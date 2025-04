Il weekend dall'11 al 13 aprile profuma di primavera: ecco le migliori sagre e gli eventi enogastronomici da non perdere in Italia

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio Stampa Il ponte di Sondrio coinvolto nell'evento Sondrio Primavera

Dalle specialità local alle leccornie legate alla stagionalità passando per itinerari nella natura: sono tanti gli appuntamenti che uniscono l’Italia in questo fine settimana che ci dà modo di godere delle temperature piacevoli e soleggiate tipiche dl periodo. Scopriamo insieme cosa fare questo weekend tra sagre a tema food ed eventi a contatto con la natura.

Bike & Boat

Sabato 12 e domenica 13 aprile tra gli eventi da non perdere c’è Bike & Boat. Nel weekend, il Polesine si fa culla di un appuntamento da non perdere: si pedala tra ville eleganti, si naviga tra le rive, si ascolta il mito di Fetonte che ancora vibra tra le onde. A Polesella e Crespino, tra antichi palazzi e racconti di pietra, ogni passo, ogni colpo di pedale è una carezza al tempo. E poi si raggiunge il Delta. Tra San Basilio e Ariano, la bicicletta ci guida lungo vie antiche come il mondo, e la barca ci porta là dove il Po si divide, fragile come un sogno all’alba. Sulle acque che hanno visto nascere e svanire piccole repubbliche dimenticate, la storia si mescola all’incanto. Gli appassionati di turismo accessibile ameranno l’appuntamento che unisce bici e navigazione fluviale.

Sabato 12 l’appuntamento è proprio legato al Mito di Fetonte e alle Ville Venete situate tra Polesella e Crespino con incontro alle 15 e con una guida d’eccezione mentre domenica 13 aprile sono previsti due appuntamenti: il primo alle 9 del mattino partendo dall’area camper di San Basilio per combinare bici e barca alla scoperta della storia del Delta, oppure con partenza alle 10:15 a Santa Maria in Punta ci si può aggregare a Navigando dove inizia il Delta.

FrankenBierFest

Dall’11 al 13 aprile, nella suggestiva Limonaia di Villa Torlonia a Roma, torna il FrankenBierFest, l’evento che celebra la tradizione birraria più autentica della Franconia. L’occasione, davvero unica, dà modo di scoprire e assaggiare birre vive, non filtrate, non pastorizzate e non imbottigliate facendo respirare le realtà di piccoli birrifici che tramandano la pratica da secoli. In Franconia, oltre 300 piccoli birrifici a gestione familiare custodiscono un patrimonio culturale che sfugge alle logiche commerciali moderne: birre create per la comunità locale, servite fresche direttamente dalla botte, senza artifici né marketing.

Cosa si beve? Da stili emblematici quali le Kellerbier, maturate naturalmente nei tunnel sotterranei, alle celebri Rauchbier di Bamberga, con intense note affumicate senza dimenticare le Helles, Dunkel, Pils e Bock, tutte spillate “alla francone”, cioè direttamente da botticelle originali. L’evento ha in combo menù di cucina tradizionale che permette di abbinare alle pinte schnitzel, bratwurst, bretzel e strudel.

Orari:

Venerdì 11 aprile: 17.00 – 02.00

Sabato 12 aprile: 12.00 – 02.00

Domenica 13 aprile: 12.00 – 00.30

Sagra della Farinata a Pegli

Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, il lungomare di Pegli si anima con uno degli appuntamenti gastronomici più amati della Riviera Ligure: la Sagra della Farinata. La manifestazione si svolge in Largo Calasetta, trasformandosi in una grande festa dedicata a uno dei simboli della cucina ligure: la fragrante farinata di ceci. Piatto da non perdere? La farinata cotta nei forni a legna seguendo l’antica ricetta che ne preserva i sapori più antichi. Si potrà gus6are dalle 12 alle 20 riscoprendo l’autentica cucina della regione.

Fonte: iStock

Sondrio Primavera

12 e 13 aprile Sondrio si risveglia e dà il benvenuto alla primavera con un weekend open-air pieno di appuntamenti. Con Sondrio Primavera ogni angolo della città è coinvolto; chi cerca relax e benessere può partecipare a sessioni di yoga presso il parco Bartesaghi mentre chi preferisce l’avventura può esplorare in e-bike la suggestiva via dei Terrazzamenti. E i più golosi? Showoocking e mercatini bio daranno modo di sperimentare la natura a tavola con la voce autorevole del nutrizionista Franco Berrino che promuove un’alimentazione più consapevole.

Sagra dell’asparago Rosa di Mezzago

Nel weekend del 12 e 13 aprile a Mezzago in Brianza, si celebra uno dei tesori più preziosi di questo territorio: l’Asparago Rosa. Durante l’appuntamento, sarà possibile passeggiare tra i campi coltivati, incontrare i produttori che custodiscono da generazioni la tradizione di questo ortaggio unico e conoscere da vicino la sua affascinante storia. Le primizie appena raccolte saranno disponibili per l’acquisto, mentre i ristoratori locali proporranno piatti dedicati che esalteranno il sapore delicato dell’asparago. Un’occasione imperdibile per chi ama la cucina genuina, il territorio e le esperienze a km zero.