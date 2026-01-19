Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Chiesa di San Giacomo a Ortisei (Trentino-Alto Adige

Il periodo perfetto per la settimana bianca dei sogni è arrivato. Dopo l’Epifania, che chiude il periodo di festività natalizie, si riaccende come ogni anno la voglia di una vacanza tra le montagne innevate, sconnettendosi dalla vita quotidiana per praticare sport, mangiare sano e dedicarsi al proprio benessere psicofisico. La voglia di partire è tanta, complice anche il periodo di Carnevale a febbraio (che quest’anno cade in concomitanza della romantica festa di San Valentino!).

Per molti italiani, nel 2026 la settimana bianca non è più solo una tradizione, ma un vero e proprio rituale identitario. A svelarlo è l’ultima indagine di Mountain Maps, un’app di itinerari in tutta Europa: ecco come organizzano la vacanza sulle nevi e quali sono le mete più gettonate del Belpaese.

Le mete più gettonate

Sulla settimana bianca gli italiani non scherzano: quasi otto persone su dieci (il 78,5%) hanno vissuto almeno una settimana bianca nella loro vita e, nonostante i costi in aumento, più di una persona su due (52,7%) ha deciso di tornare anche quest’inverno.

Il legame con la montagna è molto forte per gli italiani, che ne apprezzano le meraviglie in ogni mese dell’anno. Un terzo dei viaggiatori (il 36%), quest’anno ha scelto il periodo che viene dopo l’Epifania. Non solo gennaio, anche febbraio è un mese speciale per le vette italiane, con moltissime persone che approfittano della festività di Carnevale per una fuga sugli sci. Ma non è tutto: dal 6 febbraio iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con moltissime persone che hanno già prenotato le proprie vacanze nei luoghi dove gareggeranno gli atleti di tutto il mondo.

Ma quali sono le mete di montagna più gettonate per la settimana bianca? Il grande protagonista resta anche nel 2026 il Trentino-Alto Adige, scelto da quasi due persone su tre, ovvero il 63,4%. Al secondo posto delle destinazioni più scelte dagli italiani c’è il Veneto e al terzo la Lombardia (10,9%). Quarto, infine, il Piemonte (7%). Servizi curati e una percezione di sicurezza elevata fanno sì che queste mete siano le più richieste da coloro che vogliono vivere una perfetta settimana bianca.

Settimana bianca, quanto mi costi?

Vivere la montagna a ritmo lento e rilassato è il desiderio crescente degli italiani. Non solo sci e snowboard, quindi, ma anche trekking, passeggiate nella natura e wellness: la settimana bianca non è più vista solo come luogo in cui fare sport sulla neve, ma anche come oasi di benessere e rigenerazione.

Ma quanto costa vivere questa esperienza? Non mancano le polemiche sui costi di una vacanza sulla neve con la famiglia: secondo recenti dati Istat, analizzati da Assoutenti, negli ultimi quattro anni le tariffe alberghiere sono aumentate del 26% in Valle d’Aosta, del 32,8% nel Veneto montano e del 36% in Alto Adige. A subire un aumento sono anche gli skipass: da Livigno al Sestriere, da Courmayeur al comprensorio Dolomiti Superski, rispetto al 2021, gli aumenti toccano in alcuni casi addirittura il +40%.

Per chi sogna un weekend romantico in baita o una vacanza in famiglia, la somma finale può arrivare a toccare cifre considerevoli: per un viaggio di una settimana in due persone, che comprende skipass, vitto, alloggio e scuola di sci si arrivano a spendere anche più di 2.000 euro.

Per questo motivo, sei italiani su dieci (60,1%) rinunceranno alla settimana bianca, poiché troppo costosa. Chi parte, invece, quasi quattro persone su dieci (35,4%) prevedono un budget compreso tra i 200 e i 500 euro, mentre circa un quarto (26,6%) salirà verso la fascia 500–800. Un terzo dei viaggiatori (33,6%). Se è vero che l’inflazione pesa sulle tasche degli italiani, molti prevedono di spendere di più rispetto all’anno scorso anche per un altro motivo: concedersi vacanze più complete e curate, un trend in crescita che consiste in meno viaggi, ma di qualità superiore.