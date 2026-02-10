La città di Montepulciano è stata riconosciuta come un esempio virtuoso di accoglienza turistica per quest'anno: ecco perché

iStock Vista panoramica su Montepulciano, perla toscana

Montepulciano è stata l’unica città italiana a essere inserita quest’anno nella lista delle più accoglienti al mondo. Un riconoscimento prestigioso conferito da Booking.com, che arriva nell’ambito dei Traveller Review Awards 2026, basati sulle recensioni verificate dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Sulla Toscana si accendono quindi i riflettori internazionali, grazie a una classifica che ogni anno valorizza le destinazioni capaci di offrire un’ospitalità autentica, calorosa e coerente con l’identità del territorio: non si premia soltanto la bellezza dei luoghi, ma soprattutto l’esperienza umana che i viaggiatori vivono durante il soggiorno.

Perché Montepulciano è stata premiata

I vincitori del 14° premio annuale Traveller Review Awards di Booking sono stati scelti grazie a oltre 370 milioni di recensioni verificate realizzate dai viaggiatori di tutto il mondo.

A spiccare tra le 10 città più accoglienti è proprio Montepulciano, immersa tra le dolci colline della Valdichiana, tra vigneti e palazzi rinascimentali. Da sempre sinonimo di storia, cultura ed eccellenza enogastronomica, questa perla della Toscana accoglie i viaggiatori con uno stile caloroso e genuino, riconosciuto oggi a livello globale. Un esempio virtuoso di accoglienza turistica, basata sulla qualità dell’offerta, sulla relazione con il visitatore e su un turismo attento, sostenibile e profondamente legato alla comunità locale.

“Montepulciano incarna perfettamente ciò che i viaggiatori cercano oggi: autenticità, attenzione e senso di appartenenza al luogo”, ha commentato Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking. “Essere inclusi nella lista delle città più accoglienti al mondo è un riconoscimento che nasce direttamente dalle voci dei viaggiatori e premia l’impegno quotidiano degli operatori locali”, ha concluso Callari.

L’orgoglio della città

Orgoglioso della nomina è il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini: “Essere indicati tra le città più accoglienti al mondo è un grande onore per Montepulciano, soprattutto perché si tratta di un riconoscimento autentico, nato direttamente dalle opinioni dei viaggiatori”, ha dichiarato il primo cittadino, che ha sottolineato come questo risultato sia una testimonianza del “grande impegno degli operatori della ricettività poliziana, che ogni giorno lavorano per migliorarsi mettendo al centro l’attenzione verso l’ospite”.

Un percorso di crescita condiviso, quello avviato a Montepulciano, rafforzato anche dalla certificazione come Destinazione turistica sostenibile, secondo lo standard internazionale GSTC, “che ci spinge a fare un ulteriore passo avanti nel rendere sempre più qualificata, autentica e responsabile l’esperienza proposta dal nostro territorio”, ha concluso il primo cittadino.

Le altre città più accoglienti nel 2026

Oltre a Montepulciano, sono 9 le città premiate come le più accoglienti del mondo nel 2026. Di seguito la lista completa (ricordiamo che non è una classifica, ma un gruppo selezionato di mete che hanno ottenuto lo stesso riconoscimento):

Montepulciano, Italia;

Magong, Taiwan;

San Martín de los Andes, Argentina;

Harrogate, Regno Unito;

Fredericksburg, Texas, Stati Uniti;

Pirenópolis, Brasile;

Swakopmund, Namibia;

Takayama, Giappone;

Noosa Heads, Australia;

Klaipeda, Lituania.

Italia prima nei Traveller Review Awards

Nel 2026, 1,81 milioni di partner di viaggio in 221 Paesi e territori di tutto il mondo riceveranno il Traveller Review Award. L’Italia trionfa su tutti per il nono anno consecutivo con ben 214.666 partner premiati. È seguita da Francia (170.596) e Spagna (152.292), mentre Germania (111.685) e Regno Unito (93.989) completano la top 5, che è interamente europea.

Il Brasile sale di due posizioni, raggiungendo la sesta posizione (80.791), mentre Stati Uniti (77.949) e Polonia (72.619) si collocano al settimo e all’ottavo posto. A completare la top 10 sono la Grecia (71.230) e la Croazia (58.707).

Le tipologie di alloggio che stanno registrando un aumento di premi consegnati sono i campeggi, le ville e i ryokan. Infine, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna si classificano tra i primi tre Paesi con il maggior numero di vincitori di premi per il noleggio auto.