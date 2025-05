Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Ryanair, compagnia aerea low cost europea, ha annunciato un aumento dei prezzi dei biglietti per l’estate 2025. Dopo un anno caratterizzato da tariffe più basse per attrarre più passeggeri, il vettore si prepara a una stagione estiva con un rialzo delle tariffe, pur mantenendo sempre offerte competitive. Questa decisione riflette un’importante necessità: quella di riequilibrare i profitti e affrontare i costi in aumento, in un contesto di forte domanda di viaggi.

Perché Ryanair aumenta i prezzi dei biglietti aerei?

Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha annunciato l’obiettivo di trasportare circa 206 milioni di passeggeri nel prossimo anno fiscale, che si concluderà il 31 marzo 2026. Questo nuovo traguardo supererebbe il record di 200 milioni raggiunto nel 2024, segnalando un’espansione molto significativa per la compagnia. Il forte aumento della domanda per l’estate 2025 giustifica in parte il lieve aumento delle tariffe, che si situa tra il 4% e il 6%.

L’aumento delle tariffe segue un anno fiscale 2024-25 in cui Ryanair ha registrato un utile netto di 1,6 miliardi di euro, in calo del 16% rispetto all’anno precedente. Questo calo è dovuto principalmente a una riduzione del 7% nelle tariffe medie, adottata per mantenere alti i livelli di riempimento degli aerei e per risolvere una controversia con alcune agenzie di viaggio online. Nonostante l’aumento dei prezzi per l’estate 2025, i biglietti rimarranno comunque più economici rispetto al picco raggiunto nel 2023.

Offerte competitive e nuove future regole sui bagagli a mano

La compagnia aerea continua a offrire tante tariffe low cost molto convenienti e a lanciare offerte da prendere al volo per prenotare voli estivi a partire da un prezzo fisso, con destinazioni in Europa che comprendono spiagge italiane, isole greche e capitali europee. Dopo l’estate 2025 – a novembre – Ryanair introdurrà anche nuove regole per i bagagli a mano, pensate per migliorare lo spazio a bordo e rendere più veloci le procedure di imbarco.

Nonostante l’aumento delle tariffe, Ryanair mantiene una situazione finanziaria robusta. La compagnia distribuirà circa 400 milioni di euro in dividendi nel 2025 e avvierà un programma di riacquisto di azioni per 750 milioni di euro. Inoltre, grazie alla gestione delle consegne degli aerei Boeing 737 Max 8, Ryanair sta migliorando la sua stabilità operativa, con la prospettiva di risolvere definitivamente i ritardi entro l’estate 2026.

Espansione in Europa orientale e nuovi piani per l’Italia

Ryanair punta anche all’espansione geografica. Principalmente la sua attenzione mira all’Europa orientale. La compagnia intende riprendere le operazioni in Ucraina entro sei settimane da un eventuale cessate il fuoco, aprire nuove rotte dalla Polonia e stabilire basi operative a Kyiv e Lviv. L’obiettivo è trasportare da 2 a 5 milioni di passeggeri all’anno da questa area entro uno o due anni.

In Italia, Ryanair ha inoltre annunciato il programma estivo 2025 per l’aeroporto di Genova. Questo prevede 11 destinazioni e oltre 80 voli settimanali. La compagnia ha inoltre richiesto alla Regione Liguria di togliere l’addizionale municipale aeroportuale. Questa mossa è stata pensata per favorire l’apertura di nuove rotte e creare tanti altri posti di lavoro, seguendo l’esempio di altre regioni italiane come Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia.