iStock Veduta aerea della città di Natal, Rio Grande do Norte

Quando si parla di Brasile, l’idea di concentrare tutto in una sola settimana appare subito riduttiva: infatti, stiamo parlando di un continente a sé, vasto e sorprendentemente variegato, che va dalle spiagge simbolo di Rio de Janeiro ai palazzi futuristici di Brasilia, fino alle distese incontaminate dell’Amazzonia. Proprio per rispondere a questo e alla crescente domanda di viaggi più flessibili, la compagnia aerea brasiliana Azul ha lanciato un nuovo prodotto pensato per chi vuole esplorare il Brasile senza confini: l’Azul Brazil Air Pass, un biglietto multiplo che richiama il concetto dell’Interrail, adattandolo al trasporto aereo.

In un Paese dove la rete ferroviaria interurbana è pressoché assente e le distanze rendono spesso impraticabili gli spostamenti via terra, l’aereo rimane il mezzo più rapido ed efficiente per muoversi. L’introduzione di un pass che consente di combinare più voli nazionali con una tariffa fissa rappresenta una svolta nella pianificazione dei viaggi, soprattutto per i turisti internazionali che desiderano visitare più regioni senza dover acquistare singoli biglietti aerei.

Cos’è l’Azul Brazil Air Pass e a chi si rivolge

L’Azul Brazil Air Pass nasce dalla collaborazione tra Azul e Visit Brasil, con l’obiettivo dichiarato di rendere il Paese più accessibile: il pass è pensato per chi arriva dall’estero, indipendentemente dalla compagnia aerea utilizzata per raggiungere il Brasile, e offre la possibilità di costruire un itinerario personalizzato sul territorio nazionale.

Le tariffe partono da 400 euro per un viaggio della durata massima di 14 giorni, durante i quali è possibile includere fino a quattro destinazioni. Per chi ha più tempo a disposizione, esiste un’opzione da 500 euro che consente di viaggiare per 30 giorni e di toccare fino a otto città diverse.

Come funziona il pass e come si prenota

Il funzionamento dell’Azul Brazil Air Pass è pensato per semplificare al massimo l’organizzazione del viaggio: è disponibile tramite le agenzie di viaggio e il call center di Azul. Una volta scelto il tipo di pass, il viaggiatore può iniziare a definire le tappe del proprio itinerario e le relative date. Le agenzie hanno la possibilità di verificare e bloccare la disponibilità dei voli prima di procedere con l’emissione del pass e l’addebito della tariffa fissa.

Azul opera attualmente circa 800 voli al giorno verso 137 destinazioni in Brasile e copre gran parte del territorio nazionale: ciò permette una notevole libertà nella scelta delle città da visitare, dalle grandi metropoli ai centri più periferici. Il pass può includere anche tratte operate da altre compagnie aeree, se necessario, con un costo aggiuntivo.

Valorizzare la diversità del Paese

Alla base del lancio dell’Azul Brazil Air Pass vi è una strategia più ampia di promozione del Brasile come destinazione turistica complessa e multiforme. Anderson Serafim, Responsabile Commerciale e di Espansione Internazionale di Azul, ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di facilitare l’arrivo dei turisti internazionali e permettere loro di scoprire la straordinaria varietà di destinazioni offerte.

Secondo Serafim, il pass è stato progettato per l’intero mercato, senza vincoli legati alla compagnia utilizzata per il volo intercontinentale. Allo stesso tempo, chi sceglie di volare con Azul anche per raggiungere il Brasile può beneficiare di condizioni ancora più competitive.

Collegamenti internazionali e accesso dall’Europa

Azul ha la propria base operativa a San Paolo e, sul fronte europeo, offre collegamenti diretti da Lisbona e Parigi.

Tuttavia, esistono altre opzioni per raggiungere il Brasile dall’Europa: TAP Air Portugal collega il suo hub di Lisbona a numerose città brasiliane, tra cui Brasilia, Recife e Rio de Janeiro, con una delle reti più capillari sul Paese sudamericano. LATAM, invece, opera voli diretti da diverse capitali europee quali Londra, Amsterdam, Francoforte, Parigi e Madrid.