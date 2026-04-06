NCL Great Stirrup Cay, l’isola privata di Norwegian Cruise Line

Da sempre una delle tappe più amate degli itinerari di Norwegian Cruise Line, oggi Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas, cresce e si rinnova ancora. Con nuovi spazi, servizi e attrazioni, l’isola si configura sempre più come una destinazione completa, capace di offrire una giornata piena, varia e personalizzabile, non solo “per una tappa”.

L’obiettivo è chiaro: trasformare quest’isola grande poco più di 100 ettari in una vera e propria meta, dove vivere esperienze diverse e complementari, pensate per famiglie, coppie e viaggiatori alla ricerca di relax, divertimenti e momenti indimenticabili.

Great Life Lagoon: il nuovo cuore dell’isola

Al centro della trasformazione si trova la Great Life Lagoon, una nuova area piscina di circa 5.600 metri quadrati, più grande di due piscine olimpioniche una accanto all’altra. Pensata per accogliere pubblici diversi e di tutte le età, combina relax e intrattenimento in un unico immenso spazio curato in ogni minimo dettaglio.

L’ingresso in stile spiaggia caraibica accompagna dolcemente verso l’acqua, rivelandosi un ambiente accessibile e sicuro anche per i più piccoli. Qui si sviluppa anche Splash Harbor, un’area splash pad gratuita pensata proprio per i bambini, con giochi d’acqua e spazi dedicati.

NCL

Per gli adulti, invece, la piscina ospita due swim-up bar dove sorseggiare cocktail direttamente coi piedi in acqua, circondata da aree relax con lettini e cabane private affacciate sull’oceano.

Vibe Shore Club: un rifugio esclusivo per adulti

Nonostante le dimensioni, la Great Stirrup Cay raccoglie le tante anime e aspettative di un viaggio alle Bahamas. Oltre alle attività di intrattenimento e divertimento, l’isola si fa intima nel Vibe Shore Club, uno spazio riservato agli adulti accessibile soltanto tramite pass giornaliero.

Qui il ritmo cambia; in questa porzione di spiaggia dedicata, più silenziosa e ancora più curata, pensata per chi vuole allontanarsi dalle zone più frequentate e caotiche. Lettini premium, cabane private e un bar riservato ricostruiscono a terra l’atmosfera senza tempo del Vibe Beach Club delle navi Norwegian: stessa idea di esclusività, stessa libertà di scegliere quanto restare e come vivere la giornata, tra un bagno indimenticabile e una pausa all’ombra.

NCL

Il futuro è già iniziato: Great Tides Waterpark

La trasformazione di Great Stirrup Cay non si ferma qui. Nell’estate 2026 è previsto il debutto del Great Tides Waterpark, un grande parco acquatico progettato per ospiti di tutte le età.

Al centro del progetto ci sarà la Tidal Tower, con otto scivoli principali, tra cui alcuni tra i più alti e spettacolari, pensati per gli spiriti più avventurieri con discese adrenaliniche e percorsi su gommoni. Il parco includerà un totale di 19 scivoli, con diverse tipologie: scivoli da competizione, tubi a spirale e discese per corpo libero.

Tra le esperienze più innovative ci saranno sistemi di risalita con nastri trasportatori, che permettono di raggiungere la cima degli scivoli senza dover trasportare manualmente i gommoni.

Il parco ospiterà anche un fiume dinamico lungo circa 245 metri, pensato come alternativa più movimentata rispetto ai classici lazy river, oltre a un’area splash di circa 840 metri quadrati dedicata ai bambini. Per i più spericolati? Nella Cliffside Cove gli ospiti potranno sperimentare salti a strapiombo e nuove esperienze acquatiche pensate per un pubblico in cerca di adrenalina.

Cosa fare sull’isola

Tantissime le cose da fare sull’isola, non solo vita da spiaggia. Lo snorkeling è una delle attività principali, con il giardino di sculture sottomarine (installazione progettata per offrire un’esperienza simile a un acquario, punto di interesse unico durante le immersioni) o per l’incontro ravvicinato con le razze; ma anche in tratti di costa libera facilmente esplorabili in autonomia, con attrezzatura propria o a noleggio. Per gli sportivi c’è la possibilità anche di praticare kayak e paddleboard, o di affittare moto d’acqua. Tra le escursioni, si può partecipare a uscite verso gli isolotti vicini, fino alle esperienze più curiose come quella con i celebri maiali delle Bahamas. Perché invece non provare a cambiare punto di vista? La zipline permette di attraversare parte dell’isola dall’alto, cambiando decisamente prospettiva.

Una trasformazione che parte dall’ingresso

Una fase di riqualificazione e cambiamento che parte già dall’accesso e l’arrivo sull’isola. Con l’introduzione di un nuovo molo, lo sbarco diventa più semplice e diretto, e permette agli ospiti di accedere comodamente, per iniziare subito la giornata di scalo. A questo si aggiungono un nuovo Welcome Center e un sistema di tram interno che facilita gli spostamenti, rendendo la logistica più fluida e organizzata. È un cambiamento apparentemente tecnico, ma che modifica la percezione complessiva: l’isola non è più un’escursione, ma un’estensione naturale della nave.

NCL

Un ruolo sempre più centrale negli itinerari

Nel 2026 Norwegian Cruise Line prevede di accogliere oltre un milione di ospiti a Great Stirrup Cay, con 17 navi della flotta che faranno tappa sull’isola.

Tra queste, Norwegian Aqua e Norwegian Luna, le più recenti della compagnia, che includono l’isola nei loro itinerari caraibici da Miami e Orlando (Port Canaveral), con crociere di sette giorni tra Repubblica Dominicana, Isole Vergini e altre destinazioni tropicali.