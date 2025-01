Viaggio on the road in Europa? Come cambiano le regole di guida nel 2025

Chi viaggia in auto nei Paesi europei deve tener conto degli aggiornamenti del codice della strada per evitare pesanti sanzioni e severi provvedimenti.

Guidare in Europa

I Paesi europei stanno prendendo misure severe contro le emissioni, la guida pericolosa e l’inquinamento acustico. Nonostante i confini aperti della zona Schengen, guidare in Europa può essere una sfida a causa delle innumerevoli norme stradali nazionali da comprendere.

Se stai pianificando un viaggio on the road nel continente nel 2025, assicurati di essere aggiornato sulle ultime modifiche alle normative. Dall’introduzione di altre 30 zone a basse emissioni nelle città francesi a una stretta sull’inquinamento acustico in Svizzera, ecco le nuove regole di cui devi essere a conoscenza.

L’Europa contro le sanzioni transfrontaliere

Finora è stato relativamente facile per i viaggiatori che guidavano all’estero evitare le conseguenze delle infrazioni stradali commesse nei paesi stranieri della zona Schengen. Quest’anno, tuttavia, l’Europa sta prendendo misure severe contro le sanzioni transfrontaliere, il che significa che i conducenti che infrangono la legge all’estero potrebbero vedersi revocare la patente in patria.

Le infrazioni includono la guida in stato di ebbrezza, la violazione del limite di velocità nelle aree urbane e rurali e il causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte.

Svizzera: multe per l’inquinamento acustico

Quest’anno la Svizzera sta prendendo provvedimenti severi contro i veicoli rumorosi. Il governo ha introdotto multe fino a 10.000 CHF (10.600 €) per “rumori evitabili“. Le sanzioni per le restrizioni esistenti per prevenire l’inquinamento acustico stanno aumentando. I conducenti che lasciano il motore acceso inutilmente ora devono pagare una multa di 80 CHF (85 €), rispetto ai 60 CHF (64 €) dell’anno scorso.

Sempre in Svizzera, dal 1° marzo 2025, i conducenti di auto automatizzate potranno utilizzare la funzione di pilota automatico in alcuni cantoni. Quando il sistema è attivato, i conducenti possono togliere le mani dal volante e non devono monitorare il traffico o il veicolo. Tuttavia devono essere pronti a riprendere il volante se richiesto dal sistema di pilota automatico. Sarà inoltre possibile parcheggiare i veicoli automatizzati senza la presenza di un conducente in parcheggi e posti auto designati.

Aumentano le zone a basse emissioni in Francia

In Francia 30 nuove città sono state designate come zone a basse emissioni, o ZFE (Zones à Faibles Émissions). Tra queste, Lille, Avignone, Biarritz e Bordeaux. Si uniscono alle 12 ZFE esistenti (tra cui Lione, la Grande Parigi e Nizza), quattro delle quali hanno introdotto normative più severe. Se guidi in queste aree, hai bisogno di un adesivo Crit’Air che indica il livello di inquinamento del tuo veicolo su una scala da 0 (veicoli elettrici) a 5 (veicoli diesel più vecchi).

Tutti i veicoli devono avere questo adesivo esposto, indipendentemente dal fatto che siano immatricolati in Francia o all’estero. Se stai pianificando un viaggio in Francia, assicurati di ottenere il tuo adesivo in anticipo online. I conducenti che non hanno un adesivo sul loro veicolo quando si trovano in una ZFE rischiano una multa di 68 € per un veicolo leggero o una multa di 135 € per un veicolo pesante.

I veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1996, i veicoli commerciali leggeri immatricolati prima del 30 settembre 1997 e i veicoli pesanti immatricolati prima del 30 settembre 2001 non possono entrare nelle ZFE. Le ZFE di Parigi, Lione, Grenoble e Montpellier stanno inasprendo le restrizioni. I veicoli con una valutazione Crit’Air pari a 3 non potranno più circolare nella zona di mobilità a basse emissioni della Grande Parigi tra le 8:00 e le 20:00, dal lunedì al venerdì.

Questi tipi di veicoli sono completamente vietati nella ZFE di Lione, sebbene vi siano eccezioni per residenti e pendolari. A Grenoble, i veicoli Crit’Air 3 sono vietati tra le 7:00 e le 19:00, dal lunedì al venerdì, con esenzioni per pendolari e residenti. Anche Montpellier e 11 comuni limitrofi hanno introdotto restrizioni sui veicoli Crit’Air 3.

Germania: controlli di sicurezza obbligatori per le roulotte

Nel 2025 in Germania cambieranno diverse norme di guida. Il 19 gennaio scade il termine per la sostituzione delle patenti di guida rosse e verdi con le versioni digitali, a eccezione delle persone nate prima del 1953. La tassa sulla CO2 della Germania, parte della spinta del Paese per raggiungere gli obiettivi di emissioni di carbonio, è aumentata da 45 € a tonnellata di CO2 a 55 € a tonnellata.

Ciò comporterà un aumento dei prezzi di benzina e gasolio di circa tre centesimi. Dal 19 giugno i proprietari di roulotte e camper con sistemi GPL (gas liquido) dovranno richiedere controlli da parte di un esperto ogni due anni. Per le nuove roulotte, l’ispezione deve essere effettuata immediatamente.

Multe più salate in Italia

Le multe per infrazioni alla guida sono aumentate in Francia e Italia. In Italia, i conducenti devono affrontare sanzioni più elevate per guida in stato di ebbrezza (fino a 6.000 euro), utilizzo del telefono al volante (fino a 1.000 €) ed eccesso di velocità (fino a 880 €). La patente può anche essere sospesa per i conducenti trovati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in eccesso di velocità.

L’Austria aumenta i prezzi del bollino autostradale

Il bollino autostradale obbligatorio dell’Austria ora costa di più rispetto al passato. Infatti la vignetta annuale costa 103,80 € rispetto ai 96,40 €, mentre la vignetta giornaliera è aumentata da 8,60 € a 9,30 €, e la vignetta di dieci giorni da 11,50 € a 12,40 €. Infine la vignetta di due mesi da 28,90 € a 31,10 €.

La Spagna cambia le regole in autostrada

Se hai intenzione di guidare sulle autostrade spagnole nel 2025, assicurati di essere a conoscenza di queste modifiche alle regole. In caso di cattive condizioni meteorologiche in Spagna, agli automobilisti sarà consentito utilizzare solo la corsia di destra e sarà vietato sorpassare.

Questo per consentire l’accesso agli spazzaneve o ai veicoli di emergenza. In caso di ingorgo, i conducenti devono spostarsi nelle corsie più a sinistra e più a destra per lasciare un corridoio centrale da utilizzare per i veicoli di emergenza. In caso di ingorghi e rallentamenti, ai motociclisti è consentito utilizzare la corsia di emergenza.