturale non si tingerà davvero di rosa, ma non per questo la visione sarà meno bella del solito. La prima Luna di primavera, infatti, sarà caratterizzata da un particolare bagliore che illuminerà di magia le notti della stagione. Il nome Luna Rosa, o Pink Moon, è stato scelto dai nativi americani in onore della fioritura della Phlox subulata che esplode proprio in questo periodo.

Il 16 aprile, sarà di nuovo la Luna a essere protagonista di un evento celeste, e così sarà per tutto il mese. Insieme a lei anche Saturno che sarà più vicino che mai al nostro satellite naturale per una delle più attese congiunzioni dell’anno che sarà visibile anche a occhio nudo, condizioni meteorologiche permettendo.

Dopo Saturno toccherà a Mercurio danzare verso la Luna. L’appuntamento è previsto il 21 aprile nella costellazione di Ariete. Il 23 aprile, invece, sarà Venere ad avvicinarsi al nostro satellite naturale.

Il cielo di aprile regalerà una sorpresa anche ai più romantici. A partire dalla metà del mese, infatti, a illuminare le notti di primavera ci saranno le stelle cadenti appartenenti allo sciame meteorico delle Liridi. Il picco massimo è previsto il 23 aprile nella costellazione della Lira. Pronti a sussurrare i desideri?

Eclissi solare ibrida: l’appuntamento più atteso dell’anno

Il cielo di aprile ospiterà uno degli eventi più attesi degli ultimi anni, stiamo parlando dell’eclissi solare ibrida, un fenomeno tanto straordinario quanto raro. Affinché si verifichi, infatti, il Sole, la Luna e la Terra devono essere perfettamente allineate tra loro. Quando questo succede l’ombra del nostro satellite naturale passa sulla superficie terrestre oscurando completamente il disco solare.

Quella di aprile, in realtà, non sarà un’eclissi solare totale, ma ibrida. Un fenomeno, questo, ancora più raro che permetterà di assistere a una copertura totale e anulare. Dobbiamo avvisarvi, però, che l’avvistamento sarà impossibile per chi resta in Europa. L’eclissi, infatti, si paleserà nei cieli dei territori bagnati dall’Oceano Indiano e in quello Pacifico.

L’appuntamento è previsto per giovedì 20 aprile e, come abbiamo anticipato, l’Oceano resta il posto migliore per ammirare il grande spettacolo dell’anno. E se fosse questa l’occasione di organizzare un bel viaggio per andare dall’altra parte del mondo?