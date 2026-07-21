Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Sguardo sulla Necropoli di Saqqara

Millenni dopo la loro costruzione, le piramidi egizie non smettono di far parlare di sé e di apparire come “vive” per le continue scoperte che le riguardano. Così, in quello che ancora oggi identifichiamo come l’antico Egitto, continuano ad emergere testimonianze capaci di riscrivere il senso della storia. Nella celebre necropoli di Saqqara, uno dei più importanti siti archeologici del Paese, gli archeologi hanno scoperto tre tombe rupestri risalenti al Nuovo Regno, appartenute ad alcuni funzionari di alto rango che vissero migliaia di anni fa.

La scoperta è avvenuta durante una missione archeologica egiziana nell’area orientale della necropoli di Bubasteion, una zona già nota per il suo straordinario patrimonio funerario. Le tombe hanno restituito iscrizioni geroglifiche, decorazioni scolpite e scene della vita quotidiana, una scoperta che fornisce così nuove informazioni sull’organizzazione dello Stato, sul ruolo dell’esercito, sui templi e sulle famiglie dell’élite egizia.

Le tre tombe del Nuovo Regno a Saqqara

La prima tomba ritrovata dagli esperti archeologi apparteneva a Mentuhotep, un alto funzionario che ricoprì numerosi incarichi amministrativi e militari. Le decorazioni sulle pareti raccontano scene di offerte e di caccia, mentre una rappresentazione mostra Mentuhotep seduto accanto alla madre Iahhotep, un dettaglio che testimonia l’importanza del suo lignaggio familiare. Le iscrizioni riportano diversi titoli prestigiosi, tra cui Principe Ereditario, Sindaco, Seguace del Re, Amministratore delle Terre Straniere e Supervisore dell’Esercito della città di Khebeshet. Un ruolo che lo colloca ai tempi ai vertici della società egizia, tra gestione del territorio e responsabilità militari.

La seconda tomba apparteneva invece a Pareemwaya, conosciuto anche come Samut, che aveva il titolo di Grande Mercante del Tempio di Ptah. Al suo interno sono stati ritrovati numerosi riferimenti alla sua famiglia: la moglie Tui, definita “Signora della Casa”, la madre Atbiu, cantante del dio Amon, e i nomi dei suoi quattro figli. Una testimonianza rara della struttura delle famiglie dell’élite durante il Nuovo Regno.

La terza sepoltura infine era quella di Nehsi, identificato dalle iscrizioni come Supervisore della Casa. Anche se la tomba presenta diversi danni causati dal passare del tempo, gli archeologi hanno recuperato importanti elementi, tra cui un frammento di colonna con un’iscrizione che racconta il ritorno di un comandante militare dalla regione di Naharin, nell’attuale area della Siria settentrionale.

L’importanza della scoperta

Il ritrovamento delle tre tombe si rivela come un dato importante per comprendere meglio la società del Nuovo Regno egizio, un periodo compreso indicativamente tra il XVI e l’XI secolo a.C. in cui l’Egitto raggiunse grande potenza politica, militare e culturale.

Le iscrizioni e le decorazioni rinvenute permettono infatti agli studiosi di ricostruire aspetti della vita quotidiana degli antichi egizi che spesso rimangono nascosti dietro i grandi monumenti dei faraoni. Queste tombe, dunque, raccontano la storia non solo dei sovrani, ma anche delle persone che rendevano possibile il funzionamento dell’intero regno, come amministratori, militari, sacerdoti e membri delle famiglie più influenti.

La scoperta aggiunge inoltre nuove informazioni sulla necropoli di Bubasteion, ampliando la conoscenza di un’area funeraria già ricchissima di testimonianze archeologiche. Gli scavi non sono ancora conclusi, gli archeologi prevedono di proseguire le ricerche nei pozzi funerari ancora inesplorati, nella speranza di trovare nuovi reperti e ulteriori dettagli sulla vita degli uomini e delle donne sepolti a Saqqara oltre 3.000 anni fa.