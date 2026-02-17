La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Si avvera un sogno: diventare custodi di 5 isole svedesi

Per decenni, possedere un’isola privata è stato il simbolo supremo di un’élite irraggiungibile, un privilegio confinato ai paradisi tropicali e ai conti in banca a nove zeri. Ma la Svezia ha deciso di riscrivere le regole del gioco, abbattendo i cancelli dell’esclusività per offrire un’esperienza unica e democratica.

Con un patrimonio geografico sbalorditivo di 267.570 isole, il numero più alto al mondo, la nazione scandinava sta lanciando una sfida al concetto tradizionale di possesso. Grazie a una nuova iniziativa firmata Visit Sweden, il sogno di ritirarsi in un lembo di terra circondato dal mare non è più un miraggio per milionari, ma una possibilità concreta per cinque fortunati custodi internazionali.

Si tratta di un invito a riscoprire una diversa “natura del lusso” dove il valore non risiede nell’oro, ma nella roccia levigata dal ghiaccio e nella libertà assoluta di essere gli unici abitanti del proprio orizzonte.

Le isole dove vivere come custodi per un anno

Sono cinque le isole in Svezia selezionate per questa iniziativa. Al centro della scena troviamo Medbådan, un’isola situata a circa 35 km a sud-ovest di Umeå, scolpita dall’ultima era glaciale. Per chi cerca una connessione più intima con la materia c’è Flisan, un lembo di terra fatto di roccia nuda e chiarissima che sembra galleggiare sul Baltico, poco distante dalla più vivace Aholma Nord.

Il viaggio prosegue con Storberget, un rifugio avvolto dal silenzio delle foreste, e Tjuvholmen, incastonata nelle acque dolci del lago Vänern presso Lidköping, dove il concetto di “isola” abbandona il sale marino per abbracciare la quiete lacustre. Infine, Marsten, al largo della costa di Halland, rappresenta l’essenza della libertà atlantica, un avamposto di granito dove il vento e le onde sono gli unici vicini di casa.

Questi ecosistemi vivi attendono non dei turisti, ma dei custodi. L’iniziativa, infatti, offre la possibilità di diventare “proprietari per un anno” accettando un patto di rispetto con l’Allemansrätten (il diritto svedese di accesso alla natura), trasformandosi in osservatori privilegiati di stagioni che cambiano, dalla luce infinita del sole di mezzanotte alle ombre lunghe del letargo invernale.

Come inviare la propria candidatura

Per candidarsi come custodi di uno di questi paradisi svedesi, la procedura è tanto moderna quanto democratica. Il requisito fondamentale? Avere più di 18 anni e una storia da raccontare. Dovrete registrare un video di massimo 60 secondi (un minuto esatto) in formato verticale (9:16), spiegando alla giuria perché meritate di chiamare “casa” un’isola svedese per un intero anno.

Una volta pronto, il video va caricato tramite il modulo ufficiale sul sito di Visit Sweden entro le 23:59 del 17 aprile 2026. Per dare una spinta decisiva alla candidatura, il consiglio è di condividere il contenuto sui social media taggando i canali ufficiali.

Oltre al possesso simbolico dell’isola, il premio include anche il viaggio di andata e ritorno per la Svezia. I vincitori saranno annunciati a giugno: un tempismo perfetto per iniziare l’avventura proprio quando il sole non tramonta mai!