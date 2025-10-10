Natura, cultura, stile di vita come ingredienti per promuovere il benessere mentale e fisico: nasce la “Ricetta Svedese” per un’esperienza rigenerante in Svezia

iStock Arcipelago sulla costa del Mar Baltico in Svezia

La Svezia diventa il primo Paese al mondo a trasformare il benessere in una prescrizione medica. Con l’iniziativa di comunicazione globale la “Ricetta Svedese”, promossa da Visit Sweden, nasce un nuovo modo di prendersi cura di sé: non solo con pillole o farmaci, ma attraverso un’esperienza rigenerante nel cuore della natura e della cultura svedese.

In collaborazione con esperti del settore medico, tra cui la professoressa Yvonne Forsell del Karolinska Institutet, l’ente del turismo svedese ha sviluppato un progetto che unisce scienza e turismo, mettendo in luce i benefici terapeutici di un soggiorno in Svezia per la mente e per il corpo.

Questa iniziativa pionieristica invita i pazienti di tutto il mondo a chiedere al proprio medico una prescrizione per la Svezia, grazie a un modulo scaricabile sul sito ufficiale dell’ente del turismo. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita più equilibrato e consapevole, fondato sull’accesso alla natura, sull’importanza del movimento e sulla connessione culturale.

Un Paese che cura: natura, equilibrio e cultura come medicina

In Svezia, il benessere nasce da un equilibrio armonioso tra natura incontaminata, tradizioni di vita sana e stimoli culturali. Ecco tre benefici per la salute che si possono avere durante un viaggio in Svezia.

Alleviare lo stress con la natura svedese. La Svezia è quel Paese dove il silenzio è interrotto solo dal canto degli uccelli, dove si può nuotare in acque limpide e addormentarsi sotto un cielo stellato. Qui la natura diventa una vera cura: respirare aria pulita, camminare nei boschi o semplicemente osservare il paesaggio aiuta a ridurre lo stress e a ritrovare energia; Trovare l’equilibrio con lo stile di vita svedese. Concetti come fika (la pausa caffè condivisa) e lagom (l’arte del giusto equilibrio) rappresentano un modo di vivere che favorisce la serenità quotidiana. A questi si aggiunge la tradizione della sauna seguita da un tuffo nelle acque fredde, una pratica antica che stimola la circolazione e rafforza il sistema immunitario; Sollevare lo spirito con la cultura svedese. Dalla mostra d’arte alle migliaia di band metal svedesi, la Svezia offre esperienze culturali che nutrono l’anima. Qui la “cultura su prescrizione” è realtà da anni: visite a musei, concerti o eventi artistici sono riconosciuti come strumenti efficaci per migliorare l’umore e stimolare la creatività.

iStock

La prima “prescrizione di viaggio”

La “Ricetta Svedese” è sostenuta da un gruppo di professionisti del settore sanitario internazionale, tra cui la Dott.ssa Stacy Beller Stryer (Stati Uniti), il Dott. Sam Everington (Regno Unito), la Dott.ssa Maaike ten Thije-de Boer (Paesi Bassi) e il Dr. Michael Jeitler (Germania). Tutti condividono un principio comune: la natura e la cultura possono essere una medicina potente.

Visitare la Svezia significa dunque intraprendere un viaggio verso il proprio benessere, in un Paese dove la salute non è solo una questione medica, ma un equilibrio tra corpo, mente e ambiente.

iStock

I pazienti di tutto il mondo possono scaricare la propria “Ricetta Svedese” e portarla al medico. Qui sono descritte attività scientificamente comprovate che possono aiutare le persone a sentirsi meglio.

I medici possono così rilasciare una prescrizione medica e consigliare ai pazienti di trascorrere un periodo in Svezia inserendo le attività svedesi come parte di un piano di benessere o di prevenzione (Visit Sweden non copre i costi sostenuti per una prescrizione medica per visitare la Svezia).