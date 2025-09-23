Salpa la prima nave da crociera per viaggiatori solitari, per una vacanza da favola

Per assecondare il boom di chi viaggia da solo, parte la prima crociera per "single": stanze senza supplementi e itinerari da sogno in Europa

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato: 23 Settembre 2025 10:57

iStock
Arriva la prima nave da crociera sul fiume per viaggiatori solitari

La crociera è quasi sempre un viaggio di coppia o in famiglia, ma una novità sta riscrivendo le regole del gioco. Riviera Travel lancia un progetto che sarà attivo dal 2027: si tratta della MS George Eliot, la prima nave da crociera fluviale pensata esclusivamente per viaggiatori solitari. Il progetto innovativo risponde alla tendenza in crescita nel turismo e promette di trasformare la vacanza in solitaria rendendola ancora più accessibile e ricca di esperienze.

