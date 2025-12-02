iStock Cattedrale di Aleksandr Nevskij a Sofia

Il 2026 sarà un anno ideale per scoprire la Bulgaria, una destinazione europea che sta vivendo una fase di grande rinnovamento culturale, turistico ed economico. Tra città ricche di storia, paesaggi naturali incontaminati, potenziamento dell’offerta culturale, importanti eventi e un crescente interesse internazionale, questo Paese dell’Europa Orientale si prepara ad accogliere un numero sempre maggiore di viaggiatori.

Per chi cerca un viaggio autentico, conveniente e sorprendente, la Bulgaria rappresenta una scelta perfetta: una destinazione che unisce tradizione e modernità, mare e montagne, cultura e gastronomia.

Un Paese sempre più accessibile

Un motivo per scegliere la Bulgaria nel 2026 riguarda il suo momento di forte sviluppo, che sta rendendo il Paese sempre più facile da visitare. Dal 1° gennaio 2026 la Bulgaria adotterà ufficialmente l’euro, rendendo gli spostamenti e le spese ancora più semplici per i visitatori.

Nel frattempo, il Paese continua a potenziare infrastrutture, collegamenti interni e servizi turistici, grazie anche a numerosi progetti pubblico-privati. Le città, inoltre, stanno ampliando l’offerta culturale, con musei, gallerie e istituzioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio locale.

Al tempo stesso, cresce il numero di hotel, guesthouse e alloggi di qualità, mantenendo però prezzi molto competitivi rispetto alla media europea. La Bulgaria è quindi una meta perfetta per chi desidera vivere esperienze autentiche senza rinunciare alla convenienza.

Inoltre dal 2026 sarà ancora più facile raggiungere la Bulgaria, grazie ai nuovi voli diretti dall’Italia, compresi quelli da Rimini verso Sofia (dal 31 marzo 2026), offerti da Wizz Air.

La grande partenza del Giro d’Italia 2026 sarà in Bulgaria

Il secondo motivo per cui vale la pena andare in Bulgaria nel 2026 è davvero unico: per la prima volta nella storia, il Giro d’Italia partirà proprio da qui. Il governo bulgaro e RCS Sport hanno raggiunto un accordo ufficiale che porterà la Grande Partenza della 109ª edizione della Corsa Rosa sulle strade del Paese.

Le prime tre tappe copriranno oltre 600 km, da Nessebar a Sofia, coinvolgendo decine di comuni in attività organizzative e promozionali.

Il Giro d’Italia è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, capace di generare benefici economici di oltre 2 miliardi di euro e di trasformare milioni di telespettatori in futuri viaggiatori.

Per la Bulgaria sarà una vetrina internazionale senza precedenti: paesaggi, cultura, infrastrutture e potenziale d’investimento verranno mostrati a un pubblico globale. Un momento storico e un’occasione perfetta per scoprire il Paese nel suo anno più importante.

Cultura, storia e natura

Un terzo motivo per visitare la Bulgaria nel 2026 è la ricchezza del suo patrimonio culturale e naturale, ancora molto lontano dal turismo di massa. Città antiche come Plovdiv, una delle più longeve d’Europa, offrono un mix unico di resti romani, arte contemporanea e quartieri creativi.

A Sofia, capitale giovane e dinamica, chiese ortodosse, edifici neoclassici e musei moderni convivono con una vivace scena gastronomica e culturale.

Anche la natura è un grande punto di forza: il Paese è attraversato da catene montuose ideali per trekking, sci e attività outdoor, come il Rila – dove si trova il monastero di Rila, Patrimonio Unesco – e il Pirin – famosa invece per i laghi glaciali.

La costa del Mar Nero, con località come Varna e Burgas, offre invece spiagge ampie, acque tranquille e un’ospitalità calorosa e conveniente. Un mix perfetto per chi vuole vivere un viaggio completo, tra cultura, relax e avventura.