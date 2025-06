Fonte: Ufficio Stampa Caribe Bay, Lido di Jesolo

L’estate 2025 si apre con un ventaglio di proposte acquatiche senza precedenti. Dalle atmosfere caraibiche alle spiagge esotiche, dalle acrobazie da palcoscenico alle discese mozzafiato, i principali parchi acquatici d’Italia tornano protagonisti con un mix vincente di divertimento, tecnologia, comfort e innovazione.

Strutture moderne e sempre più tematizzate accolgono famiglie, giovani e bambini in cerca di freschezza e svago, e trasformano la stagione calda in un’esperienza multisensoriale da vivere a pieno. Di seguito, uno sguardo alle principali novità dei più amati parchi acquatici italiani.

Caribe Bay: il sogno caraibico nel cuore di Jesolo

È ripartita ufficialmente sabato 31 maggio la nuova stagione di Caribe Bay, il celebre parco a tema tropicale di Jesolo, confermato anche per il 2024 come Miglior Parco Acquatico d’Italia. L’estate qui prende forma tra acque turchesi, spiagge bianchissime e atmosfere che rievocano le isole dei Caraibi.

Con oltre trent’anni di storia alle spalle, Caribe Bay è un punto di riferimento nel panorama nazionale dei parchi acquatici. Nato nel 1989 dalla visione imprenditoriale della famiglia Pareschi, ha saputo evolversi nel tempo, trasformandosi nel 2004 con una tematizzazione che ne ha fatto un vero e proprio viaggio nel cuore dei Tropici. La cura per i dettagli è evidente: oltre 20.000 tonnellate di sabbia bianca, migliaia di palme e scenografie monumentali trasportano i visitatori in un altro mondo.

Tra le novità dell’estate spicca la rinnovata area Silver Cape, affacciata sulle spettacolari cascate di Silver Waterfalls: questo angolo esclusivo si arricchisce di gazebo rialzati in legno, nuovi ombrelloni, un food point d’atmosfera e un chiringuito dove sorseggiare cocktail caraibici ammirando l’intero parco. L’idea è offrire un’oasi di tranquillità senza rinunciare al contesto scenografico.

Anche le zone d’ombra aumentano, grazie all’aggiunta di ben 200 ombrelloni e a una rete di gazebo sempre più capillare, con 16 strutture a disposizione e oltre 100 posti a sedere. Particolare attenzione è stata dedicata all’area nei pressi dello scivolo Apocalypse, dove tre gazebo offrono un rifugio di comfort a due passi dall’adrenalina pura.

Il cuore dell’esperienza resta però nelle attrazioni: 25 in totale, capaci di soddisfare ogni tipo di pubblico: dalla meravigliosa Shark Bay, con la sabbia sul fondale, alla vertiginosa Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa, passando per le navigazioni rilassanti tra antiche rovine maya a bordo del Roatan.

Il servizio “Prenota Attrazione” riduce le attese, mentre i più piccoli possono divertirsi in sicurezza nell’area Pirates’ Bay. Ogni giorno, un cast internazionale di 30 artisti anima il parco con spettacoli mozzafiato ispirati ai pirati e alle tradizioni del Centro America.

Acquaworld: arriva Blue Paradise, la nuova laguna tropicale

Acquaworld, l’unico parco acquatico italiano indoor & outdoor, lancia per l’estate 2025 la sua grande novità: Blue Paradise, una nuova laguna esterna di 800 metri quadrati che espande e arricchisce l’offerta della zona Tiki Bay. A pochi minuti da Monza, Milano e Bergamo, Acquaworld si conferma come punto di riferimento per il divertimento acquatico in Lombardia.

Con Blue Paradise, il parco porta l’esperienza tropicale a un livello superiore. Sabbia bianca finissima, ombrelloni in paglia e un’atmosfera esotica convivono in un contesto facilmente raggiungibile anche in metropolitana. La nuova laguna non è solo una piscina, ma una vera oasi di benessere, dove è possibile rinfrescarsi, rilassarsi in cabanas con idromassaggio o concedersi un momento di lusso su letti balinesi da condividere in coppia.

