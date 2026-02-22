Il B&B Day 2026 è uno degli eventi più attesi dagli amanti dei viaggi lenti e autentici in Italia: sabato 7 marzo si potrà soggiornare una notte gratuitamente in tantissimi bed and breakfast sparsi da Nord a Sud della penisola.
L’iniziativa, giunta alla 19ª edizione, nasce per valorizzare l’ospitalità familiare tipica dei B&B italiani e per offrire ai viaggiatori un’opportunità per esplorare borghi meno conosciuti, città d’arte e paesaggi unici.
Indice
Cos’è il B&B Day e come funziona
Il B&B Day è la Giornata Nazionale, ideata dalla piattaforma bed-and-breakfast.it, dedicata ai bed and breakfast italiani. Il 7 marzo 2026 le strutture aderenti all’iniziativa offriranno la notte di sabato gratuitamente a chi prenoterà un soggiorno di almeno due notti.
Per aderire all’iniziativa, bastano pochi passi. Dopo aver cercato un B&B aderente sul sito ufficiale, bisognerà scegliere le date che ovviamente includano anche il 7 marzo, e prenotare poi il weekend.
Il meccanismo è semplice e vantaggioso:
- se si prenota il 6 e il 7 marzo, la notte del 7 è gratis,
- se si prenota il 7 e l’8 marzo, si paga solo la notte dell’8,
- se si prenota un soggiorno di tre giorni, la notte del 7 resta sempre gratuita.
Si tratta di un’ottima occasione per chi ama scoprire l’Italia fuori dalle solite rotte conosciute, con la possibilità di abbinare bellezza culturale, paesaggi e un’intima ospitalità familiare, risparmiando sul budget di viaggio.
Si consiglia altamente di prenotare con anticipo il proprio weekend in quanto abbiamo notato che già tantissimi B&B non sono più disponibili.
Dove andare: mete da Nord a Sud Italia
Il bello del B&B Day è che offre spunti per itinerari in tutta Italia: dall’arco alpino alle coste mediterranee, dai laghi ai borghi dell’entroterra. Abbiamo fatto una selezione di possibili mete che sia di ispirazione e chi sta cercando una destinazione da scoprire.
Nord Italia
Nel Nord le opportunità a disposizione sono davvero tante, perfette per chi vuole combinare natura e storia. Oltre alle città più note, ecco i nostri consigli:
- Langhe (Piemonte), Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono una meta ideale per chi ama i vigneti, i borghi medievali e i panorami dolci. Roddino può essere una base perfetta per esplorarle.
- Golfo dei Poeti (Liguria), una meravigliosa insenatura nel Mar Ligure che ha ispirato poeti e scrittori. Cadimare è ideale per scoprire questo incantevole scenario.
- Monte Grappa (Veneto), per chi ama escursioni a contatto con la natura può scegliere Romano d’Ezzelino, borgo in provincia di Vicenza, che si trova ai suoi piedi.
Centro Italia
Al Centro le colline, i boschi, il mare e i borghi medievali regalano esperienze autentiche e indimenticabili. Ecco i nostri suggerimenti:
- Val d’Orcia (Toscana), paesaggio Patrimonio UNESCO ideale per trekking tra i vigneti e degustazioni di famosi vini locali come il Brunello di Montalcino. Radicofani è una soluzione perfetta per chi vuole scoprire questa incredibile zona della Toscana.
- Narni e le Gole del Nera (Umbria), un territorio ideale per chi vuole fare attività all’aria aperta, tra passeggiate e piste ciclabili, per chi vuole dedicarsi al bird watching e perfetto anche per addentrarsi nella storia visitando Narni Sotterranea.
- Recanati (Marche), tra la costa e l’entroterra questo borgo, detto anche “città balcone”, è la patria di Giacomo Leopardi.
Sud Italia
Nel Sud e nelle isole maggiori il B&B Day è un’ottima scusa per esplorare coste e borghi affacciati sul mare e baciati dal sole. Ecco le nostre 3 idee:
- Val di Noto (Sicilia), con il suo barocco Patrimonio UNESCO, comprende comuni come Catania, Noto e Ragusa e qui i B&B a disposizione sulla piattaforma sono dislocati nel cuore di questa incantevole zona siciliana.
- Salento (Puglia), tra masserie, uliveti e spiagge selvagge, è la destinazione perfetta per chi ha voglia di una primavera anticipata. Maglie e Melendugno sono località perfette per scoprire il Salento.
- Anche Sant’Antioco (Sardegna), un’isola ricca di archeologia fenicio-punica e spiagge tranquille, partecipa all’iniziativa con i suoi B&B ed è meta ideale per chi ha voglia di un’esperienza incantevole.