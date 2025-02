Perché visitare l’Italia nel 2025 secondo The Guardian

I motivi per visitare l'Italia sono tanti, ma il quotidiano britannico The Guardian ne ha scelti alcuni che celebrano novità ed eventi importanti del 2025

Fonte: iStock Le acque turchesi della costa del Cilento

I motivi per visitare l’Italia sono infiniti: dalle bellissime città d’arte a quelle costiere, dai borghi alle montagne, dalle esperienze culturali a quelle culinarie. Il quotidiano britannico The Guardian, che da sempre osserva con attenzione cosa succede nel nostro Paese per offrire i migliori consigli di viaggio ai suoi lettori, ha scelto alcuni motivi specifici per ispirare gli inglesi a prenotare una vacanza tutta italiana.

Nuovi itinerari a piedi e in bicicletta, proposte per famiglie, strutture ricettive di qualità ed esposizioni imperdibili sono alcuni dei motivi che spiegano perché visitare l’Italia nel 2025 è un’ottima idea. Scopriamoli insieme, magari anche noi che in Italia ci viviamo troveremo nuove ispirazioni per viaggiare di più dentro i confini del nostro splendido e variegato Paese.

Eventi culturali interessanti, dall’arte alla letteratura

Per The Guardian, uno dei motivi che dovrebbero ispirare i lettori a pianificare un viaggio in Italia nel 2025 c’è l’ampia e interessante programmazione culturale. Lo scorso settembre, per esempio, ha inaugurato a Trieste il museo della letteratura LETS, un omaggio al patrimonio letterario della città. Da James Joyce, che visse e scrisse qui dal 1904 al 1920, al romanziere e drammaturgo triestino Italo Svevo, fino al poeta Umberto Saba.

Se parliamo di eventi culturali è impossibile non nominare le Capitali Europee della Cultura come Gorizia, e la vicina Nova Gorica, e Agrigento. Per questo riconoscimento, la regione del Friuli-Venezia Giulia propone una ricca programmazione, inclusi concerti di Alanis Morissette e Robbie Williams e mostre di Steve McCurry e Andy Warhol.

In Sicilia, invece, verrà celebrata la Valle dei Templi, la quale farà da cornice a un concerto de Il Volo, oltre a rappresentazioni di tragedie greche e latine, proiezioni cinematografiche all’aperto, uno spettacolo pirotecnico e molto altro. Ci saranno anche altri eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno in luoghi come il teatro Luigi Pirandello, la Cattedrale di San Gerlando e le chiese e i musei del centro storico. In più, la Sicilia è stata nominata quest’anno Regione Europea della Gastronomia.

Per quanto riguarda le mostre d’arte, The Guardian evidenzia la presenza di “Munch: L’Urlo Interiore”, la mostra ospitata al Palazzo Bonaparte di Roma in occasione dell’80° anniversario della morte dell’artista, e la prima mostra personale in Italia di Tracey Emin, allestita a Palazzo Strozzi a Firenze.

Fonte: iStock

Nuove esperienze da fare in famiglia e trekking

The Guardian suggerisce ai suoi lettori di sostituire la famosa Costiera Amalfitana con la meno conosciuta (agli occhi degli inglesi) costa del Cilento. Questo, infatti, è uno dei tratti costieri meno esplorati d’Italia, ricco di graziose cittadine, villaggi di pescatori, spiagge sabbiose e acque splendide. Il modo ideale per scoprirlo è a passo lento, magari partecipando ad alcuni tour che promuovono un turismo sostenibile attraverso itinerari da fare a piedi.

Restando in tema di esperienze da fare a piedi, il quotidiano suggerisce anche un avventuroso trekking di più giorni attraverso l’isola d’Elba. In particolare viene citata la Grande Traversata Elbana che segue un sentiero da est a ovest lungo scogliere costiere e crinali rocciosi, con l’ascensione del Monte Capanne, la vetta più alta dell’Elba (1.019 metri), per ammirare panorami mozzafiato su Montecristo, Pianosa e la Corsica.

E per chi viaggia in famiglia? La meta da raggiungere è sicuramente la Basilicata, dove adulti e bambini possono cimentarsi in tante attività guidate come corsi di cucina a Matera, la ricerca di tracce di lupi, cinghiali e cervi nel Parco Nazionale del Pollino, escursioni nelle gole e rafting e un laboratorio di gelato a Maratea.

Soggiorni particolari con viste uniche e atmosfere rurali

Tra i motivi citati da The Guardian c’è anche la possibilità di alloggiare in luoghi unici, dove respirare un’atmosfera senza tempo o dove godersi delle viste mozzafiato sui classici paesaggi italiani da cartolina. Considerando che gli inglesi sono particolarmente attratti dalla Toscana, non potevano certo mancare tra i suggerimenti le eleganti dimore di Firenze, soprattutto quelle situate lontano dal centro, su tranquille colline immerse tra gli ulivi e dotate di giardini (e piscina).

A chi preferisce circondarsi di montagne, invece, vengono suggeriti nuovi rifugi che apriranno quest’anno alle Dolomiti. Si tratta di strutture che offrono un’esperienza completa sia all’interno che all’esterno dei loro ambienti. Dalle escursioni a piedi ai tour in mountain bike, dall’arrampicata su roccia al nuoto nei laghi, fino ai momenti di relax tra palestra, spa, sauna e lezioni di yoga.

Infine, vengono consigliate anche le atmosfere bucoliche della Sardegna. Gli amanti del turismo rurale che scelgono l’isola come destinazione per le proprie vacanze, avranno l’opportunità di soggiornare in borghi abbandonati dove alcuni appartamenti vengono ristrutturati per offrire un’esperienza diversa. Si tratta di zone incantevoli e selvagge, contraddistinte da una straordinaria ricchezza di paesaggi, dalle fitte foreste mediterranee agli infiniti vigneti, dalle scogliere rocciose alle spiagge sabbiose.