Dall’olio ai formaggi, dai salumi alle castagne: le sagre del weekend del 25 e 26 ottobre 2025

Abbiamo selezionato i migliori eventi del weekend per organizzare il fine settimana

Foto di Ilaria Santi

Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Pubblicato: 24 Ottobre 2025 09:00

Dall’olio ai formaggi, dai salumi alle castagne: le sagre del weekend del 25 e 26 ottobre 2025
Ufficio stampa
La Festa del raccolto a Vipiteno

L’autunno è la stagione migliore per andare per sagre, in compagnia di amici e parenti. Ogni weekend ce ne sono a decine, anche a due passi da casa. Ma questi eventi sono l’occasione giusta per organizzare una gita fuori porta, visitando luoghi che il più delle volte sono storici, assaggiando anche le specialità gastronomiche locali che sono sempre una bella scoperta.

Abbiamo selezionato i migliori eventi del weekend per organizzare il fine settimana e partire per andare alla scoperta del nostro bellissimo Paese.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Cosa fare a ottobre Cosa fare in autunno Cosa fare nel weekend Escursioni Eventi Gite fuori porta Sagre Turismo enogastronomicoItalia