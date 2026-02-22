iStock Antica torre di avvistamento sull'isola di Sant'Antioco

Il B&B Day 2026 è uno degli eventi più attesi dagli amanti dei viaggi lenti e autentici in Italia: sabato 7 marzo si potrà soggiornare una notte gratuitamente in tantissimi bed and breakfast sparsi da Nord a Sud della penisola.

L’iniziativa, giunta alla 19ª edizione, nasce per valorizzare l’ospitalità familiare tipica dei B&B italiani e per offrire ai viaggiatori un’opportunità per esplorare borghi meno conosciuti, città d’arte e paesaggi unici.

Cos’è il B&B Day e come funziona

Il B&B Day è la Giornata Nazionale, ideata dalla piattaforma bed-and-breakfast.it, dedicata ai bed and breakfast italiani. Il 7 marzo 2026 le strutture aderenti all’iniziativa offriranno la notte di sabato gratuitamente a chi prenoterà un soggiorno di almeno due notti.

Per aderire all’iniziativa, bastano pochi passi. Dopo aver cercato un B&B aderente sul sito ufficiale, bisognerà scegliere le date che ovviamente includano anche il 7 marzo, e prenotare poi il weekend.

Il meccanismo è semplice e vantaggioso:

se si prenota il 6 e il 7 marzo, la notte del 7 è gratis ,

, se si prenota il 7 e l’8 marzo, si paga solo la notte dell’8,

se si prenota un soggiorno di tre giorni, la notte del 7 resta sempre gratuita.

Si tratta di un’ottima occasione per chi ama scoprire l’Italia fuori dalle solite rotte conosciute, con la possibilità di abbinare bellezza culturale, paesaggi e un’intima ospitalità familiare, risparmiando sul budget di viaggio.

Si consiglia altamente di prenotare con anticipo il proprio weekend in quanto abbiamo notato che già tantissimi B&B non sono più disponibili.

Dove andare: mete da Nord a Sud Italia

Il bello del B&B Day è che offre spunti per itinerari in tutta Italia: dall’arco alpino alle coste mediterranee, dai laghi ai borghi dell’entroterra. Abbiamo fatto una selezione di possibili mete che sia di ispirazione e chi sta cercando una destinazione da scoprire.

Nord Italia

Nel Nord le opportunità a disposizione sono davvero tante, perfette per chi vuole combinare natura e storia. Oltre alle città più note, ecco i nostri consigli:

Langhe (Piemonte), Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono una meta ideale per chi ama i vigneti , i borghi medievali e i panorami dolci. Roddino può essere una base perfetta per esplorarle.

, i borghi medievali e i panorami dolci. può essere una base perfetta per esplorarle. Golfo dei Poeti (Liguria), una meravigliosa insenatura nel Mar Ligure che ha ispirato poeti e scrittori. Cadimare è ideale per scoprire questo incantevole scenario.

(Liguria), una meravigliosa insenatura nel Mar Ligure che ha ispirato poeti e scrittori. è ideale per scoprire questo incantevole scenario. Monte Grappa (Veneto), per chi ama escursioni a contatto con la natura può scegliere Romano d’Ezzelino, borgo in provincia di Vicenza, che si trova ai suoi piedi.

Centro Italia

Al Centro le colline, i boschi, il mare e i borghi medievali regalano esperienze autentiche e indimenticabili. Ecco i nostri suggerimenti:

Val d’Orcia (Toscana), paesaggio Patrimonio UNESCO ideale per trekking tra i vigneti e degustazioni di famosi vini locali come il Brunello di Montalcino. Radicofani è una soluzione perfetta per chi vuole scoprire questa incredibile zona della Toscana.

di Montalcino. è una soluzione perfetta per chi vuole scoprire questa incredibile zona della Toscana. Narni e le Gole del Nera (Umbria), un territorio ideale per chi vuole fare attività all’aria aperta, tra passeggiate e piste ciclabili, per chi vuole dedicarsi al bird watching e perfetto anche per addentrarsi nella storia visitando Narni Sotterranea .

e le Gole del Nera (Umbria), un territorio ideale per chi vuole fare attività all’aria aperta, tra passeggiate e piste ciclabili, per chi vuole dedicarsi al bird watching e perfetto anche per addentrarsi nella storia visitando . Recanati (Marche), tra la costa e l’entroterra questo borgo, detto anche “città balcone”, è la patria di Giacomo Leopardi.

Sud Italia

Nel Sud e nelle isole maggiori il B&B Day è un’ottima scusa per esplorare coste e borghi affacciati sul mare e baciati dal sole. Ecco le nostre 3 idee:

Val di Noto (Sicilia), con il suo barocco Patrimonio UNESCO, comprende comuni come Catania , Noto e Ragusa e qui i B&B a disposizione sulla piattaforma sono dislocati nel cuore di questa incantevole zona siciliana.

Patrimonio UNESCO, comprende comuni come , e e qui i B&B a disposizione sulla piattaforma sono dislocati nel cuore di questa incantevole zona siciliana. Salento (Puglia), tra masserie, uliveti e spiagge selvagge, è la destinazione perfetta per chi ha voglia di una primavera anticipata. Maglie e Melendugno sono località perfette per scoprire il Salento.

(Puglia), tra masserie, uliveti e spiagge selvagge, è la destinazione perfetta per chi ha voglia di una primavera anticipata. e sono località perfette per scoprire il Salento. Anche Sant’Antioco (Sardegna), un’isola ricca di archeologia fenicio-punica e spiagge tranquille, partecipa all’iniziativa con i suoi B&B ed è meta ideale per chi ha voglia di un’esperienza incantevole.