Siamo tornati alla realtà, ma con un asso nella manica. Mentre le luci di Natale si sono appena spente, la scrivania dell’ufficio sembra più grigia e quella sottile malinconia da rientro ha iniziato a bussare alla vostra porta. Ma chi ha detto che per la prossima vacanza bisogna aspettare l’estate?

Ryanair ha deciso di lanciare il salvagente perfetto per tutti quelli che soffrono di wanderlust. È appena partita una promozione lampo incredibile: avete tempo solo fino all’8 gennaio 2026 per prenotare voli a partire da soli 16,99 euro. Il periodo di viaggio è perfetto per spezzare l’inverno: potrete partire dall’8 gennaio fino al 28 febbraio, includendo quindi anche il weekend più romantico dell’anno, quello di San Valentino.

Da Milano Bergamo a Marsiglia

Se cercate una città che sappia mescolare il calore del Mediterraneo con un’anima multiculturale e vibrante, Marsiglia fa al caso vostro. Grazie alla promo Ryanair, potete volare dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio verso la città provenzale a soli 17 euro in diverse date di febbraio. Se invece state pensando a una fuga romantica, il weekend di San Valentino è disponibile a circa 34 euro: un prezzo piccolissimo per regalare (o regalarvi) un tramonto indimenticabile.

Una volta atterrati, lasciatevi guidare dal profumo di salsedine verso il Vieux Port. Da qui, perdetevi tra i vicoli colorati de Le Panier, il quartiere più antico, oggi centro artistico ricco di murales e botteghe artigiane.

Non potete dire di aver visto Marsiglia senza salire alla Basilica di Notre-Dame de la Garde: la vista a 360 gradi sulla città e sulle isole Frioul vi toglierà il fiato. E se avete un pomeriggio extra, prendete un bus o una barca per i Calanques: questi fiordi mediterranei tra rocce bianche e acqua turchese sono uno spettacolo della natura che rigenera la mente.

Da Roma a Birmingham

Birmingham è una metropoli sorprendente, moderna e incredibilmente dinamica. Se partite da Roma, questa è l’occasione dell’anno: troverete voli a meno di 17 euro per tantissime date, inclusi i weekend del 24-25 gennaio e quello del 31 gennaio. Se preferite febbraio, il weekend del 7 febbraio è vostro a soli 22 euro. Una buona alternativa all’inflazionata Londra.

La meta vi stupirà per il suo contrasto tra architettura futuristica e canali storici. Sapevate che questa città ha più canali di Venezia? Una passeggiata lungo il Gas Street Basin è d’obbligo: qui i vecchi magazzini in mattoni rossi ospitano oggi pub accoglienti e ristoranti alla moda.

Se siete fan della serie Peaky Blinders, sarete felici di sapere che l’atmosfera industriale è ancora percepibile in molti angoli della città. Per un tocco di dolcezza, infine, visitate il Cadbury World, il regno del cioccolato, situato nel villaggio di Bournville.

Da Napoli a Tolosa

Se vivete al Sud e avete voglia di un mix tra eleganza francese e calore cittadino, Tolosa è la meta ideale. Ryanair offre voli da Napoli a meno di 17 euro per il weekend del 17 gennaio. È l’occasione perfetta per scappare dalla routine del lunedì e regalarvi tre giorni di puro piacere visivo e gastronomico.

Tolosa conquista subito con i colori caldi del suo centro storico, che le sono valsi il soprannome di “Ville Rose”. Il punto di partenza non può che essere la maestosa Place du Capitole, una delle piazze più spettacolari di Francia. Se cercate invece l’anima più autentica della città, fate una passeggiata lungo le rive della Garonna al tramonto.

Per chi ama perdersi tra arte e storia, la Basilica di Saint-Sernin (gioiello dell’UNESCO) e il convento dei Giacobini sono tappe irrinunciabili. Ma Tolosa guarda anche al futuro: come capitale europea dello spazio, offre un’esperienza unica alla Cité de l’Espace. E prima di ripartire, fatevi un regalo: sedetevi a tavola e ordinate un cassoulet.