Accanto alla nuova area, Acquaworld continua a offrire una vasta gamma di acquascivoli, playground per bambini, aree picnic e punti ristoro tematizzati. Gli investimenti costanti in servizi e strutture contribuiscono a rendere il parco sempre più attrattivo, soprattutto nei mesi estivi, rendendolo una meta perfetta per tutte le età.

Aqua World di Cinecittà: il cinema si tuffa

Il 31 maggio è anche la data di riapertura per Aqua World, il parco acquatico all’interno di Cinecittà World. Con oltre 20.000 metri quadrati tra spiagge, piscine e attrazioni, Aqua World rappresenta un angolo esotico a due passi da Roma, dove vivere una giornata di vacanza senza uscire dalla città.

Tra le esperienze più apprezzate c’è Paradiso, un fiume lento ispirato alla Thailandia, dove farsi cullare dall’acqua a bordo di morbidi gommoni. Imperdibile anche la Cinepiscina, una vasca di 1.700 metri quadrati dotata di maxischermo integrato, perfetta per assistere a spettacoli ed eventi immersi nell’acqua. Gli amanti del brivido troveranno pane per i loro denti con gli scivoli Vortex e Boomerang, da affrontare in coppia a bordo di gommoni dopo una salita da dodici metri.

L’offerta si completa con un’ampia gamma di servizi: l’esclusiva Area Vip Paradiso per chi desidera il massimo del comfort, zone relax accessibili su prenotazione e una spiaggia libera aperta a tutti. Il parco sarà in funzione fino al 14 settembre e resta parte integrante del biglietto combinato con Cinecittà World e Roma World, pur mantenendo una propria identità autonoma.

Aquafan: musica, adrenalina e show in collina

Il 1° giugno segna il ritorno di uno dei parchi acquatici più amati d’Europa: Aquafan di Riccione. Conosciuto per la sua capacità di fondere intrattenimento, sport e spettacolo, il parco romagnolo inaugura una stagione che si preannuncia più ricca che mai.

Il calendario degli eventi è fittissimo: il 13 giugno si celebra la Festa di Fine Anno scolastico, mentre a luglio e agosto esplode la rassegna Music Wave, con esibizioni dal vivo nella Piscina Onde da parte di artisti del momento come Ludwig, Grelmos e Sarah Toscano. Le giornate The Long Sunset del giovedì raddoppiano: gli scivoli restano aperti anche di notte, tra eventi come il Doccia Party al tramonto e le performance dei giovani DJ emergenti delle scuole Alpha Theta.

Sui nove ettari della collina di Riccione si snodano oltre 3 chilometri di scivoli, tra cui l’M280, il più grande del parco. Quest’anno debutta anche il rinnovato Kamikaze, ora bianco e blu, che promette discese a 70 km/h su due piste parallele con cronometraggio in tempo reale. Per i più piccoli, spazi dedicati come Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach, mentre per il relax ci sono le zone idromassaggio e i giochi d’acqua di Poseidon e Blue Rock.

Le animazioni sono curate da una nuova squadra di Aquadancers e guidate dall’irriverente Franky Chiappinelli, per un’estate sempre in movimento.

LEGOLAND® Water Park Gardaland: il regno dei mattoncini

Nel weekend del 2 giugno torna anche il coloratissimo LEGOLAND® Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico interamente dedicato al mondo LEGO® in Italia e il primo di questo tipo in Europa: all’interno del Gardaland Resort, propone un’esperienza ludica e creativa unica, su una superficie di 15.000 mq.

Appena superato il portale d’ingresso, sormontato da una gigantesca onda di mattoncini, ci si trova proiettati in una dimensione giocosa e interattiva. La Miniland accoglie i visitatori con versioni in miniatura dei monumenti italiani, mentre nell’area Beach Party regna l’entusiasmo tra scivoli e secchioni d’acqua a sorpresa.

Non mancano spazi per il relax, come il LEGO® River Adventure, un fiume lento da navigare con gommoni personalizzabili. I più piccoli possono divertirsi in sicurezza nelle aree DUPLO® Splash e Pirate Bay, mentre per i piccoli costruttori imperdibile è la Creation Island, dove inventare costruzioni galleggianti originali.