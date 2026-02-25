La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il nuovo viaggio in treno alterna foreste a tratti costieri e piccole cittadine

Ci sono ottime notizie per chi vuole viaggiare in Svezia e Norvegia quest’estate e lo vuole fare in modo lento e sostenibile! A partire dal 15 giugno, un nuovo collegamento ferroviario diretto unirà Oslo e Malmö, trasformando l’esplorazione del Nord Europa in un’esperienza fluida, panoramica e decisamente poetica. La frontiera della “coolcation”, la vacanza al fresco per sfuggire alle canicole mediterranee, si sposta quest’anno lungo un asse su rotaia che promette di ridefinire il concetto di viaggio transfrontaliero.

Non si tratta solo di uno spostamento da un punto A a un punto B, ma di un invito a riappropriarsi del tempo ammirando il paesaggio che muta fuori dal finestrino. Con tariffe incredibilmente accessibili che partono da soli 14 euro (circa 149 corone svedesi), questo servizio permette di muoversi tra i fiordi norvegesi e le coste svedesi in totale libertà.

In treno dalla Norvegia alla Svezia

Il servizio ferroviario che collega la Norvegia con la Svezia è stato progettato per massimizzare la giornata del viaggiatore, offrendo corse quotidiane in entrambe le direzioni. La corsa verso sud parte dalla capitale norvegese alle 14:48, scivolando lungo profili frastagliati e dolci pianure prima di arrivare a Malmö alle 21:25. Per chi invece desidera risalire verso nord, la partenza è fissata alle 6:38, con arrivo a Oslo nel primo pomeriggio, giusto in tempo per un aperitivo sul lungomare di Aker Brygge!

Inutile dirvi che quello che vedrete dal finestrino sarà una vera e propria sfilata di perle scandinave. Il treno tocca città cariche di storia come Lund, con la sua antica università, e centri costieri affascinanti come Helsingborg, Halmstad e Varberg. Sebbene il convoglio non entri nella stazione centrale di Göteborg per ottimizzare i tempi, i viaggiatori possono facilmente intercettarlo nelle stazioni di Mölndal o Gamlestaden tramite i treni pendolari locali.

A bordo, l’esperienza è arricchita da “Krogen”, il vagone ristorante di Snälltåget, dove è possibile cenare godendosi il sole che non tramonta mai.

Malmö, un hub strategico per viaggiare in Europa

Scegliere Malmö come destinazione finale o tappa intermedia vi permetterà di organizzare un viaggio unico. Questa città svedese, sospesa tra passato e futuro, è un microcosmo di architettura d’avanguardia (come il celebre Turning Torso) e parchi rigogliosi, perfetta da esplorare a piedi o, come amano fare i locali, noleggiando una bicicletta per perdersi tra i canali e le piazze del centro. Ma la vera rivoluzione di questo collegamento è la sua funzione di “ponte” ecologico verso altre mete europee.

Una volta arrivati al capolinea di Malmö C, il resto d’Europa diventa incredibilmente vicino grazie a connessioni immediate e frequenti. Copenaghen, per esempio, dista solo 30 minuti, collegata da treni che partono ogni ora e attraversano l’iconico ponte di Øresund, una delle meraviglie ingegneristiche del nord.

Dalla stessa stazione di Malmö partono i treni notturni e diurni per Amburgo e Berlino, permettendo di iniziare la giornata tra i boschi scandinavi e concluderla nelle vibranti metropoli tedesche.

Insomma, se state cercando ispirazione per un viaggio estivo, questo nuovo asse ferroviario trasformerà la vostra esperienza in un incastro perfetto di destinazioni multiple!