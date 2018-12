I luoghi della serie Tv “La fantastica signora Maisel”...

editato in: da

“La fantastica signora Maisel” (“The Marvelous Mrs. Maisel”) è la pluripremiata serie Tv Amazon Video che nel 2018 ha vinto l’Emmy Awards, il Golden Globe e il Critics’ Choice Awards.

Giunta alla seconda stagione, è la storia di Miriam “Midge” Maisel, una casalinga ebrea che vive a New York alla fine degli Anni ’50 e che si scopre essere non soltanto una donna, mamma e moglie perfetta, ma anche una bravissima comica.

Chi è appassionato di Mrs. Maisel sarà felice di andare alla scoperta di alcuni dei luoghi iconici della serie.

Primo fra tutti il Gaslight Cafe, dove Midge si esibisce improvvisando davanti a un pubblico piuttosto critico (suo marito non ha avuto altrettanto successo). Ebbene, il Gaslight è esistito davvero tra il 1958 e il 1971. Vi si sono esibiti personaggi del calibro di Bob Dylan, il poeta Allen Ginsberg e Jimi Hendrix. Si trovava al 116 di Macdougal Street a Greenwich Village.

Alcune scene in cui Midge e il marito Joel sono su un taxi a Greenwich Village sono state filmate lungo St. Mark’s Place ad Alphabet City, dove si intravede lo Yaffa Cafe e il bar St. Dymphna. L’uscita del Gaslight Cafe è appena fuori dallo Yaffa Cafe.

Midge e la sua manager Susie Myerson pranzano spesso al Kettle of Fish Bar. A due passi dal Gaslight Cafe. Questo locale esiste davvero, tanto che è famoso per essere stato frequentato anche da Bob Dylan e da altri musicisti.

Joel, marito di Midge, affoga i propri pensieri sul bancone dell’Old Town Bar al 45 East 18th Street, uno dei locali più antichi di New York City. Fu aperto nel 1892 con il nome di Viemeister, sopravvisse al periodo del proibizionismo trasformandosi nel Craig’s Restaurant. Il lungo bancone di mogano, gli scaffali di legno, il registratore di cassa vintage e gli specchi antichi rendono questo locale una popolare location per film e serie Tv.

Midge e Joel vivono al 404 di Riverside Drive, un bellissimo appartamento conosciuto con il nome di The Strathmore sulla 113th Street. Costruito nel 1909, ha appartamenti da dieci stanze su ogni piano. L’ingresso ha la tettoia di vetro e i lampadari vintage.

Il negozio B. Altman dove lavora Midge si trova tra il 365 Fifth Avenue e la 34th Street. Oggi fa parte della City University of New York, ma nacque come B. Altman department store. L’ingresso visto nella serie Tv è sulla 34th Street, mentre gli interni sono stati girati su un set.

Midge si sposta da casa al Gaslight con la metropolitana la sera. Le scene sono state girate sui vagoni vintage che sono in mostra al New York Transit Museum di Brooklyn.

La seconda stagione inizia con Rose, la madre di Midge, a Parigi. Il ristorante parigino in cui va a cenare la famiglia Maisel è Chez Paul, un ristorante che esiste davvero al 13 rue de Charonne vicino alla Bastille nell’XI arrondissement.